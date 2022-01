A je to venku. Všechny verze Samsungů S22 ve všech barvách

Nové modely smartphonů unikají na veřejnost před premiérou běžně. Žádný výrobce nedokáže (možná záměrně) novinky uhlídat. Někomu uteče jen pár informací, někomu všechno. Samsung patří do druhé kategorie a je to dlouhodobá záležitost. Je to na druhou stranu logické, Samsung je světová jednička a většina modelů je žádaná a to i v podobě úniků.

Aktuálně se blíží premiéra nové řady S22, tedy vrcholných modelů značky. Měla podle úniků proběhnout online 8. února. Nakonec to bude o den později, tedy 9. února od 16:00 středoevropského času. Alespoň tak to uvádí oficiální pozvánka výrobce. Můžeme doufat, že Samsung si alespoň nějaké překvapení dobře schoval, ale většina základních informací je venku.

Nyní známý únikář Evan Blass zveřejnil obrázky všech modelů a to ve všech barevných variantách. Modely budou tři: S22, S22+ a S22 Ultra. Zde není žádné překvapení, tak tomu bylo loni i předloni.

Pozvánka na premiéru Samsung S22

Každý model bude dostupný ve čtyřech barvách. U modelů S22 a S22+ to jsou stejné barvy, u S22 Ultra jsou stejné tři, liší se růžová, která je u modelu Ultra výrazně tmavší. Zbylé tři jsou černá, zelená a bílá. Design mají varianta S22 a S22+ stejný, liší se velikostí. Ultra má jiný fotomodul.

Vlastně jediný parametr novinek, u kterého v posledních dnech před premiérou nebyla jistota, je procesor. Podle tradice by měl Samsung použít dva procesory. Snapdragon od Qualcommu pro americký trh a vlastní Exynos pro zbytek světa. S premiérou Exynosu si však dal na čas a stále neprozradil takt jednotlivých jader. Ale i to už je známo, podle serveru Winfuture.de bude hlavní jádro Cortex-X2 mít takt 2,8 GHz, trojice výkonných jader Cortex-A710 budou taktována na 2,5 GHz a čtyři úsporná jádra Cortex-A510 budou taktována na 1,7 GHz.

Jednu chvíli se tak spekulovalo, že Snapdragon dostanou všechny modely pro všechny trhy. Ale poslední zprávy hovoří o tradičním rozdělení procesorů podle trhů.

Objevily se už i informace o cenách novinek. Meziročně by měly vzrůst o 100 dolarů (informace z amerického trhu), což by v případě tuzemského trhu mohlo znamenat zdražení o 2 500 korun u všech modelů.