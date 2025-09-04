Se starou plečkou v kapse můžete mít špičkový samsung za pěkné peníze

Ondřej Martinů
  11:30aktualizováno  13:18
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) - Společnost Samsung odhalila v Berlíně na veletrhu IFA nový model rodiny prémiových zařízení S25. Jde o nejdostupnější variantu s přívlastkem FE, která se vedle lepšího hardwaru pyšní i povedeným designem. Samsung jako obvykle přichystal bonusy za výkup starého zařízení, díky čemuž bude cena novinky ještě o dost lákavější.
