Mobily série Fan Edition, tedy fanouškovské edice neboli „FEčka“ jsou v nabídce Samsungu pěkných pár let a pokaždé mají stejnou roli: nabídnout váhavým zájemcům o modelovou řadu Galaxy S dostupnější alternativu s pár drobnými ústupky. A většinou se jim daří tuto roli plnit, byť se v minulosti našly i přešlapy, kdy právě ono „FEčko“ moc do nabídky nezapadalo a rozumnější bylo sáhnout po něčem jiném. Letos tomu tak ovšem není.
Samsung Galaxy S25 FE se úspěšně přiblížil svým dražším sourozencům, a to pouze výbavou a designem, v cenovém ohledu si totiž nechal hezký odstup, který je podržený současnou slevovou akcí. A my jsme šli ověřit, zda na novince najdeme nějaké opravdu zásadní kompromisy, nebo zda se opravdu bez váhání dá doporučit všem, kteří by rádi prémiový samsung a zároveň i ušetřili peníze. Jak to dopadlo?
Bude se mi líbit?
Na první pohled si možná „FEčko“ spletete se sourozencem v podobě modelu S25+. Telefony jsou totiž skoro stejně velké, mají stejnou hmotnost a i po stránce třeba designu zad budete jen stěží hledat rozdíly. Přesto se najdou: plus verze má trochu výraznější optické členy zadních fotoaparátů a také jiné barevné varianty.
Podobnost s modelem S25+ je jinak v zásadě dobrá zpráva. Je totiž vidět, že se výrobce snaží skrýt i poslední rozdíly, které by vizuálně naznačovaly, že jde o levnější model. Odpovídá tomu samozřejmě i materiálové zpracování. Boky telefonu jsou kryté hliníkem (Armor Aluminum) a záda stejně jako displej pak chrání tvrzené sklo Gorilla Glass Victus+. Telefon je navíc poměrně tenký (7,4 mm).
Samozřejmostí je také utěsnění proti vniknutí prachu a ponoření do vody (certifikace IP68). Telefon i přes větší úhlopříčku displeje celkem hezky padne do ruky, plochá záda a boky jsou pak už v podstatě obvyklým prvkem, na který se snadno zvyká. Ano, někomu může připadat uniformní design všech „ne-ultrových“ samsungů už trochu nuda, ale to vyřeší třeba nějaký pěkný kryt.