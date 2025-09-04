|
Se starou plečkou v kapse můžete mít špičkový samsung za pěkné peníze
Tyto chytré hodinky nás překvapily. Za nižší cenu toho umějí více než dost
Nové hodinky Watch 3 Pro od dostupné značky CMF se snaží zaujmout hned ve třech rovinách: zajímavým designem, dobrou výbavou a překvapivě nízkou cenou. Do vkusu každého se sice trefit nemusejí, ale...
Mají dost zlodějů mobilů, na chodník proto namalovali pruh. Policie to vítá
Londýn nadále sužují gangy, často motorizované, zaměřující se na krádeže mobilních telefonů z rukou nic netušících chodců. Na jedné z londýnských ulic proto nyní přibylo varování inspirované metrem....
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Společnost Samsung odhalila v Berlíně na veletrhu IFA nový model rodiny prémiových zařízení S25. Jde o nejdostupnější variantu s přívlastkem FE, která se vedle lepšího hardwaru pyšní i povedeným...
Senilní babka Alenka kyberšmejdům ztrpčí život, vám zachrání peníze
Zdánlivě nevinné hovory z cizího čísla se mohou stát noční můrou. Stačí na chvíli ztratit ostražitost a už vás mohou mít v hrsti. Kyberšmejdi vědí, jak vést hovor a kde ve správnou chvíli zatlačit,...
Načapali jsme nové iPhony. Podívejte se, jak budou vypadat v krytech
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Apple příští týden ukáže nové iPhony, výrobci příslušenství jsou ovšem o krok napřed. Na veletrhu IFA v Berlíně se to už hemží doplňky na novinky, včetně krytů, které prozrazují design nových iPhonů...
Velký a ještě větší. Nový obří tablet od Samsungu přehlédnete jen těžko
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Samsung na berlínském veletrhu IFA představil novou dvojici tabletů Tab S11 a S11 Ultra. Především druhý jmenovaný je mezi současnou nabídkou na trhu tím největším, jaký si můžete pořídit. Oproti...
Překvapení od Samsungu: fotomobil se dvěma foťáky si vede dobře
Google letos u svého nového „základního“ modelu Pixel 10 opustil koncepci se dvěma fotoaparáty a přidal mu třetí. Jako by chtěl ukázat, že dva fotoaparáty už nestačí. Ale Samsung s jeho Galaxy S25...
Panika okolo nových iPhonů byla možná zbytečná. Změna bude jen částečná
Médii v posledních dnech, tedy už velmi krátce před premiérou nových iPhonů, proběhla zpráva, která některé zájemce o novinku vyděsila. Všechny iPhony 17 podle této zprávy měly přijít o fyzický slot...
Huawei zase všem odskočil. I v novém žebříčku fotomobilů je první
Když organizace DxO Mark před časem zveřejnila novou metodiku hodnocení fotomobilů, předběhly tehdejšího krále od Huaweie novější konkurenční modely od Viva a Oppa. Ale teď se Huawei do čela vrací....
Nový tablet má matný displej i bohaté příslušenství. Chybí však zásadní věc
Huawei do prodeje uvedl nový tablet MatePad 11.5, který rovnou nabízí ve výhodném balení i s příslušenstvím. Tablet výbavou zaujme, ovšem se značkou se už dlouhá léta pojí problém v podobě...
Do obyčejného smartphonu narvali baterku s obří kapacitou. Výdrž bere dech
Realme se podařilo to, o čem sní výrobci smartphonů a zákazníci už dlouhá léta. Baterie s obří kapacitou si vystačí s jedním nabíjením za pět dnů. Aby ne, když tak velký článek mají jen extrémní...
Jeden z těch nejlepších, když nechcete utrácet. Vivo X200 v testu
Vivo X200 je smartphone, který míří vysoko, ale ne úplně nejvýš. To pro něj paradoxně může být u spousty zájemců výhodou: za podstatně lákavější cenu než úplně špičkové smartphony, toho totiž...
