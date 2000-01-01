náhledy
Na český trh dorazil další tenký ohebný smartphone s cenou, která daleko přesahuje hranici prémiové kategorie. Je to nový Honor Magic V5, který jsme porovnali s jeho hlavním konkurentem, Galaxy Z Foldem 7 od Samsungu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Konkurenti mají oba stejný formát „fold“, tedy napodobují standardní smartphone v zavřené formě a tablet v otevřeném stavu. Je to zároveň i kategorie smartphonů, která už nějakou dobu stojí na špici jak po stránce výbavy, tak ceny.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Aktuální souboj však probíhá především v zeštíhlování těla. Samsung konečně s modelem Z Fold 7 dohnal konkurenci a za to sklidil náležitou pochvalu. Model má 8,9 mm na šířku, když je zavřený, a dokonce jen 4,2 mm v nejtenčím místě v otevřeném stavu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Honor měl sice už supertenkého zástupce loni, model Magic V5 pak v podstatě srovnává tempo se Samsungem. V zavřeném stavu má novinka 9 mm, v otevřeném a na nejtenčím místě pak také 4,2 mm. Bílá barevná varianta by však měla být ještě o 0,1 mm tenčí, my však měli v ruce černou variantu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Po stránce vnějšího displeje má Samsung o něco větší úhlopříčku (6,5 palce proti 6,4), rozlišení FullHD+, AMOLED panel a 120Hz frekvenci mají oba shodnou. Honor má nicméně dosahovat vyššího maximálního jasu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
U vnitřního ohebného displeje je to rovněž hodně vyrovnaný souboj. I tady najdete v obou případech kvalitní AMOLED panely s osmipalcovou úhlopříčkou, podobným rozlišením a 120Hz frekvencí. Honor nicméně opět udává vyšší maximální jas (5 000 nitů proti 2 600).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Po stránce odolnosti se model Magic V5 chlubí vyšším stupněm ochrany proti prachu i vysokotlakovému proudu vody (IP59), kdežto samsung má o něco nižší stupeň certifikace odolnosti IP48 (utěsnění proti částečkám do 1 mm a ponoření do hloubky 1,5 metru pod vodní hladinu).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefony se sobě rovnají v ohledu výkonu, oba jsou osazeny špičkovým procesorem Snapdragon 8 Elite. Honor má však pouze jednu paměťovou variantu: 16/512 GB, u Samsungu si můžete vybrat mezi 256, 512 GB nebo 1 TB a s tím souvisí i 12 nebo 16GB varianty operační paměti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Oba modely mají moderní Android 15 s vlastním grafickým rozhraním, oba navíc nabízejí širokou sadu AI funkcí, které však v obou případech nemusejí vždy podporovat práci v českém jazyce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Oba mobily nabízejí prémiovou sestavu zadních fotoaparátů. Samsung má jemnější hlavní senzor s 200Mpix rozlišením, Honor vsadil na 50Mpix snímač. Oba mají schopnost trojnásobného optického zoomu (Honor periskopicky) a oba nabídnou také širokoúhlý záběr (Honor s vyšším rozlišením).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Selfie foťáky mají oba modely jak ve vnějším, tak vnitřním displeji. Zatímco Samsung zvolil dvojici 10Mpix snímačů, Honor Magic V5 nabídne dva 20Mpix senzory.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ačkoliv to jsou oba supertenké telefony, jeden z modelů nabídne výrazně větší baterii. Honor Magic V5 má 5 820mAh akumulátor, majitelé Z Foldu 7 se musejí spokojit s 4 400mAh baterií. A to je celkem propastný rozdíl.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Honor navíc nabídne i rychlé 66W nabíjení pomocí kabelu, případně 50 W bezdrátově a umí i reverzní bezdrátové nabíjení. Samsung také, ale u kabelu se musíte spokojit s maximálním výkonem 25 W a bezdrátově jen 15 W.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Samsung Galaxy Z Fold 7 vyjde v základní 12/256GB konfiguraci na 48 990 korun, s různými výkupními bonusy se můžete dostat ještě na o něco nižší částku. Naopak vrcholová verze s 16GB/1TB pamětí vyjde na astronomických 58 790 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Honor Magic V5 jde do prodeje pouze s jednou 16/512GB paměťovou variantou a účtuje si za ní 49 990 korun. V rámci zaváděcí slevové akce jej však můžete sehnat za 42 490 korun, což je docela výrazná sleva.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz