Blíží se zcela průhledný smartphone? Samsung si ho nechal patentovat

Na patent Samsungu upozornil server Letsgodigital, který zároveň zveřejnil uměleckou vizi, jak by takový telefon mohl vypadat. Obrázky vytvořil Giuseppe Spinelli. Výsledek vypadá výborně, jenže to má jednu chybu. Aby byl telefon opravdu takto průhledný, tak by musel Samsung vymyslet, jak zprůhlednit i vnitřní součástky, nebo je dostat do rámečku. Samsung si technologii patentoval v Koreji loni na podzim, v USA nedávno.

Což by u vyobrazeného konceptu bylo stěží možné, protože ten má rámečky moderně minimální. Samotný průhledný displej není nic neobvyklého. Nedávno třeba Xiaomi představilo průhlednou televizi Mi TV LUX OLED Transparent Edition. Zatím se neprodává, ale už je známá cena. Televize s úhlopříčkou 55 palců bude na čínském trhu stát v přepočtu 160 000 korun.

Ale ani u mobilů není průhledný displej jen sci-fi konceptem. Jeden takový se už prodával v roce 2009. Sony Xperia Pureness byl designový pokus, který nenašel nástupce, takže to žádný velký prodejní trhák nebyl. Obyčejný telefon měl průhledný displej v horní části, ve spodní pod klávesnicí byla neprůhledná elektronika.

I v rámci smartphonů spatřilo světlo světa několik prototypů a konceptů. Třeba v roce 2013 to zkoušela tchajwanská společnost Polytron Technologies. První takové telefony se měly dostat na trh co nejdříve, což se zjevně nestalo. O dva roky později ukázala koncept průhledného smartphonu společnost ZUK.

Sony Xperia Pureness

Jenže ani tehdy se do finální podoby nepodařilo produkt dostat. ZUK byla dceřiná značka Lenova a dnešních dnů se nedožila, skončila v roce 2017, kdy se Lenovo přeorientovalo na značku Motorola, na kterou získalo licenci. S průhledným displejem následně koketovalo i Sony, a to rovnou u skládacího telefonu.

Takže pokusy tu již byly a samotný průhledný displej je dnes zjevně technologicky reálný produkt, který některé firmy dokážou vyrábět i pro masovou produkci. Jenže u zmíněné televize lze elektroniku schovat mimo displej, tak u mobilů to v současné chvíli možné není. Buď by elektronika pod displejem byla vidět, což však nebude to, co chtějí výrobci a teoreticky ani zákazníci, nebo je potřeba hledat jiné řešení.

Třeba takové, že samotný displej bude jen zobrazovač a většina elektroniky bude schovaná v jiném zařízení a propojená s displejem bezdrátově. Ale ani to není něco, co by zákazník chtěl. Nechme se tedy překvapit, jak by takové zařízení chtěl Samsung vytvořit. Patent se primárně věnuje samotnému průhlednému displeji.

A pak je tu otázka, k čemu by takové zařízení bylo. Že by průhledný displej nepotřeboval tapety, protože ty by tvořil život za displejem, je asi malicherná výhoda. V každém případě by takový přístroj byl atraktivní, prostě stylovka. V praxi se však nabízí jedno využití a tím je rozšířená realita. Zobrazení na displeji by doplňovalo průhled za telefon. Ale asi ani to není věc, která by změnila mobilní svět.