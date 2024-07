Nové samsungy: praktičtější fold a flip, nadupané hodinky a svítící sluchátka

Revoluce se u Samsungu nekoná. Ani nejnovější zařízení firmy, kterým je prsten Galaxy Ring, zatím nebude nositelem revoluce, jak se očekávalo. Důvod je jednoduchý: po mnoha měsících postupného odhalování sice Galaxy Ring konečně po aktuální premiéře míří do prodeje, nicméně pouze na vybraných trzích. V Evropě jsou to Německo, Francie a Velká Británie, uživatelé na dalších trzích mají prozatím smůlu. Platí to samozřejmě i pro český trh.

Na ostatní novinky se však v Česku těšit můžeme. A je jich spousta. Těmi hlavními jsou samozřejmě smartphony s ohebným displejem, tedy Galaxy Z Fold 6 a Galaxy Z Flip 6. Oproti loňským modelům dostávají evoluční vylepšení, která na první pohled nemusí být příliš výrazná, ovšem v praxi přinášejí důležitý a kýžený pokrok. Samsung je totiž sice průkopníkem kategorie smartphonů s ohebnými displeji, na druhou stranu konkurence dovedla v uplynulých měsících a letech v některých ohledech zabrat víc.

Změny pro praktičnost

Nový špičkový Samsung Galaxy Z Fold 6 dostal změny asi trochu výraznější než véčko Galaxy Z Flip 6. Samsung u foldu především změnil proporce a soustředil se na to, aby v zavřeném stavu bylo zařízení výrazně tenčí. Výsledkem je, že v otevřeném stavu má Galaxy Z Fold 6 na šířku 132,6 mm, na výšku pak 153,5 mm, což znamená, že šířka se oproti předchůdci zvětšila o 2,7 mm, zatímco výška o 1,4 mm poklesla. Onen ohebný displej uvnitř telefonu se tak více blíží ke čtvercovému poměru stran (je to konkrétně 20,9:18).

Tato změna je důsledkem velkých úprav telefonu v zavřeném stavu. Samsung totiž chtěl, aby byl vnější displej zařízení použitelnější než u předchozích generací, takže ho v rámci toho roztáhl na šířku. Pomohlo ztenčení rámečků, ale právě také změna proporcí těla telefonu. Vnější displej tak má nově úhlopříčku 6,3 palce (o desetinu víc než předchůdce) a poměr stran 22,1:9. V otevřeném stavu je pak telefon 5,6 mm tenký, zavřený má na tloušťku 12,1 mm. Šířka přístroje v zavřeném stavu narostla o jeden milimetr na 68,1 mm.

Vnější displej je tak praktičtější a i díky hmotnosti 239 gramů (o 14 gramů méně než předchůdce) je pocit z držení telefonu v ruce podstatně bližší tomu u běžných smartphonů, než tomu bylo v minulosti. Samsung se také u nového foldu chlubí zlepšením konstrukce a tedy certifikací IP48, telefon má tedy kromě odolnosti vůči vodě i určitou ochranu proti vniknutí pevných částic. To by mohlo prodloužit životnost pantu telefonu.

V případě softwaru se Samsung chlubí širším využitím AI funkcí s tím, že ne všechny jsou dostupné v českém jazyce. Ale řada funkcí k dispozici je, nově navíc nebudou omezeny jen na vybrané Samsung aplikace, ale práci s AI půjde díky kontextové nabídce vyvolat kdekoli. Novinkou je funkce Sketch to Image, která převede i hodně neumělou skicu do povedené grafiky, nebo umožní do pořízených fotografií dodávat další realisticky vypadající objekty. Telefon takto upravené fotografie označí, aby bylo poznat, že jde o AI generovaný obsah.

Ohebné přístroje také půjde prakticky využít k tlumočení, když každá strana konverzace uvidí „na svém“ displeji překlad toho, co říká strana druhá. Toto funguje jen v některých jazycích. Samsung také slibuje u nových ohebných telefonů sedm let aktualizací systému Android i bezpečnostních záplat.

Po hardwarové stránce odpovídají letošní ohebné smartphony telefonům řady Galaxy S24. Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 tak mají procesor Snapdragon 8 Gen 3 ve verzi For Galaxy, Fold dostává 12 GB RAM a 256, 512 GB nebo 1 TB vnitřní paměti. Baterie má kapacitu 4 400 mAh a stále se nabíjí výkonem maximálně 25 W, nechybí bezdrátové nabíjení. Samozřejmostí je podpora 5G, eSIM a dalších technologií.

Fotoaparáty rovněž odpovídají modelům běžné řady S24. Hlavní je tedy padesátimegapixelový se stabilizací a světelností F1,8, širokoúhlý foťák má rozlišení 12 megapixelů a clonu F2,2, teleobjektiv s trojnásobným přiblížením ukrývá desetimegapixelový čip a optika má světelnost F2,4. Doplňkové foťáky zůstávají stejné jako loni, čelní u „malého“ displeje je destimegapixelový, velký displej má foťák ukrytý pod ním, rozlišení činí 4 megapixely.

