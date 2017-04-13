Všeobecně se za praotce moderního smartphonu bere první iPhone. Což je bezesporu pravda, ale velmi výrazný vliv na podobu telefonů musíme připsat i jednomu modelu od Samsungu. A není to nic z řady S. Tento hrdina letos oslaví 15 let a jeho řada už neexistuje. Jeho koncepční myšlenka však ano.
Autor: Michal Havryluk, Mobil.iDNES.cz
Znalci Samsungu asi už tuší, že tím hrdinou je některý model z řady Note. Usvědčuje ho dotykové pero, které bylo poznávacím znamením celé řady. A podle nás je nejvýznamnějším právě první Note z roku 2011.
Autor: Michal Havryluk, Mobil.iDNES.cz
Samsung první Note představil na veletrhu IFA v Berlíně v září 2011. A bylo to pořádné pozdvižení, které dobře demonstruje právě tato dávná fotografie z premiéry v Berlíně. Vedle Notu (vpravo) je Samsung Galaxy S II, v pravdě kultovní model a nejlepší Android té doby.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ano, S II je podstatně menší, tak jak tehdy byly telefony velké. A naopak první Note byl tak moc velký, že to řešil celý mobilní svět. Pádlu, které se přece nemůže vejít do kapsy, se zářná budoucnost nevěštila. Jenže realita byla nakonec jiná.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Pro kontext. Zde je prvních osm generací základního modelu S do roku 2017. Je dobře patrné, jak se skoro s každou generací model zvětšoval. Model S II z předchozích snímků je ten druhý přístroj zleva.
Autor: iDNES.cz
Přitom prvních osm generací esek patřilo stále do doby poměrně výrazných rámečků. Později tedy spodního a vrchního, boční se už tehdy podařilo eliminovat. Model S II měl z dnešního pohledu miniaturní displej s úhlopříčkou 4,3 palce. Dnes má základní esko displej o dva palce větší.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Modelová řada Note skončila v roce 2020 s modelem Note 20. O rok dříve Samsung představil Note 10, dvacítku použil proto, aby se srovnal rok představení a modelové označení. Funkce Notu se následně přesunuly do nejvyšších verzí řady S.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Aktuálním ideovým následníkem prvního Notu tak je Samsung S26 Ultra, který výrobce představil letos koncem února. Dotykové pero zůstalo, i když se spekuluje, že dost možná naposled.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Samsung S26 má displej s úhlopříčkou 6,9 palce (pro zajímavost, poslední Note měl jen 6,3palcový panel). A rozměry telefonu jsou 163,6 × 78,1 × 7,9 mm při hmotnosti 214 gramů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Při pohledu na první Note a Samsung S II si uvedeme jejich rozměry. U modelu Note to bylo 146,85 × 82,95 × 9,65 mm a S II měřila 125,3 × 66,1 × 8,49 mm. V případě hmotnosti to bylo 178 a 116 gramů.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že dnešním smartphonů je daleko blíž Note než tehdy obvykle velký klasický smartphone. První Note byl o necelé dva centimetry kratší než současný S26 Ultra, ale byl o čtyři milimetry širší a byl i silnější. Naopak klasický Samsung S II by se dnes řadil mezi raritní mini smartphonky.
Autor: Michal Havryluk, Mobil.iDNES.cz
V případě samotných displejů hrají roli rámečky, tehdejší technologie je nedokázala udělat tenké. Miniaturní rámečky jsou záležitostí posledních pěti šesti let, částečně posledních deseti let. I proto má Note displej s úhlopříčkou 5,3 palce a současný S26 Ultra s úhlopříčkou 6,9 palce.
Autor: Michal Havryluk, Mobil.iDNES.cz
Na příkladech jsme si ukázali, že první Note by celkovými rozměry dnes zapadl do průměru obyčejného, spíš menšího smartphonu. Jenže před patnácti lety byly první reakce publika rozporuplné.
Autor: Michal Havryluk, Mobil.iDNES.cz
Opravdu se tehdy řešilo, jestli někdo tak velký přístroj bude chtít používat. Což především v Evropě vydrželo ještě několik let, v Asii byly reakce jiné.
Autor: Michal Havryluk, Mobil.iDNES.cz
Tam se první Note stal poměrně rychle hitem. Především doma v Jižní Koreji si ho zamilovaly především ženy. Na první pohled paradoxní situace byla vysvětlována tak, že součástí tamního ideálu krásy je také malá hlava. A velký dotykový telefon u ucha ji pochopitelně opticky zmenšuje.
Autor: Michal Havryluk, Mobil.iDNES.cz
V Evropě se Note přirovnával k tabletu, což byla tehdy také novinka. Samsung první generaci tabletů Tab začal představovat už v roce 2010 a pokračoval v roce dalším. Základní Tab měl tehdy úhlopříčku sedm palců. Tedy téměř tolik, kolik mají dnes běžně smartphony.
Autor: Michal Havryluk, Mobil.iDNES.cz
Nakonec se první Note stal hitem globálně a založil novou úspěšnou řadu přístrojů. Rychle se dočkal kopií, a to jak ideových, tak podle názvu. Takové Xiaomi má v nabídce modely s názvem Note dodnes.
Autor: Michal Havryluk, Mobil.iDNES.cz
Dokonce stál u zrodu nového označení kombinace telefonu a tabletu, takzvaného phabletu. Dnes už zapomenuté označení se vytratilo s tím, jak rostly telefony i tablety.
Autor: Michal Havryluk, Mobil.iDNES.cz
Z dnešního pohledu je hardware prvního Notu samozřejmě neuvěřitelně zastaralý. Třeba operační paměť měla jen 1 GB a uživatelská 16 nebo 32 GB.
Autor: Michal Havryluk, Mobil.iDNES.cz
Malá byla i baterie s kapacitou 2 500 mAh. Ale stačilo to, výdrž byla obdobná jako dnes.
Autor: Michal Havryluk, Mobil.iDNES.cz
Displej měl malé rozlišení 1 280 × 800 pixelů, ale adekvátně větším panelům mají podobné nejlevnější smartphony dodnes. Panel byl už tehdy typu Super AMOLED.
Autor: Michal Havryluk, Mobil.iDNES.cz
Dotykové pero bylo ukryté uvnitř přístroje a musíme přiznat, že tehdejší design byl povedený. Z dnešního pohledu minimalistický, ale účelný.
Autor: Michal Havryluk, Mobil.iDNES.cz
Telefon se prodával za cenu okolo 15 tisíc korun, což bylo na tehdejší dobu hodně peněz a zhruba cena jiných top modelů na trhu.
Autor: Michal Havryluk, Mobil.iDNES.cz