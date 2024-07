Samsung netlačí na inovace. Ohrozit ho totiž může jen ještě línější značka

Letošní smartphone Galaxy Z Fold 6 je už šestou generací chytrého telefonu s ohebným displejem, tedy přístroj kategorie, ve které Samsung platí za průkopníka. Ale ani na poli smartphonů s ohebným panelem nepatřilo tehdy Samsungu prvenství, firma jen odvážně rozjela trh a dodnes z toho těží.

Když se ovšem podíváme do portfolia Samsungu dnes, tak za žádnými prvenstvími a různými „nej“ se jeho přístroje rozhodně neženou. Po pravdě Samsung toto ani nikdy moc nedělal – vždy inovoval a přinášel zajímavé novinky, ale nikdy nepatřil k absolutním průkopníkům, kteří by nějakou zásadní funkci či věc nabízeli jako úplně první. Vidíme to i dnes. Nejrychlejší nabíjení, největší baterii, nejtenčí konstrukci, plynulý optický zoom, největší fotografický čip ani další různé superlativy v portfoliu korejské firmy nenajdeme.

A opatrný přístup k inovacím vidíme i tam, kde by přeci jen za průkopníka platit mohl. Řeč je o chytrém prstenu Galaxy Ring, který se začíná prodávat jen na vybraných trzích místo toho, aby tímto zařízením nové kategorie rovnou Samsung zaplavil svět. Ani chytrý prsten není jeho vynález, ale Samsung stále může být první firmou, která tuto kategorii skutečně nakopne, a to zhruba deset let po jejím vzniku. Nicméně na to jde prostě pomalu.

Důvodů pro takový přístup může být mnoho, ale tím hlavním je fakt, že se Samsung snaží být maximálně efektivní. Překotné inovace totiž znamenají riziko různých potíží a těm se Samsung víceméně vyhýbá, postupné vylepšování produktů a zavádění novinek rizika eliminuje, navíc si Samsung takříkajíc „nevystřílí všechnu munici najednou“. Důvodem je nicméně i stav konkurence.

V inovacích ještě línější, ale mistr v načasování

Na trhu s chytrými telefony i nositelnou elektronikou, kde patří Samsung také k premiantům, je sice spousta ambiciózních značek, které přinášejí stále spoustu inovací, ale jihokorejskou firmu fakticky neohrožují.

Z trůnu světové mobilní jedničky ji chtěl kdysi sesadit Huawei, ale ten spoutaly čínské sankce. Lítý konkurenční boj, který mimochodem donutil Samsung přeci jen trochu popohnat vývoj smartphonů s ohebným displejem, tak ustal. Pro Samsung je teď v globálním měřítku konkurentem jen jediná značka, která je vlastně v inovacích ještě „línější“ než on: Apple. I ten přináší novinky postupně a hraje takříkajíc na jistotu. Apple je mistrem toho využít a třeba náležitě vylepšit již existující technologii v tu pravou chvíli. A zjevně se mu to vyplácí.

Samsung ani Apple nemusí být v ničem první a absolutně nejlepší. Stačí ovšem, že své produkty vyladí přesně tak, jak to zákazníci očekávají. I když jejich smartphony nepoužívají třeba jednopalcové fotografické čipy ani plynulý optický zoom, tak jejich foťáky stále patří na špičku. Obě firmy využívají potenciál stávajících a prověřených technologií na maximum, teprve pak zavelí k přechodu.

Doba, kdy špičkový Samsung Galaxy S nebo iPhone Pro dostanou jednopalcový fotografický čip asi jednou přijde. Ale nemusí to být vůbec brzy. Tato technologie má zatím stále i dost nevýhod, kterými nechtějí Samsung ani Apple uživatele svých smartphonů zatěžovat. Až se podaří tyto nevýhody eliminovat, nastane ten správný čas pro nasazení takového foťáku i u těchto konzervativnějších značek.

A tak je to i u dalších inovací. Alespoň většinou. Kde Samsung teď viditelně docela šlape do pedálů, je oblast umělé inteligence (AI). S tou sice koketují prakticky všichni výrobci chytrých telefonů a další chytré elektroniky, nicméně nasazení AI v podání Samsungu se jeví být smysluplnější a promyšlenější než u většiny přímých konkurentů. Firma v tomto případě může těžit z toho, že je vlastně jak blízkým partnerem Googlu, tak Microsoftu.

Ani v oblasti AI to ovšem nevypadá na překotnou revoluci. Nicméně by právě tady mohl zase Samsung ukázat svou sílu světového (nejen) mobilního gigantu. Troufáme si nicméně tvrdit, že u smartphonů Galaxy S25, jejichž příchod nás jako další velká novinka korejské firmy čeká zkraje příštího roku, to nebude. Inovace u Samsungu prostě vyžadují svůj čas.