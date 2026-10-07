Samsung v roce 2026 vyřadil několik známých modelů. Patří mezi ně původní řada Galaxy S21, Galaxy A13, Galaxy A23 LTE, Galaxy M33 5G, Galaxy M53 5G a také Galaxy M13 a M13 5G. Zatím posledními výraznými přírůstky jsou skládací Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip3, které vypadly ze seznamu v září.
Aktuální oficiální seznam Samsungu už žádný z těchto telefonů mezi podporovanými modely neuvádí. Naopak Galaxy S21 FE a celá řada Galaxy S22 v něm zatím zůstávají, aktualizace ale nedostávají už každý měsíc, pouze zhruba čtvrtletně.
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Galaxy S21 a první skládačky už aktualizace nedostanou
Nejviditelnějším letošním koncem podpory byla řada Galaxy S21. Samsung v únoru vyřadil Galaxy S21, S21+ a S21 Ultra ze seznamu zařízení s pravidelnými bezpečnostními aktualizacemi. Poslední plánovanou bezpečnostní záplatou pro ně byla lednová.
Jde o telefony, které vstoupily na trh v roce 2021. Právě na nich je dobře vidět rozdíl mezi starou a novou aktualizační politikou Samsungu. Dnešní vlajkové modely mají přislíbenou výrazně delší podporu.
V září následovaly dvě skládačky ze stejného roku, Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip3. Z aktuálního seznamu Samsung Mobile Security zmizely 8. září. Jejich poslední velkou verzí operačního systému zůstal Android 15. Ani jeden z modelů tedy už není mezi telefony určenými pro aktuální Android 17 a One UI 9.
Samsungy, kterým v roce 2026 skončila pravidelná podpora
|Model
|Konec podpory
|Galaxy S21, S21+, S21 Ultra
|únor 2026
|Galaxy A13
|květen 2026
|Galaxy A23 LTE
|květen 2026
|Galaxy M33 5G
|květen 2026
|Galaxy M53 5G
|červen 2026
|Galaxy M13
|červenec 2026
|Galaxy M13 5G
|srpen 2026
|Galaxy Z Fold3, Z Flip3
|září 2026
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Proč vypadly i levnější modely z roku 2022
Jak je vidět z tabulky, konec podpory nepostihl jen někdejší špičkové Samsungy. Letos postupně skončila také řada dostupnějších a mladších telefonů, představených v roce 2022.
Galaxy A13, Galaxy A23 LTE a Galaxy M33 5G zmizely ze seznamu v květnu. Galaxy M53 5G následoval v červnu a Galaxy M13 v létě.
Už při uvedení na trh slibovat Samsung jednotlivým generacím různě dlouhou podporu. Zatímco tehdejší vlajkové modely měly až pět let bezpečnostních aktualizací, část levnější řady A a M se pohybovala přibližně kolem čtyř let.
Jak si ověřit, jestli váš Galaxy ještě dostává záplaty
Nejspolehlivější kontrolou pro uživatele Samsung Galaxy není ani tak poslední datum aktualizace, ale spíš sledování seznamu Samsung Mobile Security, který výrobce pravidelně aktualizuje. Uvádí jak výčet modelů, jimž jsou poskytovány aktualizace na měsíční bázi, tak seznam těch, kde jde o podporu čtvrtletní.
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Pokud svůj model najdete v některé z nich, pravidelná bezpečnostní podpora pokračuje. Jestliže z obou seznamů zmizel, jeho běžný aktualizační cyklus skončil.
|Řada
|Modely s měsíčními bezpečnostními aktualizacemi
|Galaxy Z Fold
|Z TriFold, Z Fold5, Z Fold6, Z Fold7, Z Fold Special Edition, Z Fold8, Z Fold8 Ultra
|Galaxy Z Flip
|Z Flip5, Z Flip6, Z Flip7, Z Flip7 FE, Z Flip8
|Galaxy S26
|S26, S26+, S26 Ultra, S26 FE
|Galaxy S25
|S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE
|Galaxy S24
|S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
|Galaxy S23
|S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
|Enterprise modely
|Galaxy A54 5G, A55 5G, A56 5G, A57 5G, Galaxy Tab Active5 Pro, Galaxy XCover7, XCover7 Pro
|Pozn.: Seznam je platný k 5.10.2026.
