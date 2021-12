Vedle sourozence nemá moc šancí. Test Samsungu M52 5G

Zatímco na řady Galaxy A a S už jsme dávno zvyklí, série M je pořád tak trochu oříšek. V zásadě ji pořád bereme jako „něco navíc“, co nese logo výrobce a může jít o zajímavou alternativu... a nebo nemusí. „Ačka“ jsou zkrátka taková jistota ve střední a vyšší střední třídě, zatímco „Mka“ jsou model od modelu takovou sázkou v loterii. Některý může být skvělý, jiný bude stát stranou a moc velký hit to nebude.

Oním druhým případem je právě model M52 5G, který se snaží nabídnout zajímavou výbavu ve vyšší střední třídě. A ono by se mu to vlastně docela i dařilo nebýt toho, že už Samsung jeden přesně takový model má: Galaxy A52s 5G. Vedle něj je najednou M52 5G jen takový nevýrazný model, který až na pár drobností vlastně nemá moc čím zaujmout. I konkurence je poměrně neúprosná.

Bude se mi telefon líbit?

Samsung Galaxy M52 5G je poměrně rozměrný model (164,2 × 76,4 mm), ovšem zároveň zaujme relativně tenkým tělem (7,4 mm). Výrobce zde moc nechtěl utrácet za materiály, boky i záda jsou pokryté plasty. Upřímně jsme si nejdříve mysleli, že záda jsou skleněná, ovšem celková váha telefonu 173 gramů napovídá využití plastů.

Záda jsou každopádně lesklá, takže na nich viditelně zůstávají otisky prstů. Design je jinak poměrně střídmý, povšimnout si můžete tenkých proužků na zádech, z barevných variant je na výběr tmavě modrá, černá a bílá. Fotoaparát vystupuje nad povrch zad jen velice mírně, nicméně i tak se telefon položený na rovné ploše bude kymácet.

Telefon má na poměry levnějších modelů tohoto výrobce spíše ostřejší hrany a rohy, což se nám však v redakci poměrně líbí. Na těle najdete vedle obvyklé dvojice tlačítek pro ovládání hlasitosti (posazena jsou docela vysoko) také boční čtečku otisků prstů integrovanou v tlačítku pro aktivaci displeje a USB-C konektor.

Co displej?

Ačkoliv má poměrně prémiové parametry, v detailech je vlastně o trochu horší než u sourozeneckého Galaxy A52s 5G. Jednak má na větší úhlopříčce (6,7 palce) stejné rozlišení 1 080 × 2 400 pixels, takže je technicky o chlup méně jemný, a také mu chybí integrovaná čtečka otisků prstů (ta je, jak jsme zmínili, na boku).

Jinak je to pořád ovšem výborný Super AMOLED panel s drobnějším čelním průstřelem pro 32Mpix čelní selfie kamerku a výbornou 120Hz obnovovací frekvencí. Jas je také na velice dobré úrovni, s čitelností venku za jasného dne rozhodně problém mít nebudete. Velká úhlopříčka pak nahrává třeba používání na hry či sledování filmů a seriálů. Rámečky okolo displeje jsou celkem příjemně tenké.

Jak si vede po stránce výkonu a výbavy?

Srdcem telefonu je i v tomto případě procesor Snapdragon 778G, aktuálně velice oblíbený model u telefonů s cenou okolo 8 až 10 tisíc korun. Doplňuje jej buď 6 nebo 8 GB operační paměti. Procesor každopádně není nutné dlouze popisovat, je to dobrá volba ať už pro náročnější uživatele, kteří by na mobilu chtěli hrát hry, nebo zkrátka pro ty, kteří očekávají od telefonu spolehlivé fungování systému. A nechybí ani podpora 5G sítí.

V telefonu najdete v případě obou variant velikosti operační paměti pouze 128 GB prostoru pro data, to však můžete rozšířit pomocí paměťové karty. Bohužel je v tom případě nutné si vybrat, zda dáte přednost dvěma aktivním SIM, nebo jedné s možností rozšířit úložiště, obojí zároveň kvůli hybridnímu slotu bohužel nejde.

Konektor je tu tedy pouze jeden (USB-C), sluchátkový jack chybí. Vedle zmíněné podpory 5G sítí se dočkáte NFC pro mobilní platby či bluetooth 5.0. Čtečka otisků prstů v bočním tlačítku je v poslední době populární řešení a nám se zdála být rychlá a spolehlivá.

Operační systém Android 11 je zde opatřený grafickou nadstavbou One UI 3.1, která je u Samsungu dlouholetým standardem. Znamená to tedy třeba přítomnost vedlejší domácí plochy s Google Asistentem, přepracovaná menu do vlastní podoby, systémový tmavý režim a podobně. Systém Samsungu je dlouhodobě hodně subjektivní disciplína v diskuzích: někomu vyhovuje, jiným ne.