Dospělejší véčko

I u véčka Galaxy Z Flip 6 došlo k podobnému upgradu fotoaparátů jako u foldu. Foťák je ovšem stále dvojitý, chybí tu tedy teleobjektiv. Nicméně hlavní foťák je 50Mpix z top modelů S24, širokoúhlý dvanáctimegapixelový se stejným původem. I proto má Galaxy Z Flip 6 oproti loňskému modelu Galaxy Z Flip 5 výrazněji vystouplé čočky foťáků, čipy jsou větší než u předchůdce, což vyžaduje i mohutnější optiku. Samsung to využil k drobné proměně designu, foťáky dostaly výrazné rámečky. Tělo telefonu má teď plošší boky, ale rohy zůstávají oblé, to je v kontrastu s novým foldem, který dostal ve snaze maximálně roztáhnout vnější displej minimální zaoblení rohů.

Vnější displej véčka Galaxy Z Flip 6 zůstává v podstatě stejný jako loni, nicméně Samsung rozšířil možnosti práce s obsahem. Platí, že i véčko má stejně jako velký fold bohatou sadu AI funkcí. Podobně jako u foldu se o chlazení stará výparníková komora, baterie tentokrát dostala kapacitu 4 000 mAh, což je oproti předchůdci nárůst o 300 mAh, byť rozměry telefonů zůstaly prakticky nezměněný.

Obě novinky dostávají matnou povrchovou úpravu a budou k dispozici v nových barvách. Véčko Galaxy Z Flip 6 standardně ve čtyřech: modré, žluté, šedé a zelené. Galaxy Z Fold 6 pak bude k mání v šedé, růžové a modré. V e-shopu Samsungu budou k dostání i další barvy: u véčka to bude bílá a černá, u foldu to kromě těchto dvou bude i broskvová barva.

Drsné hodinky

Dalšími novinkami Samsungu jsou chytré hodinky. Ty korejská značka inovuje ve trochu proměnných cyklech, letos tak přišla řada na upgrade dosavadních modelů Watch 5 Pro a Galaxy Watch 6. Místo nich jsou tu teď modely Galaxy Watch Ultra a Galaxy Watch 7. Model Classic s otočnou lunetou vylepšení nedostal, ten zůstává na trhu nezměněný.

Z dvojice novinek přináší zásadnější posun model Ultra. Hodinky s titanovým tělem mají průměr 47 mm a nové uchycení řemínků, které však nadále půjde snadno měnit. Osazené jsou 1,5palcovým AMOLED displejem, který kryje safírové sklíčko. Oba nové modely hodinek pak pohání procesor Exynos W1000 vyráběný 3nm procesem (to je premiéra). Galaxy Watch Ultra se budou prodávat výhradně ve verzi s podporou LTE sítí mobilních operátorů, Watch 7 budou mít varianty i pouze s wi-fi a bluetooth připojením.

Watch Ultra přináší pro Samsung premiérově certifikaci na odolnost vůči vodě do tlaku 10 atmosfér, tedy do 100 metrů vodního sloupce, nechybí certifikace podle IP68 a poprvé mají Galaxy Watch Ultra i certifikaci pro použití ve slané vodě. Galaxy Watch 7 zvládnou standardních 50 metrů vodního sloupce a certifikace pro slanou vodu jim chybí, zůstává IP68. Watch 7 budou k dispozici ve dvou velikostech: s průměrem 40 nebo 44 mm. Větší verze má AMOLED panel s 1,5palcovým displejem jako model Ultra, menší dostala 1,3palcový displej.

Samsung u obou modelů hodinek slibuje širší softwarové funkce (systémem je WearOS 5), bohatší sadu funkcí mají Galaxy Watch Ultra. Ty umí nově takzvaná multisportovní cvičení, mají třeba režim závod, kdy může uživatel soupeřit třeba při běhu sám se sebou (se svým předchozím časem na stejném úseku), nebo třeba funkci pro výpočet takzvaného funkčního prahového výkonu (k tomu je potřeba další příslušenství). Samsung slibuje zlepšení přesnosti měření údajů i lepší funkci GPS nebo výdrž až 60 hodin v běžném a 100 hodin v úsporném režimu.

Sluchátka s diodou

Posledními novinkami Samsungu jsou nová sluchátka Galaxy Buds 3 a Buds 3 Pro. Ta dostala nový design se „stopkou“, která ukrývá elektroniku a dává tak více prostoru samotným reproduktorům a ozvučnici. Oba modely mají prakticky totožný design, avšak typ Buds 3 Pro má navíc na stopce světelný LED pásek. Má estetickou i praktickou funkci: světlem může vyjadřovat třeba stav připojení nebo párování sluchátek.

Oba modely sluchátek mají odolnost podle IP57 a slibují chytré funkce jako možnost úpravy zvuku podle skenu uší. Jsou tu i nové režimy filtrování okolního hluku, které třeba potlačí běžné hluky, ale k uším uživatele propustí třeba zvuk sirény.

Za čtrnáct dní

Novinky Samsungu se začnou prodávat ve středu 24. července, cenám se budeme věnovat podrobně v samostatném článku. Nicméně véčko Galaxy Z Flip 6 začíná na 28 999 korunách, Galaxy Z Fold 6 bude stát nejméně 48 999 korun. Hodinky Watch 7 stojí 7 999 korun ve 40mm verzi, větší provedení vyjde na nejméně 8 699 korun. Špičkové Galaxy Watch Ultra stojí 17 499 korun, sluchátka Buds 3 vyjdou na 4 499 korun a Buds 3 Pro na 6 199 korun.

K zařízením opět Samsung připravil různé úvodní akční nabídky, klasikou je výkupní bonus (tentokrát ve dvou úrovních), příjemná je sleva 10 nebo 15 % při objednávce dvou nebo tří zařízení najednou.