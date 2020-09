Stěžovatelé se dočkali. Samsung má konečně top model i se správným čipem

Samsung prakticky pravidelně osazuje své top modely dvěma rozdílnými čipy, jenže zákazníci nemají na výběr. Pro Evropu je to procesor vlastní konstrukce Exynos, aktuálně Exynos 990. Pro USA a některé další trhy, to se každý rok trochu mění, to je čip od Qualcommu, aktuálně Snapdragon 865.

Takže všechny verze řady S20 a Note 20 doposud mají na evropském trhu Exynos 990, a to bez i s podporou 5G. Až do teď. Od 2. října se začne prodávat novinka S20 FE, tedy fanouškovská edice, a ta bude mít i v Evropě oba procesory. Takže i tuzemský zákazník si může vybrat mezi Exynosem 990 a Snapdragonem 865 (nikoliv však aktuálně vylepšenou verzí 865+).

Většinovému zákazníkovi na volbě čipu nezáleží, oba Samsungem používané jsou velmi výkonné. Ale kdo si potrpí na detaily, tak z testů ví, že Snapdragon 865 má výkon trochu vyšší než konkurent z dílen Samsungu a také dokáže lépe spořit energii, takže varianty telefonů řady S20 s tímto čipem mají o něco delší výdrž baterie. Rozdíly nejsou zásadní, ale alespoň podle diskusí to spoustě zákazníků vadí. Navíc z počátku byly některé S20 s Exynosem nevyladěné.

U novinky to už řešit nemusí, mají na výběr. Ale není to zadarmo. Rozdíl v ceně jsou nezanedbatelné tři tisíce v neprospěch Snapdragonu. Tak vysoký rozdíl v ceně samotných procesorů samozřejmě není, důvodem je podpora 5G u Snapdragonu. Za tu se připlácí běžně, podobný cenový rozdíl je i mezi LTE a 5G verzí Samsung S20+.

Jenže v případě S20+ zákazník dostane v obou případech Exynos 990, jen jednou s 5G konektivitou, podruhé nikoliv. Čip Samsungu totiž 5G zvládá, takže je zvláštní či zajímavé, že u mnohem levnějšího modelu S20 FE použil i konkurenční Snapdragon. Rozdíl cen mezi oběma modely je výrazný, S20+ začíná na 27 990 Kč, novinka pak vyjde na 16 990 Kč v LTE variantě a na 19 990 Kč ve verzi s 5G.

Lze předpokládat, že většina zákazníků novinky sáhne po levnější verzi s Exynosem. Příplatek za Snapdragon není malý a využití 5G je zatím v Česku spíš symbolické než reálné.

Zatím je možné novinku předobjednat, a to až do 1. října. Předobjednávky jsou zvýhodněné, zákazníci dostanou dárkový balíček, mohou si vybrat ze dvou: buď fitness náramek Galaxy Fit2, nebo herní balíček Xbox Game Pass s tříměsíčním členstvím a ovladačem MOGA XP6-X+. Detailní informace o novince najdete v tomto článku.