Podívejte se. Bude čtvrtý Samsung S25, a není to Slim

Bylo to podobné jako při loňské premiéře řady S24, kdy Samsung na konci velmi krátce zmínil chytrý prsten Ring. Tentokrát došlo na čtvrtý model z řady S, který se nebude jmenovat Slim, jak se spekulovalo. Jméno bude naopak pro Samsung docela tradiční a to S25 Edge.

Edge se jmenovaly některé dřívější modely řady S a Note, tyto modely měly do boků zahnutý displej. Kdysi to byla specialita Samsungu, který od toho však již opustil, ač u čínských značek jsou alespoň částečně do boků zahnuté displeje stále populární.

Novinka tak sice přebírá tradiční označení, ale displej zahnutý do boků mít nebude. Hlavním benefitem novinky bude tenké tělo a telefon by se tak měl přímo postavit chystanému tenkému iPhonu (možná pod jménem Air), který by se měl objevit v řadě 17. Její premiéru lze s velkou pravděpodobností očekávat letos v září.

Jak velký bude mít tenký Samsung náskok, je zatím otázkou, protože výrobce vlastně nic dalšího neprozradil. Spekuluje se o zahájení prodeje na jaře, ale nemusí to být na všech trzích, podobně, jako tomu bylo loni u chytrého prstenu. Ten se například do Česka dostal až nyní s ročním zpožděním.

Ale u tenkého modelu S25 Edge to asi tak dlouho trvat nebude, nedávalo by to smysl. Spekulace uvádí termín uvedení na vybrané trhy v květnu letošního roku. Je možné, že první ukázku by Samsung mohl připravit na veletrh MWC v Barceloně, který začíná na začátku března. Loni to tak s chytrým prstenem Ring bylo.

Technické parametry, detaily výbavy ani nic dalšího Samsung nezveřejnil. Podle dřívějších úniků ze zdrojů blízkých firmě se očekává prémiový model s velmi bohatou výbavou a prémiovým designem. Takže to bude přístroj, který cenou bude konkurovat modelu Ultra.

Z něj by měl převzít část sestavy fotoaparátů, spekulovalo se o sestavě s 200Mpix hlavním a 50Mpix širokoúhlém a teleobjektivu (ten by měl mít speciální konstrukci, aby se do telefonu vešel). Jenže telefon vystavený v San José na premiéře řady S25 má vzadu jen dva objektivy. Tloušťka přístroje by se měla dostat pod 6,5 mm.

Zajímavostí je odklon designu u hlavního fotoaparátu. Zřejmě s ohledem na tloušťku má telefon fotomodul, nikoliv jen z těla vystupující jednotlivé objektivy. Telefon má ploché všechny strany, minimální rámečky a mírné zaoblení v rozích.

Jelikož jinak Samsungu uniká kde co, tak u tohoto modelu si zjevně detaily hodně dobře hlídá, takže informací je minimum, ale alespoň je přístroj oficiálně přiznaný. Fotky si můžete prohlédnout v galerii.