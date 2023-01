Špičkové S23 ukáže Samsung za tři týdny. Prohlédnout si je můžete hned

Potvrdily se tak dřívější spekulace z mnoha stran, že se akce uskuteční na přelomu ledna a února v San Francisku. První v podstatě správná informace se objevila už na konci listopadu minulého roku. Navíc v minulých dnech unikla pozvánka na kolumbijských stránkách výrobce. Ten ji sice rychle stáhl, ale už nebylo nutné nic tajit.

Pro mobilní svět je to důležitá zpráva. Samsung se po covidové pauze vrací k velkým premiérám před živým publikem. Poslední takovou akcí byla premiéra řady S20 v únoru 2020, těsně před začátkem globální koronavirové pandemie. Samsung to tehdy stihl tak tak, akce se také konala v San Francisku. O pár dnů později se měl konat veletrh MWC v Barceloně, ale ten už musel být zrušený.

Samsung tak dva roky uváděl novinky jen virtuálně, což se dotklo hlavně modelů řady S a Z. Levnější áčka většinou na velkých akcích představována nebyla. Zotavení po covidu hlásí i velké veletrhy. CES v Las Vegas a MWC v Barceloně se sice konaly už loni, ale v omezeném provozu s méně vystavovateli a návštěvníky. Letos proběhl CES už téměř v předcovidovém rozsahu a to samé se očekává od veletrhu MWC, který proběhne na přelomu února a března.

Samsung stejně jako v minulosti mnoho informací o novinkách neuhlídal. Unikly jak propagační fotografie, tak nyní i obrázky zad modelů S23/S23+ a S23 Ultra, které si můžete prohlédnout v galerii. Z nich je patrné, že výrobce obmění barvy krytů. Vsadil na tlumené barvy včetně růžové a světle šedozelené.

Některé detaily zatím známé nejsou. Platí to hlavně o ceně, která by se mezigeneračně měla zvýšit. S tím by mohla souviset větší vnitřní paměť. Spekuluje se i o vylepšení funkce fotoaparátu, především pak nočního režimu modelu S23 Ultra.