Kromě uvedených modelů mají dosud plnou podporu na měsíční bázi také modely W 24 až W 26 včetně verzí Flip, které byly určené zejména pro čínský trh.
Přímo v telefonu lze také zkontrolovat, zda pro něj není připraven nový software. Samsung doporučuje otevřít Nastavení → Aktualizace softwaru → Kontrola aktualizací a pokračovat podle pokynů na displeji. Aktualizaci lze případně provést také přes program Smart Switch v počítači, ovšem pouze v případě, že ji váš přístroj ještě umožňuje.
Čtvrtletní záplaty jako varování: kdo je na řadě v roce 2027
Seznam čtvrtletních záplat může pro majitele Galaxy sloužit jako určité varování. Je pravděpodobné, že tyto modely budou další na řadě v odstřižení podpory. V některých případech už je konec bezpečnostních záplat známý.
|Řada
|Modely se čtvrtletními bezpečnostními aktualizacemi
|Galaxy Z Fold / Flip
|Z Fold4, Z Flip4
|Galaxy S
|S22, S22+, S22 Ultra, S21 FE 5G
|Galaxy A
|A04, A04s, A04e, A05, A05s, A06, A06 5G, A07, A07 5G, A14, A14 5G, A15, A15 5G, A16, A16 5G, A17, A17 5G, A23 5G, A24, A25 5G, A26 5G, A27 5G, A33 5G, A34 5G, A35 5G, A36 5G, A37 5G, A73 5G
|Galaxy M
|M04, M05, M06 5G, M07, M14, M14 5G, M15 5G, M16 5G, M17 5G, M17e 5G, M34 5G, M35 5G, M36 5G, M44 5G, M47 5G, M54 5G, M55 5G, M55s 5G, M56 5G
|Galaxy F
|F04, F05, F06 5G, F07, F14, F14 5G, F15 5G, F16 5G, F17 5G, F34 5G, F36 5G, F54 5G, F55 5G, F56 5G, F70 Pro 5G, F70e 5G
|Galaxy C
|C55 5G
|Galaxy Tab S
|Tab S11, S11 Ultra, S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+, S10 Lite, S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+, S8, S8+, S8 Ultra, Tab S6 Lite (2024)
|Galaxy Tab A
|Tab A11, A11+, A9, A9+, A9+ (2025)
|Enterprise modely
|A53 5G, Tab Active4 Pro, Tab Active5, XCover5, XCover6 Pro
|Pozn.: Údaje jsou platné k 5.10.2026
Bližší informace uvádí dokumentace Samsung Knox, kde uživatelé najdou údaje o minimální garantované době bezpečnostních aktualizací. U Galaxy S21 FE Samsung Knox uvádí bezpečnostní aktualizace garantované do ledna 2027. U Galaxy S22, S22+ a S22 Ultra do února 2027.
Podobný osud čeká později také Galaxy Z Fold4 a Z Flip4. Ty jsou už rovněž ve čtvrtletním režimu a Samsung Knox u nich uvádí garantované bezpečnostní aktualizace do července 2027.
Co konec podpory znamená pro majitele Galaxy? Rozhodně ne to, že telefon přestane náhle fungovat. Nebude ale dostávat nově vydané bezpečnostní záplaty, časem se tak může stát rizikový pro mobilní bankovnictví, přihlašování do datovky, Portálu občana, e-mail a mnohé další služby. Některé aplikace na něm vůbec nepůjdou spustit. Stále ale bude možné se připojit k síti, volat, přehrávat hudbu, pořizovat fotky či videa.