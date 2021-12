Papírově ne, v praxi ano. Ohebný Z Fold 3 patří k nejlepším fotomobilům

Tři dvanáctimegapixelové čipy, jeden šírokoúhlý, druhý pro hlavní objektiv a třetí se zoomem s dvojnásobným přiblížením. To není z hlediska hardwaru fotomobilů nijak zářná sestava. Podobnou sestavu (se šestnáctimegapixelovým širokoúhlým čipem) měl už Samsung Galaxy S10 v roce 2019 a třeba takový Google, který se u svých smartphonů Pixel dlouho dvanáctimegapixelových snímačů držel, také letos zvolil jinou cestu.

Fotografování se snímači o nižším rozlišení tak většina výrobců špičkových fotomobilů opustila, i Samsung volí u top modelů modernější řešení s vyššími rozlišeními a výrazným zapojením přepočtů a spojování pixelů. Jediný, kdo se zatím na špičce nižších rozlišení drží, je Apple: jeho iPhony 13 mají sady fotoaparátů s dvanáctimegapixelovými čipy. A právě příklad Applu, který tradičně atakuje nejvyšší příčky v žebříčcích fotomobilů – a kterému se to daří i s letošními modely, ukazuje, že potenciál „staré“ technologie ještě nebyl zcela vyčerpán. Aspoň v podání Samsungu, který se na Apple zatím nedotáhl.

Dotáhl špičku

Test DxO Mark ale nyní ukázal, že se to u letošního Galaxy Z Fold 3, což je smartphone, který láká hlavně na svůj ohebný displej, do jisté míry podařilo. Zatímco loňský Z Fold 2 si z testů DxO Mark odnesl hodnocení „pouze“ 109 bodů, letošní model si výrazně polepšil: na 124 body. Posun o 15 bodů je jeden z největších, jaký v poslední době některý smartphone mezigeneračně v testu organizace zaznamenal. O stejný počet bodů kupředu se například letos posunul Pixel 6 Pro v porovnání s předchůdcem Pixel 5. Ten tomu ale vděčí za kompletně překopanou techniku, zatímco Z Fold 3 v podstatě jen vyladění stávajícího hardwaru i softwaru. V principu i na papíře se totiž foťáky Z Fold 2 a Z Fold 3 v zásadě nijak neliší.

Drobné úpravy ale přinesly velká zlepšení a i když se Galaxy Z Fold 3 neřadí na absolutní špičku, k užší elitě fotomobilů patří. Vždyť svým skóre překonává třeba sourozence Galaxy S21 Ultra 5G s procesorem Snapdragon (123 body), který byl doposud nejlepším letošním Samsungem v žebříčku DxO Mark. A je jen dva body za loňským Galaxy S20 Ultra 5G s procesorem Exynos, který je zatím nejvýše postaveným samsungem v žebříčku. Skóre letošního ohebného Samsungu je shodné, jako u předloňského iPhonu 11 Pro Max, na loňský iPhone 12 Pro Max ztrácí pouhých 6 bodů, stejnou ztrátu má na menší letošní modely iPhone 13 a 13 mini. Na špičkové iPhony 13 Pro a Pro Max už je ztráta výrazná, rozdíl 13 bodů ukazuje, že Samsung ještě určitý prostor ke zlepšení má.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 144 – Huawei P50 Pro

143 – Xiaomi Mi 11 Ultra

139 – Huawei Mate 40 Pro+

137 – Apple iPhone 13 Pro Max

137 – Apple iPhone 13 Pro

136 – Huawei Mate 40 Pro

135 – Google Pixel 6 Pro

133 – Asus Smartphone for Snapdragon Insiders

133 – Xiaomi Mi 10 Ultra

132 – Huawei P40 Pro

131 – Oppo Find X3 Pro

131 – Vivo X50 Pro+

130 – Apple iPhone 13

130 – Apple iPhone 13 mini

130 – Apple iPhone 12 Pro Max

128 – Apple iPhone 12 Pro

128 – Vivo X60 Pro+

128 – Xiaomi Mi 10 Pro

126 – Oppo Find X2 Pro

126 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos)

125 – Honor 30 Pro+*

124 – Apple iPhone 11 Pro Max

124 – OnePlus 9 Pro

124 – Samsung Galaxy Z Fold 3

123 – Huawei Mate 30 Pro 5G*

123 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon)

122 – Apple iPhone 12 / 12 mini

122 – Honor V30 Pro*

121 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos)

