Pod šest milimetrů? Samsung S25 Edge bude supertenký, odhaluje video

O tenkém samsungu se spekulovalo dlouho, stejně jako o tenkém iPhonu. Samsung model S25 Edge ukázal na závěr prezentace nové řady S25, ale jen tak letmo, bez podrobností. Tenký iPhone pak přijde nejdříve na podzim s novou řadou iPhonů 17.

Samsung tak bude mít náskok, ale jak bude velký, zatím jasné není. Spekuluje se o uvedení na trh během jara, možná v dubnu, možná v květnu. A snad bude vystavený i na nadcházejícím veletrhu MWC v Barceloně, který začíná v pondělí 3. března.

Víc informací přináší video, které rozhodně není oficiální, ale všeobecně je považováno, že zobrazuje reálný funkční vzorek telefonu. Podstatné je především to, že na videu je novinka porovnávaná se skládačkou Z Fold 6 a Edge je v tomto srovnání tlustý téměř přesně jako polovina Foldu, respektive, jako když je Fold rozevřený. To by znamenalo, že tloušťka telefonu by měla být okolo 5,6 mm, což je opravdu hodně málo. Známý únikář @onleaks uvádí tloušťku 5,84 mm.

S ohledem na tloušťku by pak výrobce neměl použít skleněná záda, ale buď čistou keramiku, nebo sklo s příměsí keramiky. I tak by ale telefon měl zůstat nejlehčím z modelové řady S25 s hmotností okolo 160 gramů. Rám pak bude zcela jistě kovový a zřejmě z nějaké vysokopevnostní slitiny. Design je trochu jiný než u zbytku řady S25, především zadní fotomodul. Ale jak je z videa dobře patrné, je to stejný designový jazyk jako u zmíněného Foldu 6. Jen je zde méně objektivů.

Video odhaluje i některé prvky výbavy, i když zrovna u fotoaparátu nikoliv rozlišení snímačů, ale v jakém rozlišení jsou fotografie ukládané. Podle jiných úniků by měl mít hlavní snímač rozlišení 200 Mpix, takže pomocí výřezů nahradí i teleobjektiv. Druhým bude širokoúhlý snímač a zde se zdroje rozcházejí, má mít 12 nebo 50 Mpix rozlišení.

Přes tenkou konstrukci nabídne telefon maximální výkon s čipem Snapdragon 8 Elite for Galaxy a k tomu 12 GB operační paměti. Uživatelská má startovat na hodnotě 256 GB. Baterie nakonec má mít kapacitu 4 000 mAh, tedy stejně jako základní S25. Další funkce jsou pak stejné jako právě u dalších modelů z řady S25.

Cena bude zcela jistě prémiová, odhadujeme, že pod 30 000 korun se dostane jen stěží. Ale na to si budeme muset počkat do zatím neznámého termínu premiéry.