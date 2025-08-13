|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Nic dražšího a zajímavějšího nekoupíte. Který super stroj si vyberete?
Takové hodinky jsme od Garminu nečekali, vymykají se pravidlům
Když se řekne chytré hodinky značky Garmin, lidé si většinou představí robustní outdoorový a skvěle vybavený model. S modelem Venu X1 ovšem Garmin tak trochu přepsal pravidla a nabídl něco, co má...
O2 mělo masivní výpadek. Operátor teď nabízí zákazníkům kompenzaci
Operátor O2 se v pondělí 4. srpna dopoledne potýkal s rozsáhlým výpadkem služeb. Nefungoval mobilní internet, nešlo volat ani odeslat a přijmout SMS. Problémy hlásili uživatelé od pondělního rána...
Třetí výpadek v řadě. Operátor už hlásí funkční síť a hledá příčinu problémů
Série výpadků operátora O2 pokračovala i v pátek 8. srpna, kdy okolo poledních hodin skokově přibylo hlášení o nefungujících službách. Zákazníci hlásili problémy s mobilními daty, voláním i SMS.
O2 mělo další výpadek sítě. Podle operátora šlo o krátké zakolísání služeb
Operátor O2 se od čtvrtečních ranních hodin potýkal s dalším výpadkem mobilních služeb. Stovky zákazníků hlásily problémy s mobilními daty, voláním i SMS. Nejčastěji z Prahy, Brna, Českých Budějovic...
Kdy představí nové iPhony? Překvapení Applu vyfoukl německý operátor
Do odhalení nových iPhonů už zbývá jen měsíc. Ačkoliv přesné datum většinou Apple tají až do poslední chvíle, podle všeho jej již znají operátoři. A u těch v Německu někdo neuhlídal tajné dokumenty,...
Nic dražšího a zajímavějšího nekoupíte. Který super stroj si vyberete?
Na český trh dorazil další tenký ohebný smartphone s cenou, která daleko přesahuje hranici prémiové kategorie. Je to nový Honor Magic V5, který jsme porovnali s jeho hlavním konkurentem, Galaxy Z...
Dáte přednost novému designu a vylepšené výbavě, nebo vyhraje lepší cena?
Google volí u smartphonů Pixel cestu postupné evoluce. Důkazem toho je i dvojice cenově dostupnějších modelů Pixel 9a a Pixel 8a. Letošní smartphone nabízí vylepšení, která ale nejsou možná na první...
Takové hodinky jsme od Garminu nečekali, vymykají se pravidlům
Když se řekne chytré hodinky značky Garmin, lidé si většinou představí robustní outdoorový a skvěle vybavený model. S modelem Venu X1 ovšem Garmin tak trochu přepsal pravidla a nabídl něco, co má...
Ušetřit a obejít se bez 5G má možná smysl. Vivo V50 Lite v testu
Nabízet ve střední třídě telefon bez podpory 5G, to je tak záležitost roku 2023. Přesto ovšem Vivo V50 Lite, které je k dispozici ve 4G i 5G verzích, může dávat určitým uživatelům ve 4G provedení...
6G nebude pro operátory spásou. Potíže může napáchat polarizace světa
Sítě 5G jsou v podstatě běžnou záležitostí, svět tak pomalu vyhlíží sítě šesté generace. Ale jejich nástup nejspíš nebude tak překotný. Operátoři musí zaplatit vysoké investice do těch stávajících a...
Tyto boty napráší polohu vašeho dítěte. Mají kvůli tomu přihrádku v patě
S pomocí lokalizačního přívěsku lze ohlídat kdeco. Třeba i dítě. Jak ovšem docílit toho, aby jej neztratilo? Americká sportovní značka má řešení. Díky nové kolekci chytrých dětských tenisek je riziko...
Třetí výpadek v řadě. Operátor už hlásí funkční síť a hledá příčinu problémů
Série výpadků operátora O2 pokračovala i v pátek 8. srpna, kdy okolo poledních hodin skokově přibylo hlášení o nefungujících službách. Zákazníci hlásili problémy s mobilními daty, voláním i SMS.
Východní škola: čínský a korejský top smartphone mají odlišné priority
Světu smartphonů kromě Applu vládnou značky z Asie. Jihokorejský Samsung přitom bojuje proti záplavě čínských konkurentů. Jak ukazuje porovnání jeho špičkového modelu se soupeřem Vivo X200 Ultra,...
O2 mělo další výpadek sítě. Podle operátora šlo o krátké zakolísání služeb
Operátor O2 se od čtvrtečních ranních hodin potýkal s dalším výpadkem mobilních služeb. Stovky zákazníků hlásily problémy s mobilními daty, voláním i SMS. Nejčastěji z Prahy, Brna, Českých Budějovic...
Trochu opomíjený vyzyvatel. Test Realme 14 Pro+
Značka Realme prošla v uplynulých letech určitým posunem. Už se nesnaží tolik bojovat cenou jako v minulosti a nabízí prémiověji pojaté smartphony. Nejlépe je to asi vidět na modelu Realme 14 Pro+,...
Prodej, byt 1+1, 28m2, Blansko
9. května, Blansko
3 385 000 Kč
Kdy představí nové iPhony? Překvapení Applu vyfoukl německý operátor
Do odhalení nových iPhonů už zbývá jen měsíc. Ačkoliv přesné datum většinou Apple tají až do poslední chvíle, podle všeho jej již znají operátoři. A u těch v Německu někdo neuhlídal tajné dokumenty,...
Tak to by byla velká věc. Samsung možná zruší základní top model
U Samsungu a také u Applu se možná od příštího roku dost významně změní sestavy hlavních modelů. Respektive u Applu celého portfolia, u Samsungu u klíčových modelů řady S. Velké změny mají přijít u...