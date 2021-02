Ukázkové prémiové telefony bez extrémů ve výbavě. Test Samsungů S21 a S21+

Stejně jako minulý rok je i letos poněkud těžké vidět u sestavy prémiových samsungů řady Galaxy S21 dál za „wow efekt“, který má okolo sebe špičkový model Ultra. Přitom základní i plusová varianta jsou schopné telefony, které, jak už to bývá zvykem, nestojí málo peněz, ovšem v podstatě naplňují definici telefonu z prémiového segmentu. Samsung by je tedy rozhodně neměl zanedbávat.

Letos však přeci jen výrobce udělal pár dalších ústupků, aby dal najevo, že za to úplně nejlepší si musíte připlatit. Modely Galaxy S21 a Galaxy S21+, kterým se budeme věnovat, tak rozhodně nejsou bez kompromisů, byť prakticky ve všech případech jsou spíše drobnějšího charakteru. Zároveň výrobce za tyto telefony chce přes 20 tisíc korun, takže byste stále měli dostat opravdu pořádnou porci špičkových funkcí. Povedlo se Samsungu skutečně udělat atraktivními i tyto „levnější“ top modely?

Předem upozorňujeme, že jsme testovali primárně model Galaxy S21, vyšší model Galaxy S21+ jsme využívali jako sekundární telefon. Rozdíly ve výbavě samozřejmě mají, ale není jich tolik a vždy na ně upozorníme.



Jak se letos proměnil design?

Samsung si dlouhodobě drží styl, kterým ladí design svých modelů řady Galaxy S. A ani letošní telefony nejsou výjimkou. V podstatě opět dostáváme spíše zaoblenější smartphony s prémiovým zpracováním a poněkud unikátní podobou zadního modulu s fotoaparáty. Ten v obou případech splývá s boční hranou a vytváří tak celkově širší dojem, než ve skutečnosti záda telefonu mají.



Prvním rozdílem mezi těmito dvěma sourozenci je materiál, který pokrývá záda. Zatímco u „pluska“ je to sklo, základní Galaxy S21 si vystačí pouze s plastem. Ten působí kvalitním dojmem a mezi oběma telefony ve výsledku i přes rozdílné použití materiálů není při podržení v ruce nijak znatelný rozdíl. Nejdůležitějším faktorem zůstává, že je povrch zad v obou případech matný a nezůstávají na něm otisky prstů, respektive zdaleka ne tolik jako na lesklých předchůdcích.

Levé boky obou modelů jsou prázdné, na vrchních hranách najdete pouze mikrofon. Tlačítka pro ovládání hlasitosti a probuzení displeje se nacházejí vpravo, spodní hrana obou telefonů ukrývá jak reproduktor, tak USB-C konektor i šuplíček pro SIM.

My jsme testovali pestřejší barevná provedení obou telefonů, tedy fialový Galaxy S21+ a růžový Galaxy S21. Celkem máte na výběr z následujících barevných variant: Galaxy S21 v bílé, černé, fialové a růžové a Galaxy S21+ v těch samých barvách s výjimkou růžové. Samsung dopředu tušil, že ženám se bude líbit jen menší provedení. Barvy jsou jednolité a vzhledem k matnému provedení chybí i perleťové odlesky, které jsme mohli najít u loňských a předloňských modelů. Nakonec dodáme, že jsou také telefony utěsněné proti vniknutí prachu a vody podle certifikace IP68.



Jsou displeje stále na špičce nabídky?

Letos se překvapivě u modelů Galaxy S21 a Galaxy S21+ objevil kompromis právě v případě displeje, který byl jinak tradičně považován za hlavní přednost smartphonů modelové řady Galaxy S. Samsung letos ustoupil z QHD rozlišení a oběma „levnějším“ modelům nadělil do výbavy poměrně standardní Full HD+ rozlišení (1 080 x 2 400 pixelů).

Na jednu stranu se nic moc neděje, jelikož je jemnost displeje i tak naprosto dostačující a hlavně u loňských modelů s QHD panely v základu výrobce snižoval nastavení rozlišení displeje také na Full HD+, aby mohly využít rychlejší 120Hz obnovovací frekvenci. V QHD to kvůli údajné vysoké zátěži baterie nešlo a bylo nutné se spokojit se standardními

60 Hz. Teď je tedy situace paradoxně jednodušší, zkrátka máte Full HD+ a 120Hz obnovovací frekvenci jako základ, ovšem ani to nezakryje fakt, že jde o objektivní zhoršení parametrů.

Menší Galaxy S21 má displej s úhlopříčkou 6,2 palce, větší Galaxy S21+ pak 6,7 palce. Rozdíl je to poměrně značný, byť bychom se stále neodvažovali základní model označit za mrňouse. Je spíše příjemně kompaktnějším telefonem. A pozor, ještě tu je další změna oproti loňsku: displeje jsou nyní ploché a chybí jim tak už několik generací tradiční zaoblené boky. Toto ovšem neoznačujeme jako kompromis, jelikož se najde jistě celá řada uživatelů, kteří tuto změnu uvítají.



Displeje podporují technologii HDR10+, mají Dynamic AMOLED panel a jako obvykle se dočkáte i Always-On funkce, tedy zobrazení času a notifikací i na vypnutém displeji. Samozřejmostí je integrovaná ultrazvuková čtečka otisků prstů, nechybí ani průstřel displeje pro čelní fotoaparát. Obrazovku chrání jednak aplikovaná krycí fólie a jednak nejmodernější tvrzené sklo Gorilla Glass Victus.

Co výkon a výbava?

Oba telefony se, co se hardwarové výbavy týče, prakticky shodují. Výkonný procesor Exynos 2100 doplňuje 8 GB operační paměti, na výběr jsou dvě paměťové verze: 128 a 256 GB. Letos přichází změna – zmizela podpora paměťových karet microSD. Telefony doplníte maximálně dvěma SIM. Samsung přitom jako jeden z mála udržoval paměťové karty jako tradiční součást výbavy i u špičkových modelů. My si na ně stejně jako celá řada dalších uživatelů zvykli a teď nám chybí. Je to škoda.



Výkonem se oba telefony moc neliší, například ve výkonnostním testu AnTuTu dosahují podobného skóre lehce nad 600 tisíci body. Na současnou špičku trhu, která už láme rekordy s hodnocením přes 700 tisíc, to sice zdaleka nestačí, i tak máte k dispozici víc než dost výkonu na všechny náročné hry i aplikace. Oba samsungy si poradí zkrátka se vším.

Jak už jsme zmínili, telefon pojme dvě SIM a přítomna je také integrovaná eSIM. Avšak se třemi telefonními čísly naráz si telefon neporadí, maximum jsou dvě. Dávalo to smysl u minulé generace, kde byl hybridní slot a aby druhá SIM nezacláněla kartě microSD, byl možné její potřebu vyřešit právě pomocí eSIM. Nyní je to trochu nadbytečná věc, když je tu dost místa pro dvě fyzické SIM. Jak už bylo výše zmíněno, na těle najdete pouze jeden port, a to USB-C, sluchátkový jack je minulostí.

Pohledem do budoucnosti je jednak podpora 5G sítí, která už je samozřejmostí pro oba modely, ale také další prvky výbavy, jako například technologie UWB: stačí telefon při sdílení souborů namířit na zařízení, které touto technologií disponuje také, a můžete s ním obsah bezdrátově snadno sdílet. A to i s více lidmi najednou. V bezdrátové výbavě dále nechybí NFC nebo Bluetooth 5.0.



Uživatelské prostředí One UI 3.1 je hezky odladěno a má spoustu drobných „vychytávek“ od Samsungu. Zároveň však nepopírá logiku čistého Androidu 10 a uživateli nabízí širokou paletu možností ovládání: od virtuálních tlačítek přes gesta od Samsungu až po dvojí systém gest samotného čistého Androidu. Navíc jsou všechny tyto možnosti korektně implementovány tak, že například uživatel nepřijde o možnost vyvolat Google Assistant.



Dále také můžete z telefonu udělat i stolní počítač, stále disponuje rozhraním DeX, takže po propojení kabelem (USB-C na jedné a HDMI na druhé straně) se spustí ve stolním režimu, který je podobný tomu, který známe z Windows. Zde můžete po připojení externí bezdrátové klávesnice a myši pracovat s vašimi daty z mobilu.

Jak jsou na tom telefony s výdrží baterie?

Dalším rozdílem mezi modely Galaxy S21 a Galaxy S21+ je velikost integrovaného akumulátoru. Zatímco u menšího modelu najdete baterii s kapacitou 4 000 mAh, tak u Galaxy S21+ se můžete těšit na 4 800mAh akumulátor. To ovšem neznamená, že by se telefony ve výdrži nějak drasticky lišily, záleží zejména na individuálním stylu využívání. A vzhledem k tomu, že jde o prémiové modely, tak si o nějakou vyšší zátěž říkají.

V zásadě lze očekávat, že i náročnějšímu uživateli vystačí alespoň na den provozu, pokud tedy nebude v jednom kuse natáčet 8K video, případně dlouhé hodiny hrát hry. V praxi jsme zaznamenali, že při menší zátěži, tedy jen střídmém brouzdání po internetu a sociálních sítích a občasném pořízení fotografie, je model Galaxy S21 schopný přečkat bez nabíječky i den a půl, Galaxy S21+ na tom bude přinejmenším obdobně.

Možnosti nabíjení se od loňska vůbec nezměnily. Oba telefony podporují rychlé 25W nabíjení, bezdrátově s výkonem 15W, reverzně (tedy bezdrátově nabíjet telefonem jiné zařízení) to jde 4,5 W. Jenže pozor! V balení už nenajdete nabíjecí adaptér, pokud tedy nějaký nemáte „z minula“, musíte si jej dokoupit zvlášť. V krabičce zůstal pouze USB-C kabel, takže alespoň nouzově můžete telefon nabít například z notebooku.

Jak telefony fotí?

