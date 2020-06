Krize nekrize, Samsung si premiéru vrcholných modelů vzít nenechá

Podle informací serveru Sammobile by se akce týkající se odhalení novinek řady Note a Fold měla uskutečnit 5 srpna. To vyplývá z interního kalendáře firmy, která právě na toto datum chystá důležitou akci. Vzhledem k tomu, že společnost už celkem tradičně odhaluje novinky právě v srpnu, působí toto datum vcelku důvěryhodně.

Samsung stále interně diskutuje o tom, zda se bude konat fyzická akce, nebo zda proběhne pouze formou online přenosu. Druhá možnost se nicméně v tuto chvíli jeví jako pravděpodobnější vzhledem ke stále trvajícím rizikům šíření koronaviru. Letní představovací akce se celkem tradičně koná v New Yorku, a vzhledem k tomu, že Spojené státy jsou nejhůře postiženou zemí koronavirem, online forma dává smysl.

Od akce se očekává celá řada oznámení. Vedle stále nejasného počtu zařízení řady Note (může být jedno, dvě nebo i tři) bychom měli také poprvé vidět ohebného nástupce nové řady Fold. Spekuluje se i o nových hodinkách Galaxy Watch.

Spekulace zatím fandí možnosti, že by Samsung odhalil dvojici modelů Note, konkrétně „základní model“ a také variantu Ultra. Druhá jmenovaná by měla být více zaměřená na funkce fotoaparátu, základní model by pak měl mít ve výbavě pár kompromisů na úkor nižší ceny. Oba modely bude nicméně spojovat velká obrazovka a přítomnost dotykového pera S Pen.

Fold 2 by měl pak vyladit neduhy, kterými trpěl jeho předchůdce. Zmizet by měl celkem mohutný výřez vnitřního displeje, ten vnější se pak výrazně zvětší. Předpokládá se, že Samsung také vyladí mechanismus pantu, aby se pod displej nemohly dostat žádné nečistoty (více v článku Bude mnohem praktičtější. Takto by měl vypadat druhý Fold).