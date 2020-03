Samsung v reklamě omylem ukázal novinku. Anebo si telefon vymyslel

Telefon v reklamě použitý jen jako ukázka pro možné ovládání klimatizace přes mobil by normálně nikoho nezaujal. Tento neznámý model však vzbudil slušné pozdvižení. Samsung totiž nepoužil žádný přístroj, který prodává, což je samo o sobě překvapivé. Pro ovládání klimatizace by do reklamy mohl angažovat cokoliv ze své široké nabídky.

Místo toho v reklamě použil přístroj, který vypadá podobně jako loňský Galaxy Note 10+, jenže ten to není. Tedy nikoliv přímo, chybí mu totiž malý průstřel uprostřed horní části displeje. S Notem 10+ má vyobrazený přístroj společná tlačítka na levém boku, aktuální modely řady S20, které by se pro použití v nové reklamě hodily, mají tato ovládací tlačítka na opačné straně.

Proto mnoho médií spekuluje, že vyobrazený telefon je chystaný Samsung Note 20, který by výrobce měl představit v srpnu. Chybějící průstřel nebo výřez pro přední kamerku by mohl signalizovat integraci předního fotoaparátu pod displej, což je zatím nezvládnutá technologie, ač se o ni snaží mnoho výrobců. Samsung ji pak má už několik let patentovanou. Teoreticky by přední kamerka mohla být i vysouvací, ale to není zrovna věc, kterou by Samsung používal.

Pokud by to nový model byl, tak by to byl hodně překvapivý únik dlouho před premiérou. Otázkou je, jestli záměrný, nebo jestli to byl omyl. Samozřejmě to může být zcela vymyšlený telefon použitý jen pro reklamu, klidně jen vytvořený v počítači. To je také možné, ale bylo by zvláštní, že by Samsung ve vlastní reklamě nepoužil jako největší světový výrobce smartphonů nějaký vlastní přístroj.

Za normálních okolností bychom se odpovědi na otázku, jestli je ve videu chystaný Samsung Note 20, dočkali zhruba za čtyři měsíce a pár dnů. Jenže svět je zamčený kvůli epidemii koronaviru a tak je otázkou, jestli už bude v srpnu normálně fungovat. Pokud ne, tak se s největší pravděpodobností premiéra posune, protože Samsung nebude chtít jeden ze svých důležitých modelů představovat jen online. A za současné situace žádnou akci uspořádat nemůže. A to v podstatě nikde ve světě.