Fotoaparát mají opět oba samsungy identický, takže se budeme věnovat tomu, jak se nám fotilo s modelem Galaxy S21. Stejně jako loni platí, že pokud chcete opravdu to nejlepší, co mobilní fotoaparáty nabízí, pak byste měli sáhnout po sourozenci Ultra. Má ještě o poznání lepší výbavu, dvojice levnějších kousků oproti němu působí poměrně střídmě.

Po stránce papírových parametrů v podstatě můžeme zopakovat loňské specifikace, nic se totiž na pohled nezměnilo. Základem je 12MPix senzor se světelností f/1,8 a optickou stabilizací. Dále zde najdete 64MPix (f/2,0) telefoto snímač, který nabídne trojnásobné „hybridní optické“ přiblížení a až třicetinásobné digitální. Avšak optický zoom zde ve skutečnosti není žádný, přiblížení je docíleno pouhým ořezem snímku ve vysokém rozlišení. Skutečný optický zoom nabídne stejně jako jeho loňský předchůdce pouze model Galaxy S21 Ultra.

„Zoomový“ senzor je také opticky stabilizovaný. Třetím do počtu je 12MPix (f/2,2) širokoúhlý fotoaparát s úhlem záběru 120 stupňů. Oproti loňsku se tak vylepšení projeví hlavně po softwarové stránce.

Samsung se zaměřil zejména na vyladění režimů focení a hlavně zlepšené funkce pro natáčení videa, včetně novinky nazvané Pohled režiséra, která na displeji uživateli ukazuje malé náhledy aktuálního záběru z každé čočky foťáku, mezi kterými může uživatel při natáčení přepínat. Máte také možnost natáčet video o 60 snímcích za sekundu ve 4K rozlišení kterýmkoli objektivem.



V praxi si focení s oběma modely užijete. Samsung už dlouhodobě fotoaparátům věnuje velkou péči a pořízené fotografie vypadají skvěle, zejména na AMOLED displeji telefonu. Nechybí jim ostrost a skvělé podání barev, navíc se nezaleknou ani horších světelných podmínek. K dispozici je samozřejmě i noční režim, který je také v mnoha případech schopný odvést slušnou práci.

Několik ukázek 30x zoomu

Maximální hodnota zoomu je 30x, ovšem aby fotografie vypadala použitelně, doporučujeme se držet maximálně desetinásobného přiblížení. Poté už fotografie hodně ztrácí detaily i ostrost a reálné využití se rychle vytrácí.



Specialitou obou modelů je také schopnost natáčet video až v 8K rozlišení, jež si sice aktuálně přehrajete jen na několika televizích či monitorech (které jsou navíc extrémně drahé), ovšem může jít o pojistku do budoucna, kdy bude toto rozlišení o něco běžnější. Samozřejmostí je také extrémně zpomalené video v rozlišení 720p při 960 snímcích za sekundu.



Mám si jeden z těchto samsungů pořídit?

Kdo by si měl levnější modely aktuální generace řady Galaxy S pořídit? A co přesně myslíme tím „levnější“? Základní Galaxy S21 vyjde na 22 499 korun (23 999 korun v případě 256GB verze), Galaxy S21+ na 27 999 korun (29 499 korun v případě 256GB verze). Takže v zásadě o levné telefony vůbec nejde, byť v porovnání s modelem Ultra za základních

34 999 korun skutečně levnější jsou.

V první řadě se pojďme zaměřit na model Galaxy S21, který je v podstatě od sourozence Ultra tak daleko, jako kdyby patřil do jiné kategorie. Je o 12,5 tisíce korun levnější, záda má pokryta levnějším materiálem, má nižší rozlišení displeje, chybí mu paměťová karta a jeho fotoaparáty nedosahují zdaleka takových možností. V podstatě je to taková vstupenka do světa prémiových samsungů, byť takovou funkci pohodlně splní třeba i loňský model Galaxy S20 FE, který je ještě znatelně levnější.

Čím může Samsung Galaxy S21 zaujmout, jsou kompaktnější rozměry v kombinaci s nejmodernějším procesorem, líbivý design a velice slušný fotoaparát. Za cenu 22,5 tisíce korun se dá sice sehnat i hardwarově lepší smartphone, ovšem ne tak nacpaný funkcemi, jak nabízí samsung.



Oproti tomu model Samsung Galaxy S21+ se obhajuje poněkud hůře, jelikož už svou cenou k sourozenci Ultra tak daleko nemá. Až na větší baterii a skleněná záda u něj najdete všechny kompromisy jako u menšího Galaxy S21. Proč si tedy raději nepřiplatit za Galaxy S21 Ultra? Pokud „plusko“ trochu nezlevní, bude pravděpodobně zajímavější volbou model Galaxy S21.

Mezigeneračně tyto telefony nepřinesly nějakou zásadní „pecku“, kvůli které by museli majitelé loňských modelů Galaxy S20 své telefony zahodit a běžet pro nové. Naopak horší rozlišení displejů a zejména absence podpory paměťové karty nás celkem zklamala. Možná natolik, že i majitelé modelů řady Galaxy S10 by mohli být z novinek v klidu a počkat, s čím dorazí top modely Samsungu příští rok.