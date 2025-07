Není v Česku vyššího panelového domu, ze kterého se šíří mobilní signál. Stojí na pražských Hájích blízko stejnojmenné konečné metra linky C a jde o soubor dvou výškových budov. Přezdívá se mu proto...

Krátce po uvedení modelu Poco F7 na trh se objevil konkurent, se kterým má jeho výbava leccos společného. Soupeř od extravagantní značky Nothing s označením Phone (3) sice nese víc znaků prémiového...

Asi byste se hodně divili. Takto by vypadala navigace na mobilní legendě

Letos v únoru uplynulo dvacet let o doby, kdy Google spustil Mapy. Do mobilních telefonů, a to jak s Androidem, tak iOS, se coby mobilní aplikace dostaly o tři roky později, v roce 2008. Video...