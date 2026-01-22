Samsung S26: premiéra se blíží. Jaké změny čekají modely, design a výbavu?

Premiéra vrcholné řady Samsungů S26 se blíží, takže mobilní svět je plný informací a spekulací, co by telefony měly umět a jak budou vypadat. Vcelku jasno je i nad sestavou modelů, protože už delší dobu se spekuluje, že Samsung do řady výrazně zasáhne.
Předpokládaný vzhled Samsungů S26 | foto: Ice Universe

Z množství informací, které se do světa ohledně řady S26 dostaly, lze vydedukovat radu pro majitele některého z modelů současné řady S25: Klidně si telefon ještě rok nechte. Ale samozřejmě platí, že Samsung může mít některé inovace velmi dobře pohlídané a až je zveřejní, tak se situace zásadně změní.

V každém případě, premiéra by měla proběhnout 25. února, což je středa. Tradičně by se mělo jednat o San Jose a okolí, takže je ve hře i San Francisco. Samsung to však zatím oficiálně nepotvrdil, ale množství úniků se v tomto směru jednoznačně shoduje. Prodej by pak měl začít se zhruba čtrnáctidenním zpožděním.

Sestava modelů

Další podstatnou informací je sestava modelů řady S26, které by měl Samsung představit. Tradičně to je základní model, plusko a vrcholné Ultra. Jenže loni Samsung přidal tenký Edge a prakticky po celý rok se spekulovalo, že model Plus bude právě tenkým modelem nahrazený. Navíc základní model měl dostat přídomek Pro.

Jenže podle uniklého dokumentu z jedné z jihoamerických poboček Samsungu to vypadá, že se nic měnit nebude. Takže se můžeme těšit na modely S26, S26+ a S26 Ultra. Jestli nepříliš úspěšný loňský tenký Edge dostane nástupce, známo není, ale pokud ano, tak asi samostatně mimo hlavní akci.

Bude na premiéře nějaké překvapení?

Pak samozřejmě zůstává jedno tajemství, jestli si Samsung nechá na závěr akce, jako již tradičně, nějaké zásadní oznámení. Předloni to byl prsten, loni právě model Edge, ale co by to mohlo být letos? To zatím není jasné a také nic takového přijít nemusí.

Změny designu

Produktové portfolio tedy máme a můžeme přejít k designu. A ten se bude podle všeho měnit málo. Změny stěží poznají fanoušci značky, běžnému zákazníkovi budou telefony připadat stejné, ač k drobným posunům dojde. Fotomoduly se přiblíží vzhledu modulů u sedmého Foldu a loňských áčkových modelů. To znamená, že jednotlivé objektivy fotoaparátu se spolčí do drobného fotomodulu. Ale rozvržení zůstane stejné.

Předpokládaný vzhled Samsungů S26

Telefony mají být o něco málo tenčí, model Ultra by se měl dostat na hodnotu 7,9 mm. Spekuluje se, že Samsung stejně jako Apple přejde od titanového rámu zpět k hliníkovému. Hmotnost se měnit nemá, zůstává odolnost podle normy IP68.

Baterie a displeje

V případě baterií se nic zásadního nezmění u modelu Plus. Základní by mohl dostat větší článek s kapacitou 4 300 mAh a podobně by to mohlo být u Ultry z 5 000 na 5 200 až 5 400 mAh. Přestože se očekávalo, že základní model by mohl dostat rychlejší nabíjení než dosavadních archaických 25 W, tak nakonec se to asi nestane. Plus zůstává u 45 W, Ultra by si mohla polepšit na 60W nabíjení.

V případě displejů mají dva nižší modely dostat stejné panely jako jejich loňští předchůdci, případně jen s kosmetickými změnami. Model Ultra má dostat novou technologii, která znemožní čtení na displeji s většího úhlu. Tedy zabezpečení proti šmírákům. Nebude to však jen nějaká fólie, ale částečně aktivní proces, který bude možné vypnout. Tedy softwarová i hardwarová záležitost zároveň. Maximální jas by měl být vyšší, snad až 6 000 nitů lokálně a ve špičce. Jinak Ultře zůstává úhlopříčka 6,9 palce.

Procesory a fotoaparáty

V případě procesorů se Samsung zřejmě vrátí k použití dvou různých čipů u jednoho modelu. Tedy u dvou, platit by to mělo u základní S26 a S26+, kdy na některých trzích budou mít tyto telefony čip Exynos 2600, na jiných Snapdragon 8 Elite gen 5. Model Ultra pak bude mít vždy jen druhou volbu. Dříve použití dvou různých procesorů obvykle kritizovala za část zákazníků, kterým připadla verze s čipem od Samsungu (Exynosy). Ale letos vypadá čip Exynos 2600 nadějně. Je vyrobený 2nm procesem, čímž se zatím žádný jiný procesor chlubit nemůže.

U fotoaparátů Samsung velké změny nemá dělat, spíš má ty loňské ladit. Je možné, že některé snímače vymění, ale základní parametry se měnit nemají. Alespoň úniky žádní zásadní inovace nezmiňují.

Samsung S26: premiéra se blíží. Jaké změny čekají modely, design a výbavu?

