Samsung a Olympus? Spolupráce by mohla začít už letos

Samsung by měl na vývoji svých fotoaparátů v mobilech spolupracovat se známou značkou Olympus. Zatím není jasné, do jaké míry by měla spolupráce probíhat, ale nemělo by zůstat jen u marketingové podpory loga Olympusu.

To by nemuselo mít vážnější efekt, protože Olympus loni z fotografického byznysu vycouval a prodal ho japonskému fondu Japan Industrial Partners. Ten výrobu části portfolia Olympusu zachová a nezmizí ani značka.

Olympus samozřejmě má velké zkušenosti a určitě Samsungu může nabídnout slušné zkušenosti. Spekuluje se, že příští rok by top model Samsungu S22 Ultra měl dostat místo optické stabilizace stabilizaci samotného senzoru (takovou používá iPhone 12 Pro Max) a to je právě parketa Olympusu, jehož stabilizace na čipu je považovaná za jednu z nejlepších na trhu.

Informace přinesl známý únikář Ice Universe, ale tentokrát na svém účtu na čínském portálu Weibo. Na základě nich a grafik Technizo pro nizozemský portál Letsgodigital připravil rendery, jak by mohl uvedený Samsung S22 Ultra vypadat.

Top model pro příští rok by měl navíc dostat nový senzor s extrémním rozlišením 200 Mpix a větší fyzickou plochou. Ten by Samsung měl již delší dobu vyvíjet. Zatím je maximem 108 Mpix, který má právě letošní Samsung S21 Ultra a jihokorejský výrobce čipy s tímto rozlišením dodává i konkurentům.

Je možné, že Olympus se bude podílet i na vývoji samotných senzorů nebo optických prvků. Samsung je v segmentu mobilní fotografie silný, ale v žebříčku DxO Mark ho poráží mnoho telefonů, Samsung možná usoudil, že pro další vývoj potřebuje partnera.

Případným prvním produktem spolupráce Samsungu a Olympusu by mohl být už letos Samsung Z Fold 3. Ten by měl mít premiéru v létě, zřejmě na začátku srpna. Ovšem jakou podobu by v tomto případě spolupráce měla mít, zatím není jasné.