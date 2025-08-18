Supertenký mobil se začíná prodávat v Česku. A hned s velkou slevou

Jan Matura
  11:45
Samsung s modelem S25 Edge chtěl předběhnout Apple a podařilo se mu to. Celkově je to však rozporuplný model, který sice ukazuje technické možnosti, ale zákazníci zřejmě chtějí za prémiovou cenu víc muziky. Do Česka telefon míří se zpožděním a rovnou s velkou slevou.
V lednu při premiéře řady S25 Samsung supertenký model Edge jen tak letmo zmínil a ještě o měsíc a půl později na veletrhu MWC v Barceloně si na něj návštěvníci nemohli ani sáhnout. Prodej odstartoval v květnu, ale ne všude. V Evropě Samsung vynechal Česko, Slovensko, Maďarsko a Balkán.

Kdo však S25 Edge chtěl, tak ho přes mnoho obchodníků mohl mít už v červnu a za mnohem nižší cenu, než byla ta oficiální v zahraničí v přepočtu na koruny. Následně se začaly objevovat informace, že prodeje zaostávají za očekáváním firmy. Důvodem zřejmě byla právě vysoká cena. S25 Edge je sice nejtenčí smartphone na světě, ale jeho výbava je kompromisní a je to víc stylovka než telefon nejvyšší třídy.

Porovnání S25 Edge s modelem S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Edge

V každém případě, od půlky srpna, tedy zhruba o tři měsíce za zbytkem světa, se telefon začal prodávat i v Česku. A hned od počátku s výraznou slevou. Základní paměťová verze 12+256 GB vyjde ve slevě na 23 999 Kč, varianta s větší pamětí 12+512 GB pak na 26 999 Kč. Tyto akční ceny jsou adekvátní a mohou přilákat mnoho zájemců.

Naopak standardní ceny, které mají teoreticky platit od září, asi velký zájem zákazníků nepřinesou. Základní cena je 31 499 Kč, verze s větší pamětí vyjde dokonce na 34 499 Kč. Především, když opravdu top model S25 Ultra dnes v základní verzi vyjde pod 30 000 korun v oficiální distribuci. Navíc na šedém trhu lze už dnes S25 Edge pořídit za částky hluboko pod hranicí 20 000 korun.

Návod pro Apple, jak to nedělat. Stylovka s ošizenou výbavou nefunguje

Samsung S25 Edge není špatný telefon, ale výrobce má celkově v poslední době problémy své produkty reálně nacenit. Důkazem jsou tři novinky řady Z (což jsou v podstatě také stylovky), které výrobce představil v polovině července a o necelý měsíc později všechny tři modely výrazně zlevnil. A dost možná natrvalo.

Supertenký mobil se začíná prodávat v Česku. A hned s velkou slevou

