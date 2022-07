Samsung údajně vynechá populární odlehčený top model. Nemá na něj čipy

Loni přišel kvůli nedostatku čipů model S21 FE poměrně pozdě, a to začátkem letošního roku místo očekávané poloviny loňska. Už teď je v podstatě jasné, že model S22 FE také hned tak nebude, ovšem podle posledních informací korejského média The Elec to vypadá, že Samsung možná toto chystané „eFEčko“ vynechá úplně.

Problémem jsou opět čipy. Ačkoliv situace už není tak drastická jako v posledních dvou letech, tak stále jich není uspokojivé množství. Podle korejského zdroje má Samsung k dispozici okolo tří milionů procesorů Snapdragon 8 Gen 1, tedy aktuální špičky od Qualcommu, kterými osazuje své top modely. Modely FE tradičně také dostávají to nejlepší, co je k mání, takže se zřejmě zprvu počítalo, že tyto čipy poputují právě do modelů S22 FE.

Jenže aktuální špička nabídky Samsungu, model S22 Ultra, se těší velké přízni zákazníků: výrobce jich prodal už okolo 10 milionů kusů. Samsung se tedy údajně rozhodl, že raději posílí výrobu tohoto drahého smartphonu, ze kterého má logicky i nejvyšší marži. Osud modelu S22 FE může být tedy už zpečetěn.

Korejský zdroj uvádí, že model S22 FE nejspíše vůbec nebude, ovšem neznamená to konec série FE. Výrobce může jednoduše vynechat generaci a vrátit se k „eFEčku“ příští rok s modelem S23 FE. Získá tak čas navíc, kdy by se snad mohla situace s čipy (ať už s modelem Snapdragon 8 Gen 1 nebo Gen 2) stabilizovat.