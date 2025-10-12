Povedený smartphone se slevou. Test Samsungu S25 FE

Ondřej Martinů
Fanouškovská edice letošní špičkové série Galaxy S25 se Samsungu celkem povedla. Top model s pár odlehčenými prvky je v současné slevové akci překvapivě atraktivní telefon, jen je zde poměrně málo zlepšení oproti předchozí generaci.
Část 1/6

Samsung Galaxy S25 FE

Mobily série Fan Edition, tedy fanouškovské edice neboli „FEčka“ jsou v nabídce Samsungu pěkných pár let a pokaždé mají stejnou roli: nabídnout váhavým zájemcům o modelovou řadu Galaxy S dostupnější alternativu s pár drobnými ústupky. A většinou se jim daří tuto roli plnit, byť se v minulosti našly i přešlapy, kdy právě ono „FEčko“ moc do nabídky nezapadalo a rozumnější bylo sáhnout po něčem jiném. Letos tomu tak ovšem není.

Samsung Galaxy S25 FE
Samsung Galaxy S25 FE
Samsung Galaxy S25 FE
Samsung Galaxy S25 FE
38 fotografií

Samsung Galaxy S25 FE se úspěšně přiblížil svým dražším sourozencům, a to pouze výbavou a designem, v cenovém ohledu si totiž nechal hezký odstup, který je podržený současnou slevovou akcí. A my jsme šli ověřit, zda na novince najdeme nějaké opravdu zásadní kompromisy, nebo zda se opravdu bez váhání dá doporučit všem, kteří by rádi prémiový samsung a zároveň i ušetřili peníze. Jak to dopadlo?

Bude se mi líbit?

Na první pohled si možná „FEčko“ spletete se sourozencem v podobě modelu S25+. Telefony jsou totiž skoro stejně velké, mají stejnou hmotnost a i po stránce třeba designu zad budete jen stěží hledat rozdíly. Přesto se najdou: plus verze má trochu výraznější optické členy zadních fotoaparátů a také jiné barevné varianty.

Samsung Galaxy S25 FE
Samsung Galaxy S25 FE

Podobnost s modelem S25+ je jinak v zásadě dobrá zpráva. Je totiž vidět, že se výrobce snaží skrýt i poslední rozdíly, které by vizuálně naznačovaly, že jde o levnější model. Odpovídá tomu samozřejmě i materiálové zpracování. Boky telefonu jsou kryté hliníkem (Armor Aluminum) a záda stejně jako displej pak chrání tvrzené sklo Gorilla Glass Victus+. Telefon je navíc poměrně tenký (7,4 mm).

Samozřejmostí je také utěsnění proti vniknutí prachu a ponoření do vody (certifikace IP68). Telefon i přes větší úhlopříčku displeje celkem hezky padne do ruky, plochá záda a boky jsou pak už v podstatě obvyklým prvkem, na který se snadno zvyká. Ano, někomu může připadat uniformní design všech „ne-ultrových“ samsungů už trochu nuda, ale to vyřeší třeba nějaký pěkný kryt.



Viděli jsme Kuňku i fabriku světového giganta. Tato BTS nabízí úžasné výhledy

Leží na soutoku dvou řek a jeho dominanta se tyčí do výšky více než jednoho sta metrů. Lidé toto město znají zejména díky dostihu s více než stopadesátiletou tradicí a také perníku, jehož výrobou je...

Hodinky od Garminu potěší i náročné sportovce. S modelem 570 můžete ušetřit

Letošní přírůstky do série Forerunner od značky Garmin opět cílí na náročné sportovce, kterým běžné chytré hodinky neposkytnou dostatek informací o jejich cvičení. Prohlédli jsme si novinky...

Vyzkoušeli jsme první chytrý prsten na světě, který umí i platit

Podle dostupných informací je to první prsten se snímáním biometrických údajů a zároveň s integrovaným NFC čipem, s nímž lze platit bezdrátově jako s platební kartou. Vyzkoušeli jsme, co Niceboy One...

Zmeškal let kvůli chytrému prstenu. Z letiště musel rovnou do nemocnice

Není to tak dlouho, co byl spíše okrajovou záležitostí pro technologické geeky, dnes je však mezi lidmi už hojně rozšířený. Prvním velkým výrobcem, který do své nabídky chytrý prsten zařadil, byl...

To netrvalo dlouho. Na trhu už je konkurent supertenkého iPhonu za šest tisíc

Značka Nubia se po dlouhé době vrací na český trh. Jejím hlavním tahákem je model Nubia Air, který, jak už z názvu tušíte, chce být dostupnou alternativou pro ty, které zaujal supertenký iPhone Air....

12. října 2025

