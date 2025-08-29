náhledy
Společnost Samsung odhalila nový model rodiny prémiových zařízení S25. Jde o nejdostupnější variantu s přívlastkem FE, která se vedle lepšího hardwaru pyšní i povedeným designem. Samsung jako obvykle přichystal bonusy za výkup starého zařízení, díky čemuž bude cena novinky ještě o dost lákavější.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Model FE, neboli Fanouškovská Edice, má většinou sloužit jako lákadlo pro ty, kteří by rádi špičkový telefon, ale aktuální modely řady S jsou na ně stále příliš drahé. S25 FE, stejně jako několik jeho předchůdců, dělá pár kompromisů ve výbavě, ale zároveň pořád patří mezi elitu značky.
Oproti předchůdci (S24 FE) jsou tu spíše drobnější změny. Samsung lehce vylepšil design, aby ještě více odpovídal prémiové řadě a vyladil pár hardwarových specifikací. Jako zásadní generační skok se to však označit nedá.
Začněme displejem, který v podstatě ve většině parametrů odpovídá tomu u modelu S25 Plus. Je stejně velký (6,7 palce), má stejný Dynamic AMOLED panel a stejně rychlou obnovovací frekvenci (120 Hz).
Rozdíl oproti dražšímu „plusku“ je především v nižším rozlišení (Full HD+ oproti WQHD+) a také nižšímu maximálnímu jasu (1 900 nitů proti 2 600 ve špičce). Model FE má také 12Mpix selfie kamerku a čtečku otisků prstů v displeji, ovšem optického typu.
Novinkou u modelu S25 FE jsou tenčí rámečky, což byla věc, která kvůli širší bradě pod displejem ještě u předchůdce prozrazovala jeho levnější charakter.
Telefon pohání čip Exynos 2400, což není úplný trhač výkonnostních testů, tedy alespoň ne v kontextu aktuální špičky na trhu. Je jen o trochu pozadu například za Snapdragonem 8 Gen 3, tedy loňským top modelem Qualcommu. Čip využívala loňská zařízení Galaxy S24 a S24+.
Další kompromis ve výbavě je pak 8 GB operační paměti, ty dostanete se všemi variantami úložiště (128, 256 a 512 GB).
Telefon podporuje eSIM a samozřejmě umí pracovat se sítěmi 5G, nabídne NFC pro mobilní platby a také Wi-Fi 6e a Bluetooth 5.3.
Samsung jinak samozřejmě využil prémiové materiály: boky jsou kryté hliníkem (Armor Aluminum) a záda stejně jako displej pak chrání tvrzené sklo Gorilla Glass Victus+. Telefon je navíc tenčí (7,4 mm).
Dočkáte se také utěsnění proti prachu a ponoření do vody (certifikace IP68).
Po softwarové stránce je tu obvyklá výbava od Samsungu, tedy grafická nadstavba One UI se sadou AI funkcí (ne všechny podporují češtinu) a Android 15. Výrobce slibuje rovnou sedm let bezpečnostních záplat spolu se sedmi velkými aktualizacemi systému.
Ačkoliv výrobce tvrdí, že je zde nový obrazový procesor, specifikace zadních fotoaparátů se jinak od loňska vůbec nezměnily. Hlavní slovo má tedy pořád opticky stabilizovaný 50Mpix snímač se světelností f/1,8.
Následuje širokoúhlý snímač s rouzlišením 12 Mpix a úhlem záběru 123 stupňů spolu s trojnásobně přiblíženým a opticky stabilizovaným 10Mpix fotoaparátem (f/2,4).
Novinka se vyrovná modelu S25+ i po stránce baterie, nabídne totiž stejný křemíko-uhlíkový (Si-C) akumulátor s kapacitou 4 900 mAh.
A nechybí ani podpora rychlejšího 45W nabíjení pomocí kabelu a 15W bezdrátová technologie.
Nový Samsung Galaxy S25 FE se tak dá v podstatě označit jako takový mix loňského S24+ a letošního S25+. Klíčovou roli však hraje samozřejmě cena, která může být opravdu výhodná, ovšem pod jednou podmínkou.
Základní cenová nabídka začíná na 18 799 korunách za 8/128GB verzi a končí na 23 399 korunách za 8/512GB specifikaci. Jenže stačí Samsungu nabídnout starý mobil a obdržíte velice zajímavou slevu v hodnotě 3 500 korun plus výkupní cena onoho starého zařízení.
Najednou tedy nové samsungy začínají na atraktivnějších 15 299 korunách a končí na 19 899 korunách. Samsung těm nejrychlejším navíc dá na šest měsíců zdarma Google AI Pro a za napsanou recenzi na web Samsungu pak ještě bezdrátová sluchátka Buds 3 FE.
