Fanouškovský samsung pozbyl tajemství. Otázkou je, jak s ním výrobce naloží

Fanouškovské edice mobilů od Samsungu mají relativně dlouhou historii, ale zase tolik jich nebylo. Prvním takto označeným telefonem byl Note FE, tedy telefon s pohnutým osudem, na který by výrobce nejraději zapomněl. Původ telefonu je totiž v Notu 7, asi největším mobilním průšvihu všech dob. Samsung musel Note 7 stáhnout z prodeje, dokonce prodané kusy zpětně vykupoval. O rok později pak vypustil tento telefon právě jako Note FE na vybrané trhy.

Dalším fanouškovským samsungem byl S20 FE z roku 2020. Ten se ještě nyní doprodává. Začátkem roku 2022 pak následoval S21 FE a i ten stále seženete. v generaci S22 fanouškovský model chyběl, ale u S23 přijde. Je to stoprocentní, jen se neví, kdy to bude a kolik bude stát. Venku totiž jsou jak kompletní specifikace, tak i firemní obrázky. Takže už známe i design telefonu.

Ze specifikací vyplývá, že novinka bude přímo navazovat na řadu S23, konkrétně na základní S23, respektive verzi Plus. S displejem o úhlopříčce 6,4 palce bude stát někde mezi touto dvojicí modelů. Další výbava je velmi podobná, liší se jen v detailech. Výhodou novinky bude větší baterie s kapacitou 4 370 mAh než má základní S23, ale je menší než u verze Plus.

Samozřejmě jsou zde i ústupky, přeci jen, modely FE by měly být levnější alternativou k základní modelové řadě. Takže třeba procesor bude firemní Exynos 2200, respektive pro určité trhy zřejmě Snapdragon 8 gen 1. V Evropě však bude v prodeji první varianta. Zatím není jasné, jestli telefon bude splňovat odolnostní normu IP68 jako všechny S23. Ale rozdíly to nejsou zásadní.

Otázkou spíš je, jakou cenu si Samsung za novinku bude žádat. Na trh totiž přijde před koncem životního cyklu řady S23, jejíž ceny už jsou nižší než při premiéře. Aktuálně S23 stojí od 20 990 Kč, model plus od 25 990 Kč, ale průběžně lze narazit na různé slevy, kdy základní model vyjde i na necelých 18 000 korun a plusko s větší pamětí na 24 990 Kč. Z toho vyplývá, že startovní cena novinky musí být pod hranicí 20 000 Kč.

Nutno dodat, že i když to má být odlehčená verze řady S23, tak je to stále telefon nejvyšší třídy. Má 6,4palcový Dynamic AMOLED 2X panel s 120Hz obnovovací frekvencí. Operační paměť bude mít hodnotu 8 GB, uživatelská bude startovat na 128 GB. Hlavní fotoaparát nabídne 50Mpix hlavní snímač, osmimegapixelový širokoúhlý a 12Mpix teleobjektiv s trojnásobným přiblížením. Chybět nebude optická stabilizace.

Termín premiéry znám není, ale podle množství úniků to bude zřejmě brzy. Samsungu by se nový prémiový model na předvánočním trhu hodil, takže očekáváme, že ho představí co nejdříve.