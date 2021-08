Překupníci mají žně. Nové samsungy nabízejí s přirážkou až 140 000 korun

Platinově šedou barvu nahradila elegantní matně bílá, výrazný trojbarevný pruh táhnoucí se prostředkem zad přenechal místo decentnímu červeno-bílému lemování po jejich okrajích. Tato kombinace by mohla být lákadlem na potenciální zájemce. Minimálně jsou o tom přesvědčeni překupníci, kteří v současnosti, kdy Samsung na tyto speciální sety přijímá teprve předobjednávky, už výrazně nadsadili ceny. A to i přes to, že obdobně předražené samsungy z původních limitovaných edicí, tedy Galaxy Z Flip Thom Browne a Galaxy Z Fold 2 Thom Browne, si stěží hledají majitele.

Třeba na americkém trhu žádá Samsung za aktuální sadu Thom Browne s modelem Galaxy Z Fold 3 standardně 3 449,99 dolaru, tedy v přepočtu zhruba 75 tisíc korun. Na aukčním portálu eBay ovšem prodávající z USA za tuto speciální sadu, která kromě samotného telefonu obsahuje i ochranný obal, dotykové pero S Pen Pro, bezdrátovou nabíječku Trio, USB-C kabel, nabíjecí adaptér, bezdrátovou nabíječku na hodinky, chytré hodinky Galaxy Watch 4 s koženým, látkovým i pryžovým řemínkem a sluchátka Galaxy Buds 2 včetně koženého krytu, požaduje astronomických 10 tisíc dolarů, tedy v přepočtu téměř 217 500 korun.



A to navíc není aktuálně nejdražší nabídka tohoto setu. Jihokorejský prodejce totiž požaduje ještě o jeden tisíc dolarů vyšší sumu, v přepočtu se tak set Galaxy Z Fold 3 Thom Browne Edition snaží udat za 240 tisíc korun. K dispozici má celkem šest sad, což už pro něj představuje slušný výdělek. Samozřejmě tedy za předpokladu, že se mu podaří všechny udat. Jistě se totiž najdou i cenově výhodnější nabídky, jedna taková je již nyní: jiný americký prodejce totiž sadu s třetím foldem prodává za 6 800 dolarů. To je ve srovnání s ostatními nabídkami již zajímavější cena, i tak v přepočtu téměř 148 tisíc korun představuje značný příplatek oproti standardní ceně.

Překupníci využívají především faktu, že i letošní limitované edice jsou k dostání pouze na vybraných trzích. Ostatní zájemci, pokud nemají vazby na někoho z dané země, kde jsou oficiálně k dostání, tak mají prakticky jedinou možnost, jak se k těmto limitovaným setům dostat, a to jsou právě nabídky na internetu, zejména na aukčním portálu eBay.



To se týká i druhé letošní sady nesoucí podpis newyorské značky Thom Browne, tedy sestavy s třetí generací véčkového samsungu. Zatímco Samsung za početně limitovanou sadu s Galaxy Z Flip 3 žádá 2 349,99 dolaru, tedy v přepočtu 51 tisíc korun, tak překupníci cenu šponují až na rovných deset tisíc dolarů. Výjimkou je pouze jediná nabídka prodejce z Jižní Koreje, který si tuto speciální sadu cení na „pouhých“ 4 999,98 dolaru (necelých 109 tisíc korun).

Jakkoli se současné ceny zdají být vysoké, tak mohou ještě růst. Záležet bude zejména na poptávce. Například loni, kdy byla v únoru na trh uveden vůbec první skládací samsung limitované edice Thom Browne, byl tento početně limitovaný set s první generací modelu Galaxy Z Flip kvůli jeho vyprodání na některých trzích k mání i za 17 tisíc dolarů (podle tehdejšího kurzu víc než 415 tisíc korun).