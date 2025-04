Model Edge Samsung v podstatě jen nakousl při lednové premiéře modelové řady S25 v kalifornském San José. Zmínka proběhla úplně na konci tiskové konference a následně byl telefon staticky vystavený. To samé se pak opakovalo na veletrhu MWC v Barceloně, kde byly telefony zavěšené na lankách.

Samsung také zatím nezveřejnil výbavu telefonu a v tajnosti drží i jeho tloušťku, což je v podstatě jeho hlavní vlastnost. Je totiž supertenký a bude to soupeř chystaného iPhonu Air, který bude stavět na stejném parametru. A měl by být tenčí, spekuluje se o hodnotě 5,5 mm. To Samsung bude zřejmě mít v pase 5,84 mm. I tak je to zhruba o 2,5 až tři milimetry méně, než mají dnes běžné smartphony.

Samsung ani oficiálně neoznámil, kdy telefon představí a uvede na trh. Omezil se na nekonkrétní později během prvního pololetí, což je dost široký termín. První spekulace mířily na polovinu dubna, konkrétně na úterý 15. dubna. To se však s největší pravděpodobností nestane, to už by Samsung rozesílal pozvánky. Následují Velikonoce, takže se premiéra přesune na květen.

Konkrétně se nyní spekuluje o termínu úterý 13. května, na kterém se shodují evropské i čínské zdroje. Do prodejen by se pak telefon měl dostat na konci května. Navíc, podle posledních informací, nejprve jen v Koreji a v Číně. Zbytek světa bude následovat zřejmě až v červnu. Zároveň se spekuluje, že podobně jako loni chytrý prsten nebude S25 Edge dostupný na všech trzích, ale jen těch nejvýznamnějších. To by mohlo znamenat, že v Česku oficiálně nebude.

Posunutí oficiální premiéry a návazného zahájení prodeje může souviset s komplikacemi při výrobě a teoreticky i kvůli zavedeným clům americkou administrativou na dovoz do USA. Pro Samsung je trh v USA velmi důležitý a musí vymyslet, z jaké své továrny bud USA obsluhovat. Nabízí se Brazílie s jen základním 10procentním clem.

Oficiální cena známá není, ale v Evropě by se základní verze měla prodávat za 1 250 až 1 260 euro a to podle trhu a tamní výše DPH. V přepočtu to je přibližně 31 500 korun, což zhruba odpovídá nejvyšší specifikaci modelu S25+. A ano, je to docela vysoká suma na telefon, jehož výbava není to nejlepší, co Samsung dokáže nabídnout.

Například fotoaparát má jen dva snímače bez teleobjektivu. Ten výrobce nahradí hlavním 200Mpix snímačem, z kterého bude možné pořizovat přiblížené snímky pomocí výřezu. Druhý snímač bude širokoúhlý s rozlišením 12 Mpix. Poměrně malá baterie s kapacitou 3 900 mAh doplní jen 25W nabíjení.

Displej bude mít úhlopříčku 6,66 palce a vysoké 2K rozlišení. Samsung tradičně poskytne telefonu solidní odolnost podle normy IP68. Výkon obstará čip Snapdragon 8 gen Elite for Galaxy, paměťových verzí pak bude víc, ale zatím nejsou konkrétně specifikované. Poslední důležitou známou informací je hmotnost přístroje, která bude velmi nízká: 161 gramů.