Část 1/6

Samsung Galaxy Z Fold 7

Na nikoho z výrobců ohebných telefonů nebyl takový tlak jako právě na Samsung, aby držel krok s dobou. Jenže jihokorejská jednička se na poli smartphonů v oblasti ohebných modelů držela celkem konzervativní taktiky drobných krůčků vpřed, co se designu týče, a spoléhala se na loajalitu fanoušků značce. Mezitím ovšem konkurence Samsungu naprosto drtivě utekla.

Nicméně letos konečně můžeme prohlásit, že Samsung zvedl hozenou rukavici a předvedl nám, že když se chce, tak to jde. Nový Galaxy Z Fold 7 se po designové stránce už směle vyrovná všem konkurentům a v podstatě jde o vůbec nejlepší ohebný model na trhu. Co všechno od novinky můžete čekat a zda to stojí za pořádný příplatek, se dozvíte v dnešní recenzi.

Bude se mi líbit?

Dodnes si pamatujeme loňské srovnání modelu Fold 6 a konkurentů, především toho od Honoru. Zatímco čínská konkurence už ohebné modely ztenčovala snad i nad limit toho, co mnozí považovali jako nemožné, Samsung se chlubil modelem s 12 mm tlustým tělem v zavřeném stavu. A to tehdy prostě nikoho neohromilo. O rok později je ovšem všechno jinak.

Novinka má totiž v zavřeném stavu tloušťku 8,9 mm, v otevřeném stavu a v nejtenčí části pak dokonce jen 4,2 mm. Jde o jedno z vůbec nejtenčích zařízení v dané kategorii. Konkurence přitom už skoro nemá jak srovnatelné mobily ztenčovat, proto se už hraje na setiny milimetru, což stejně pouhým okem vlastně nepoznáte. Technicky vzato je Fold 7 tak tím nejtenčím, co se hranice nějaké rozpoznatelné hodnoty pouhým okem týče.

Oněch fantastických 8,9 mm se samozřejmě týká nejtenčího místa a je nutné mít na paměti, že má-li se do takto tenkého těla vejít i sestava prémiových fotoaparátů, musí zde na ně být vystouplý modul. Ten je v kontrastu s tenkým tělem docela nepřehlédnutelný. A počítejte s tím, že pokud telefon položíte na stůl zády dolů, bude se opravdu hodně kývat ze strany na stranu.

Srovnání tloušťky s předchozím modelem

To všechno nic nemění na tom, že držet Fold 7 v ruce je parádní zážitek. Je to technologická lahůdka a důkaz, že výrobci nás pořád mají čím ohromit. Často se při pohledu na mobil prostě neubráníte myšlenkám, jak se do něčeho takového, co už v podstatě limituje rozměr fyzického USB-C konektoru, vůbec vejde nezbytný hardware, dvojice velkých displejů a baterie. Až z toho rozum zůstává stát.

Mobil má dále odolnost proti menším částečkám a ponoření do vody (IP48). Vnější displej je chráněný prémiovým typem tvrzeného skla Gorilla Glass Ceramic 2, na zádech je pak tvrzené sklo Gorilla Glass Victus 2.