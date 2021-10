Nový seriálový hit: Jak bude nakonec vypadat nejlepší samsung?

Únikáři se přou, jak bude vypadat nový Samsung Galaxy S22 Ultra, tedy nejlepší model značky. Přesněji nejlepší klasický model značky, který by měl mít premiéru – jako celá řada Galaxy S22 – v lednu či únoru příštího roku.

Už několik týdnů se postupně objevují rendery, které zobrazují uspořádání fotomodulu novinky. O zbytku přístroje nejasnosti nepanují, design se nebude příliš lišit od letošních modelů, respektive by se lehce mohl přiblížit i loňskému Notu 20, tedy poslednímu telefonu této řady.

Letos totiž Samsung už žádný nový note neukázal a vypadá to, že tato řada definitivně skončila. Náhradou budou právě modely Ultra. Už ten letošní podporuje dotykové pero, ale až ten příští na něj bude mít místo v těle, takže Note plnohodnotně nahradí.

Mobilní svět však řeší mnohem méně zásadní problém a tím je design fotomodulu. Vůbec nejde o to, co bude foťák umět, to zatím zcela jasné není, podle všeho se koncepčně nebude příliš lišit od fotomodulu současného Galaxy S21 Ultra. Některé snímače mohou mít větší rozlišení, ale je málo pravděpodobné, že hlavní snímač bude mít rozlišení 200 Mpix, jak se dřív spekulovalo.

Samsung sice takový snímač už má, ale komerční nasazení bude asi později, než by bylo pro Galaxy S22 Ultra potřeba. A pravděpodobně Samsung ani nebude chtít riskovat použití nového extrémního čipu ve vlajkovém modelu, kde veřejnost každou sebemenší chybku rozmázne.

Koncept smartphonu Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung S22 Ultra

Zpět k designu. Rozmístění objektivů se vlastně nebude nijak zásadně lišit od podoby u letošního Galaxy S21 Ultra. Objektivy budou umístěné ve tvaru písmena P. Jenže letošní model (a všechny Galaxy S21) má dost neobvyklý design celého modulu, který zasahuje do boku telefonu. To se však u příští generace opakovat nebude.

První zveřejněné informace uváděly modul vyloženě ve tvaru písmene P. Po upozornění od jiného únikáře to měla být mezi objektivy horizontální mezera. Jenže nakonec to bude zřejmě všechno jinak.

Nizozemský web Letsgodigital, který informace únikářů nechává zhmotňovat pomocí různých grafiků, přišel s třetí variantou. Informace mu dodal jihokorejský únikář působící pod přezdívkou Super Roader, který měl dřív pracovat přímo v mobilní divizi Samsungu. A podle něj bude fotomodul Galaxy S22 Ultra vypadat ještě jinak.

Umístění objektivů zůstane, ale nebudou v jednom či ve dvou blocích, ale samostatně v těle přístroje. Jestli je to nejlepší řešení ze třech zveřejněných, rozhodněte sami, můžete hlasovat v anketě. Autorem renderů je Parvez Khan vystupující pod pseudonymem Technizo Concept.