Samsung má nový cenově výhodný top model. Tentokrát míří o něco výš

Fanouškovské edice mají u Samsungu už docela dlouhou tradici. A i když s nimi firma nepřišla s každou modelovou řadou S, tak loni a i letos Samsung pro zájemce o špičkový smartphone za výhodnou cenu nabízí. Letos v řadě S24 přichází takový model dříve než obvykle, takže stihne celou předvánoční sezonu a navíc míří o trochu výš než loňský model.

Loňský S23 FE totiž byl spíš alternativou základního S23, letošní novinka S24 FE míří na vyšší model S24+. S ohledem na dost podobnou výbavu modelů řady S (tradičně s výjimkou modelů Ultra) to není nic zásadního, ale kdo má rád větší displeje, bude letos spokojen. S24 FE totiž má 6,7palcový panel, loňský předchůdce měl displej s úhlopříčkou 6,4 palce. Dodejme, že základní S24 má 6,1palcový displej a model S24+ pak taktéž 6,7palcový panel.

Pokud tak budeme srovnávat S24 FE a S24+, tak v případě novinky zákazník ušetří 8 000 korun za model se stejně velkým úložištěm. Ale sleva není zadarmo, takže jsou zde ústupky ve výbavě. Nejsou úplně zásadní, ale to už záleží na preferencích každého kupujícího.

V každém případě, po stránce designu jsou rozdíly minimální. Samsung se drží podobného vzhledu u většiny modelů svého portfolia a s výjimkou modelu Ultra jsou ostatní eska téměř stejná. Alespoň na první pohled určitě. To, že si zákazník koupil levnější model FE, není poznat. Zpracování novinky je výborné a jako další modely řady plní i novinka normu IP68, takže vydrží i pád do nehluboké vody a s prachem si nemusíte vůbec dělat starosti.

Plochý design se zaoblenými rohy tradičně lépe vynikne v reálu než na fotografiích, kde působí poněkud obyčejně. Navíc zde nejsou prvoplánové ozdoby v podobě masivních fotomodulů a výrazných povrchových úprav krytů, jak to mají rádi čínští producenti. V nabídce na českém trhu budou čtyři barvy a tady se výrobce trochu víc odvázal. Vedle konzervativní černé mohou zákazníci volit modrou, zelenou nebo žlutou verzi. Nutno dodat, že v jemných odstínech.

Jak již bylo uvedeno, displej má úhlopříčku 6,7 palce, tedy stejně velký panel, který nabízí model S24+. Rozlišení je však nižší, jen FHD+. Obnovovací frekvence je plynulá do 120 Hz, maximální jas je výborných 1 900 nitů.

Na první pohled má telefon i stejný čip Exynos 2400, jaký mají S24 a S24+. Ale je to jeho nová podladěná verze Exynos 2400e. Takže bude o něco slabší, při běžném provozu to však zákazník stěží pozná. Je to moderní čip vyráběný 4nm technologií. Operační paměť má 8 GB vždy, uživatelská 128 nebo 256 GB. V tomto směru má S24+ náskok, má 12 GB a 256 nebo 512 GB uživatelského místa.

S24+ má také větší baterii s kapacitou 4 900 mAh, novinka má článek s kapacitou 4 700 mAh. Drátové nabíjení je u Samsungu tradičně mnohem slabší než u konkurence, maximem je 25 W. Ale telefon lze dobíjet i bezdrátově.

Základní sestava fotoaparátu je stejná jako u modelů S24 a S24+, ale jednotlivé snímače úplně stejné nejsou. Hlavní s rozlišením 50 Mpix stejný zřejmě je a má optickou stabilizaci. To samé bude platit zřejmě i o širokoúhlém s rozlišením snímače 12 Mpix. Jiný je teleobjektiv, protože novinka ho má s rozlišením snímače 8 Mpix a plnotučné modely s rozlišením 10 Mpix. V každém případě nabízí trojnásobné přiblížení a také optickou stabilizaci.

Samsung S24 FE je zajímavou alternativou hlavních modelů řady. Je levnější i než základní S24, který dnes startuje na 21 990 Kč a výrazně levnější než S24+, který startuje na 27 990 Kč. Novinka totiž v základu s pamětí 8+128 GB vyjde na 18 990 Kč a s pamětí 8+256 GB na 19 990 Kč. Na všechny modely řady S včetně novinky pak platí výkupní bonus 3 000 Kč. Prodej startuje ihned.