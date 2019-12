Samsung nás zanedlouho zaplaví top novinkami. Už známe i ceny

O modelech S10 Lite a Note 10 Lite jsme už psali (více v článku Samsung překvapí. Do konce roku představí Lite verze svých top modelů). Nyní se objevily informace o jejich uvedení na veletrhu CES v Las Vegas. Veletrh CES však začíná 7. ledna, tedy až v příštím roce. To se rozchází s dosavadními spekulacemi, ze kterých vyplývalo, že představení Lite verze top modelů roku 2019 se uskuteční ještě letos.



Do konce roku to Samsung údajně ještě stihne, ovšem až po Vánocích. Tedy alespoň podle uniklých cen ze slovenského Datartu. Ten uvádí, že nové modely by měly být dostupné od 27. prosince. I když slovenský Datart už informace stáhl, tak se na jeho stránkách objevily i ceny.

Model Galaxy S10 Lite, který má mít slušnou výbavu se stále špičkovým procesorem Snapdragon 855, by měl stát 699 eur, v přepočtu těsně pod 18 000 korun. To ukazuje, že zas tak odlehčený model to nebude. Model S10e představený na jaře, který už byl odlehčený od běžného modelu S11, v Česku nyní oficiálně stojí s paměti 128 GB 15 000 korun. Model S10 (128GB verze) se stále prodává za 23 500 korun.

Zajímavá je cena modelu Galaxy Note 10 Lite. Ten by měl podle úniku ze slovenského Datartu stát 609 eur, tedy v přepočtu něco málo přes 15 500 korun. Výbava prozatím známa není. Ovšem za uvedenou cenu by nemělo chybět dotykové pero S Pen. Nejlevnější Note 10 (ve verzi s kapacitou paměti 256 GB) oficiálně stále stojí 25 000 korun.



Půjde už o třetí verzi modelu Note 10. Letos totiž Samsung představil hned dva modely Note: menší Note 10 a větší Note 10+. S odlehčeným modelem Note to jihokorejský výrobce už jednou zkoušel, konkrétně v roce 2014 u řady Note 3. Tenkrát se odlehčená verze jmenovala Neo. A aby toho nebylo málo, tak Samsung chystá další novinky na veletrhu CES, kde by měly být představeny nové modely řady A.



Tato řada bohužel začíná být znovu nepřehledná poté, co Samsung svoji nabídku letos „pročistil”. Původně řada Galaxy A patřila prémiovějším modelům střední třídy (vzpomeňme na hned první model Galaxy Alpha), ale nyní po zrušení všech ostatních nižších řad a uvedení nové řady Galaxy M se pod „áčka“ vejde leccos.



Uvedení na veletrhu CES v lednu opět podle všeho nebude bránit začátku prodeje některých modelů ještě letos. Novinek totiž muže být mnoho a některé si odbudou premiéru už zanedlouho lokálně v Asii. V tuto chvíli se mluví zejména o nových modelech s označením Galaxy A71 a A51.

O modelu A71 toho mnoho známo není, ale model A51 by toho měl za nižší cenu nabídnou dost. Podle úniku ze slovenského Datartu by měl model A51 stát 375 eur, tedy zhruba 9 500 korun. To není nejnižší suma odkazující na původní prémiovější zaměření řady A. Za tuto uniklou, a tedy stále neoficiální cenu by však novinka měla nabídnout například čtveřici zadních fotoaparátů s dvojnásobným optickým přiblížením. Model A71 má stát 469 eur (12 000 korun).



A to v dohledné době nebude od Samsungu stále vše. Spolu s modely Galaxy S11, kterých má být hned několik a mají se od sebe velmi lišit, by měl Samsung v stejném termínu a na stejném místě představit nový ohebný smartphone. Ten na rozdíl od „rozkládacího tabletu“ Galaxy Fold půjde ve stopách nové Motoroly Razr (více v článku Samsung chystá odpověď na ohebný Razr. Bude v únoru a za poloviční cenu).

Chystá se tedy návrat k dříve velmi rozšířeným véčkům, ovšem s ohebným displejem. Od tohoto modelu bychom neměli čekat špičkovou výbavu. Zaměřen bude stejně jako nový Razr na stylový vzhled. Ovšem na rozdíl od něho má být nový stylový samsung levnější. A to skoro o polovinu. Jestliže Razr stojí 35 000 korun bez místní americké daně, tak nový ohebný samsung má stát 850 dolarů, tedy v přepočtu necelých 20 000 korun.



Nástupce modelu Galaxy Fold se dá potom očekávat až v létě nebo později spolu s uvedením modelu Galaxy Note 11. To je prozatím příliš daleko a vše jsou jen zcela nepodložené spekulace. Stejně tak mohou opět nastat problémy jako v případě prvního modelu, u kterého bylo nutné například přepracovat konstrukci a na trh se tak dostal později, než bylo v plánu.