Každopádně po stránce aplikačního balastu se Samsung mohl vyvarovat několika zbytečnostem navíc: Vedle běžné výbavy od Googlu a pár nástrojům výrobce je zde navíc třeba aplikace Netflixu, hudební streamovací služba Spotify, sociální síť Facebook, balíček kancelářských nástrojů Microsoftu, herní režim a také zábavní aplikace Free, členský Members a charitativní Global Goals. Najdete zde i hlasovou asistentku Bixby.

Co výdrž baterie?

Zde najdeme naopak snad asi jedinou objektivní výhodu oproti sourozenci A52s 5G. Tento model má totiž větší 5 000mAh akumulátor. Při stejném rozlišení displeje a procesoru mu to dává předpoklad pro o něco lepší výdrž na jedno nabití. Ta je podle našich zkušeností slušná, telefon nám byl schopný při běžné intenzitě využívání vydržet okolo dvou dní na jedno nabití.

Obsah balení

Rychlé nabíjení s výkonem 25 W se zdá být jako dostatečné, byť na trhu najdete opravdu znatelně rychlejší modely. Zde je Samsung zkrátka trochu pozadu. Za 15 minut na nabíječce se dostanete na něco málo přes 20 procent kapacity baterie. Půlhodina pak stačí jen na asi 45 procent. Plnou kapacitu můžete očekávat až za zhruba hodinu a půl.

Jak telefon fotí?

Na zádech telefonu najdete celkem tři snímače. Ten hlavní má rozlišení 64 Mpix a světelnost f/1,8. Bohužel se u něj zapomnělo na optickou stabilizaci, což je dalším prohraným bodem oproti sourozenci Galaxy A52s 5G, který ji má. Následuje širokoúhlý senzor s 12 Mpix a úhlem záběru 123 stupňů a pak už jen 5Mpix senzor pro focení makrofotografií.

Telefonu se s hlavním 64Mpix senzorem daří i přes absenci optické stabilizace pořizovat za denního světla hezké a barevně povedené snímky, ani lehčího ořezu bychom se tolik nebáli. Bohužel právě ona optická stabilizace chybí v momentě, kdy začne ubývat světla, pak už to senzor musí kompenzovat zvýšenou citlivostí a nastupuje šum.

Širokoúhlý senzor patří k těm povedenějším, zejména jeho zpracování barev se na první pohled neliší od fotek pořízených hlavním fotoaparátem, což je celkem častý neduh v případě konkurenčních modelů. Co se ostrosti a šumu týče, už spadá do kategorie průměrných senzorů a třeba ořezy bychom vyjma využití v malém náhledu na sociální síti moc nedoporučovali.

Uživatelské prostředí fotoaparátu je jinak stejné jako v případě jiných modelů od Samsungu: nechybí noční režim, mód superpomalého videa nebo třeba režim SIngle Take, který sám z krátkého snímání vytvoří různý mix fotografií, animovaných gifů, videí a upravených fotek. Telefon jinak zvládne natáčet video až v rozlišení 4K při 30 snímcích za sekundu.

Mám si Samsung M52 5G pořídit?

Telefon seženete v obchodech v paměťové verzi 6/128 či 8/128 GB. První jmenovaná stojí 10 499 korun, druhá pak 10 999 korun. Sám o sobě je to vlastně poměrně zajímavý telefon, kterému nechybí výkon ani výdrž, má parádní displej a fotoaparát se také zdá být celkem konzistentní v tom, co od něj lze očekávat. Bohužel je tu ohromná sourozenecká rivalita, a tu model M52 5G zkrátka prohrál.

Aktuálně lze se slevou pořídit model A52s 5G za úplně stejnou cenu (10 499 korun ve 6/128 GB variantě). A ten má sice o něco menší displej (6,5 palců) a také menší baterii (4 500 mAh), zas tak propastné rozdíly to však nejsou. Jenže musíte si k tomu přičíst ještě hlavní fotoaparát s optickou stabilizací a také fakt, že je A52s 5G utěsněný proti vniknutí vody a prachu. Designově se nám také se svými matnými zády líbí ještě o něco víc. Najednou je zkrátka jasné, že je lepší si koupit právě Galaxy A52s 5G.

Alternativami jsou pak třeba OnePlus Nord 2, který je osazen asi o 25 % výkonnějším čipem, zato ovšem má pomalejší obnovovací frekvenci displeje. Zadnímu fotoaparátu i v jeho případě nechybí optická stabilizace. Bonusem je pak i daleko rychlejší nabíjení s výkonem 65 W. Telefon se prodává za 10 299 korun. Zmínit musíme také Motorolu Moto Edge 20, která má také skvělý displej a výkon, a nabídne dokonce i fotoaparát s optickým zoomem. Má ovšem menší baterii a fotoaparát není opticky stabilizovaný. Vyvažuje to však cena 9 tisíc korun.