Nejšílenější patent roku má Samsung. K čemu budou tři mobily v jednom?

18:18 , aktualizováno 18:18

Nám to nedává smysl. Samsung si podal patent na telefon s třemi displeji, které se rozvírají do vějíře. Něco podobného už existovalo před mnoha lety v éře klasických mobilů. Ale tehdy to význam mělo, ač to žádný velký úspěch nebyl.