121 – Huawei Mate 30 Pro*

121 – Xiaomi Mi 9CC Pro Premium Edition (Mi Note 10 Pro)*

120 – Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition*

120 – Asus Zenfone 8

120 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Exynos)

120 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Exynos)

120 – Xiaomi Mi 11

120 – Google Pixel 5 Hvězdičkou označené modely byly testovány podle starší metodiky

I tak ale platí, že fotoaparát Z Fold 3 je skutečně povedený a nemá se za co stydět. Když se zaměříme třeba právě na porovnání se špičkovým letošním iPhonem, který taktéž stále spoléhá na dvanáctimegapixelové čipy, můžeme si všimnout, že za větší bodovou ztrátu mohou hlavě dvě věci: horší výkon v oblasti natáčení videa (103 oproti 119 bodům), ve které Apple tradičně exceluje, a zoom. Tady je skóre 66 vs 76 bodů v neprospěch Samsungu a to kvůli horšímu výkonu teleobjektivu. Není divu, když iPhone disponuje trojnásobným namísto dvojnásobného optického přiblížení.

U samotného fotografování je sice rozdíl také výrazných 10 bodů, ale v relativním srovnání hodnot skóre 134 a 144 body je ztráta nejmenší. Při fotografování hlavním snímačem, je tak Samsung iPhonu blíž, než o čem vypovídá celkové skóre. Největší ztrátu navíc nabírá Samsung při fotografování v noci (49 oproti 92 bodům), ostatní ztráty nejsou tak dramatické a u šumu dokonce Samsung letošní iPhone mírně překonává. Je tedy vidět, že foťák Galaxy Z Fold 3 byl laděn opravdu intenzivně. A prostor pro zlepšení tu určitě je, ale Samsung tu odvedl překvapivě dobrou práci.

Pro focení je praktický

Navíc hodnocení DxO Mark nepostihuje něco, co je při fotografování také důležité: jak se samotnému uživateli se smartphonem fotí. A to je něco, v čem právě Galaxy Z Fold 3 exceluje a podle nás díky tomu patří k nejlepším fotomobilům vůbec. Důvodů pro to je několik. Když Z Fold 3 srovnáme s ostatními modely Samsungu, nejsou tu žádné rozdíly v uživatelském prostředí foťáku, takže telefon má navrch jen v tom, jak se foťák samotný chová: působí rychlejším a plynulejším dojmem než třeba u Galaxy S21 Ultra a daří se mu lépe u automatického ostření. Ostření je spolehlivější, lépe se s ním ostří na kratší vzdálenosti a lépe se tu pracuje s hloubkou ostrosti.

To ale nejsou jediné trumfy Galaxy Z Fold 3. Ty další totiž spočívají v konstrukci telefonu. Díky netradičním rozměrům přístroje v zavřeném stavu se se Samsungem s ohebným displejem totiž fotí skutečně snadno při držení telefonu v jedné ruce. Nejlépe to jde na výšku, ale i na šířku je to fajn, telefon můžeme pevně a jistě sevřít v ruce a palcem jen lehce mačkat spoušť. To vede k menšímu pohybovému rozostření snímků a také může být fotograf trochu odvážnější z hlediska úhlů a rychlosti „tasení“ foťáku: telefon ve složeném stavu z ruky jen tak nevyklouzne, to velké dotykové přístroje jsou v tomto případě dost nestabilní záležitostí.

Konstrukce telefonu pak přináší i další zásadní výhodu: tou je fakt, že Galaxy Z Fold 3 umí být, stejně jako další ohebné smartphony značky, sám sobě stativem. To se hodí zejména při pořizování nočních snímků, které nakonec při využití speciálních režimů nebo plně manuálního focení mohou být lepší, než z jiných smartphonů.

Málokdo sebou totiž nosí byť jen malinký stativ a bez něj jsme vždy při nočním focení odkázáni na kouzla nočního režimu. Ale Z Fold 3 zůstane díky konstrukci hezky stabilní a tak lze využít i manuální dlouhou expozici. Skvěle díky schopnostem telefonu také pořídíte skupinové fotky, na kterých nemusíte chybět: stačí scénu s otevřeným telefonem položeným na podložce nastavit, zvolit časovač spouště a postavit se k ostatním před objektiv.

Když k tomu připočteme i fakt, že díky konstrukci je Galaxy Z Fold 3 také jeden z nejlepších smartphonů na focení selfie snímků, máme před sebou rázem jeden z nejlepších fotomobilů na trhu. Pravda, za danou cenu by tomu tak mělo být, ale telefon se soustředí primárně na něco jiného, než focení a hardware o fotomobilních ambicích modelu moc neříká.