V posledních letech Samsung inovoval poměrně střídmě a soustředil se především na implementaci umělé inteligence. V tomto směru se musí nechat, že to byla trefa do černého, Samsung s tím začal už loni jako první výrobce a nyní má značný náskok. Otázkou je, jak to bude dál, ale v určitých ohledech ho konkurence asi jen tak nedožene.

Jenže to je jedna stránka, v té druhé Samsung naopak poněkud zaspal. A to především v porovnání s čínskou konkurencí. Ano, Samsung hledí především na Apple, a to také už dávno není zásadní inovativní přeborník, ale smečka konkurentů za jeho zády na něj začala výrazně dotírat. Že si to Samsung uvědomuje, ukazuje čerstvý Galaxy Z Fold 7, který je nejtenčí skládačkou na světě. Tady Samsung na kritiku zareagoval ještě relativně rychle.

Jenže v mnoha detailech je prostě pozadu. Podle posledních úniků by se to příští rok mohlo částečně změnit, ale premiantem v některých ohledech Samsung nadále určitě nebude. Platí to především o baterii a nabíjení. Čínská konkurence od letošního roku v segmentu prémiových modelů masivně nasazuje Si/C baterie, které mají při stejné velikosti větší kapacitu a měly by mít i delší životnost.

V Evropě je má zatím jen pár modelů, ale v Číně se začínají objevovat telefony s kapacitou baterií okolo 8 000 mAh. Připomeňme, že bez změny rozměrů nebo hmotnosti, a dodejme, že doposud byl standardem 5 000mAh článek. Ten má i letošní Samsung Galaxy S25 Ultra a stejnou kapacitou má disponovat baterie modelu S26 Ultra.

Což by znamenalo, že Samsung asi na technologii baterií Si/C u S26 Ultra nepřejde. Co by se však mělo zlepšit, je maximální nabíjecí výkon. Ten je u S25 Ultra 45 W, což je u Samsungu rekordní hodnota, většina modelů umí jen 25 W. Což je v době, kdy konkurence umí i přes 100 W, docela ostuda. S 26 Ultra by se však měla dostat na 60 až 65 W a obyčejnější modely snad alespoň na těch 45.

Naopak s výkonem by S26 Ultra mít problémy neměl, což platí i o současném modelu. Letos je uvnitř Snapdragon 8 Elite, příští rok to u S26 Ultra bude Snapdragon 8 Elite 2. V obou případech v úpravě právě pro Samsung. Základní paměťová verze by měla být 12 + 256 GB.

Úplně jasno není u displeje. Ten by se měl zvětšit, jenže model Ultra je docela velký už dnes. Takže jedinou rozumnou cestou by bylo ztenčení rámečku okolo displeje. Což zdroje uvádějí jako jistou věc, ale bez konkrétních parametrů. Telefon by měl být o něco tenčí než současný model, tloušťka by se měla dostat pod osm milimetrů.

Poslední inovace souvisí s fotoaparátem. Jeho sestava se má podobat té u současného S25 Ultra. Rozdíl má přijít především u hlavního 200Mpix snímače, který by měl dostat světelnější optiku, což by mělo mít vliv na kvalitu fotek pořízených v noci.

Premiéru modelu S26 Ultra můžeme očekávat příští rok v lednu, prodej by měl začít na přelomu ledna a února. Drobné posuny v rámci týdnů vpřed i vzad jsou pak možné. Celá řada S26 bude mít tři přístroje: S26, S26 Ultra a S26 Edge, který definitivně nahradí model Plus.