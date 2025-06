Jak upozorňuje jihokorejský server The Elec, který je obvykle dobře informovaný o situaci v jihokorejských firmách, tak prodeje tenkého Samsungu S25 Edge jsou za očekáváním značky. Ta tak omezuje jeho výrobu ve prospěch chystaných skládacích novinek Z Flip 7 a Z Fold 7, které představí v červenci. Těmi chce rychle zásobit především americký trh.

Samsung S25 Edge je aktuálně nejtenčí telefon na trhu, a ač to samozřejmě oficiálně nikdy nepadne, tak jeho vznik je zřejmě inspirovaný tenkým iPhonem, o kterém se loni začalo hojně spekulovat. Ten zatím na trhu není, Apple ho má představit v září spolu s novou řadou iPhonů 17. A pokud Apple nechce dopadnout stejně, měl by si ze Samsungu vzít ponaučení.

Tenký samsung firma neuvedla na všech trzích. Třeba v Česku, na Slovensku a na Balkáně dostupný není, ač jinde v Evropě se prodává. Základní verze v přepočtu za 31 000 korun, za větší paměť se připlácí tři tisíce.

Přesto jsme již upozornili na zajímavou anomálii. Ač se v Česku telefon oficiálně neprodává, tak ho lze koupit u mnoha prodejců. Což není nic překvapivého, ale cena už ano. Na to, že telefon je na trhu něco málo přes měsíc, tak se jeho ceny u českých obchodníků pohybují výrazně pod oficiální cenou.

Telefon běžně seženete od 23 000 korun, vlastně je to běžná cena za základní verzi. Jak jsme upozorňovali, podobně výhodné ceny pak lze nalézt i na mezinárodních obchodech jako eBay, Amazon nebo polské Allegro. Prodejní hit to prostě není.

Důvodů jistě může být víc, ale ten hlavní, o kterém se globálně mluví, je poměr ceny a výkonu. Telefon je sice stylovka, ale u řady S zákazníci čekají nadprůměrnou výbavu a s oficiální cenou nad 30 000 korun to platí dvojnásob.

Jenže telefon nemá teleobjektiv, který má i základní S25. Prostě se tam nevešel. A k tomu má velmi malou baterii s kapacitou 3 900 mAh. To by už teoreticky Samsung řešit mohl, ale moderní články typu Si/C zatím, na rozdíl od většiny čínských značek, nemá. Jediným aktivním řešením je snížení ceny, ale na to je asi ještě brzy.

V každém případě Apple přijde v září s obdobným produktem s obdobnými omezeními, jaké má Samsung S25 Edge. Ano, je to Apple, takže dynamika prodejů může být mnohem lepší a telefon by měl být i o fous tenčí. Jenže třeba foťák má mít jen jeden objektiv, tedy to, co má úplně nejlevnější iPhone 16e. Takže i Apple může narazit, pokud cenu nenastaví adekvátně.

Lze očekávat, že do soutěže o supertenký telefon se pustí i čínská konkurence. A ta jistě bude postupovat tak, aby se vyvarovala chyb Samsungu. Ten pak musí intenzivně přemýšlet, jak to bude u příští řady S26. V té totiž měl model Edge nahradit model Plus, který také dlouhodobě nevykazuje ideální prodejní výsledky. V letošní řadě „plusko“ ještě je, model Edge přišel totiž jako čtvrtý model a s docela velkým zpožděním.

A také je možné, že tenké telefony nejsou to, co lidé potřebují nebo chtějí.