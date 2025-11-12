Foťáky ohebných samsungů si hodně polepšily, ukazuje test

Luděk Vokáč
Modely Samsung Galaxy Z Flip 7 a Z Fold 7 jsou nejlepšími fotomobily mezi smartphony s ohebnými displeji. Mezigeneračně zaznamenaly tyto přístroje v testu DxO Mark opravdu výrazné zlepšení, platí to především pro model Fold, který udělal skok, jaký se již dlouho žádnému fotomobilu nepovedl.
Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7 | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Samsung Galaxy Z Fold 7
Samsung Galaxy Z Fold 7
Samsung Galaxy Z Fold 7
Samsung Galaxy Z Fold 7
51 fotografií

Organizace DxO Mark otestovala podle své nové metodiky na hodnocení fotomobilů i nové smartphony Samsung s ohebným displejem. A výsledky jsou příjemným překvapením, které víceméně potvrzuje, že se Samsung ve fotoaparátech zlepšuje (a že mu možná nová metodika sedí lépe než ta předešlá). Po dobrém výsledku modelu S25 Edge s dvojicí fotoaparátů je tu i pozitivní výsledek modelů Z Flip 7 a Z Fold 7.

Nový Fold je dokonce mezi smartphony značky Samsung podle DxO Mark aktuálně druhým nejlepším fotomobilem vůbec a to po špičkovém Galaxy S25 Ultra. Galaxy Z Fold 7 získal v testu fotomobilů DxO Mark skóre 145 bodů, S25 Ultra má podle nové metodiky 151 bod. Fold je díky tomu nejlepším fotomobilem s ohebným displejem v hodnocení DxO Mark.

Přístroj si vede velmi dobře zejména při focení hlavním fotoaparátem, za které získal 153 bodů (Ultra má 155 bodů). Samsung tedy i v ohebném modelu dovedl dobře využít 200megapixelový čip, který oba přístroje sdílí. V bokeh efektu jsou oba telefony rovnocenné, ztráta u širokoúhlého objektivu a zoomu ohebného typu na nejlepší fotomobil od Samsungu je pak menší, než by rozdíl v hardwaru možná napovídal. Trochu významnější je ztráta při natáčení videa, tady Z Fold 7 „nestíhá“.

Smartphony s ohebným displejem v žebříčku DxO Mark

145 – Samsung Galaxy Z Fold7
137 – Samsung Galaxy Z Flip7
137 – Honor Magic V3*
133 – Google Pixel Fold*
130 – Samsung Galaxy Z Fold6
129 – Google Pixel 9 Pro Fold
129 – Samsung Galaxy Z Flip6
128 – Samsung Galaxy Z Fold5*
127 – Samsung Galaxy Z Flip5*
124 – Samsung Galaxy Z Fold4*
120 – Samsung Galaxy Z Fold3*
119 – Honor Magic Vs*
117 – Honor Magic V2*
114 – Oppo Find N2 Flip*
112 – Samsung Galaxy Z Flip4*
111 – Samsung Galaxy Z Flip3*
92 – Motorola Razr 50*

* Hvězdičkou označené modely byly testovány podle starší metodiky, která typicky přináší vyšší skóre než nová

Na to, že má nový špičkový Samsung s ohebným displejem jen tři foťáky místo čtyř a že má celkově tenkou konstrukci, která zástavbě pokročilého fotoaparátu úplně nepřeje, je výsledek Z Foldu 7 v testu DxO Mark opravdu velmi dobrý. Pořád platí, že kdo chce skutečně špičkový fotomobil, musí hledat mezi smartphony s tradiční konstrukcí, ale ztráta Z Fold 7 na špičku není tak dramatická.

Meziročně si model oproti předchůdci Z Fold 7 polepšil v testu o 15 bodů, to letos nedokázal ani mistr zlepšování fotomobilů Huawei. Jistě, Samsung startoval z podstatně nižšího základu, na druhou stranu ani nikdy nemířil mezi nejlepší. Je jim ale blízko.

Významný posun zaznamenal i Z Flip 7. Ten se oproti předchůdci zlepšil podle nové metodiky o osm bodů, má jich teď 137. Je to mimochodem o tři méně než kolik má model S25 Edge s podobně koncipovaným duálním fotoaparátem. Jenže Edge má výhodu v podobě 200megapixelového hlavního čipu, zatímco Z Flip 7 si musí vystačit s 50megapixelovým hlavním snímačem.

I tady můžeme hodnotit výkon pozitivně – podle nové metodiky je to druhý nejlepší fotomobil s ohebným displejem, když smícháme novou metodiku se starší, má shodné skóre se Z Flip 7 i Honor Magic V3. Zatím ale většinou smartphony s řekněme trochu obyčejnější fotovýbavou podle nové metodiky většinou pár bodů ztrácejí, takže kdyby DxO Mark otestovala Honor podle ní, nejspíš by na samsungy ztrácel.

Zdá se, že podle testů DxO Mark je tak Samsung s fotoaparáty svých smartphonů na dobré cestě. Jsme tedy zvědavi, jak si povede příští rok u modelů S26.

