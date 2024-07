Vybrousili mu hrany a je univerzálnější. Test Samsungu Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Fold 6

Zní to trochu jako klišé, ale je to tak. Samsung Galaxy Z Fold 6 je opět o něco praktičtější než předchůdce. Nic jiného snad ani čekat nešlo, jenže když jsme si při odhalení smartphonu osahali jeho někdy až nečekaně ostré hrany, trochu jsme zaváhali. Po dvou týdnech používání však máme jasno: toto skutečně je ten nejlepší Fold, jaký zatím Samsung vyrobil.

V zásadě k tomu stačilo se opět soustředit na vylepšení v jedné konkrétní oblasti. Zatímco u modelu Fold 4 byl hlavním vylepšením telefonu podstatně propracovanější software, který umožnil velký ohebný displej telefonu lépe využít, loni se Samsung u modelu Fold 5 soustředil na konstrukci kloubu a letos došlo na další kapitolu: proporce. Ta společně s dalšími drobnými vylepšeními znamená, že před sebou opět máme špičkové a skvěle funkční zařízení.

Na druhou stranu si trochu nejsme jisti, zda aktuální vylepšení ospravedlňují tentokrát masivní nárůst ceny. Fold 6 stojí v základu 48 990 korun, o čtyři tisíce víc, než za kolik se loni začínal prodávat Fold 5. Ano, bonusy v předobjednávkách zvládly cenu srazit a Samsung bude v různých zvýhodněných nabídkách pokračovat (extrémní cena mu k tomu dává dostatečný prostor), ale i tak je to prostě hodně. Cena je však v zásadě to jediné, na co je potřeba si dávat pozor.