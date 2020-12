Nejdražší smartphone na trhu má jen průměrný fotoaparát, ukázal test

Samsung Galaxy Z Fold 2 je bezpochyby technologickou špičkou a jeho ohebný displej nás nepřestává fascinovat. Tento skládací smartphone nedělá příliš kompromisů ani v běžné výbavě, ale je vidět, že v některých oblastech se musel Samsung trochu „krotit“, aby už tak extrémní cena nenarostla do ještě bláznivějších hodnot.

Jednou z oblastí je fotoaparát, u kterého lze určité ústupky chápat i z hlediska prostorového uspořádání. Zjednodušeně řečeno, špičkový foťák z Galaxy S20 Ultra by se do Z Fold 2 nevešel. Nebo by narušoval design přístroje ještě výrazněji než trojitá sestava, kterou Z Fold 2 dostal. Tento skládací samsung má tři dvanáctimegapixelové fotoaparáty: hlavní, širokoúhlý a s dvojnásobným přiblížením.

Sestava v podstatě vychází z té, kterou měl již loňský Galaxy Fold. Ten ji prakticky beze změn převzal od typu Galaxy S10+. Loňský fold testem DxO Mark neprošel, ale S10+ ano a ve verzi s procesorem Exynos drží (ještě podle starší metodiky) v žebříčku skóre 113 bodů, které jej řadí sice mimo špičku, ale do pole velmi dobrých fotomobilů. Můžeme se domnívat, že Galaxy Fold by měl skóre velmi podobné, byť telefon pohání procesor Snapdragon a budou tu určité drobné změny ve vyladění.

Proto trochu překvapí, že letošní Galaxy Z Fold 2 získal v testu DxO Mark „jen“ 109 bodů a v žebříčku se tak nachází ještě hlouběji za loňským špičkovým samsungem. Na letošní špičkový model Galaxy S20 Ultra 5G Z Fold 2 ztrácí celých 17 bodů. Není to žádná tragédie, ale na druhou stranu působí zvláštně, že letošní technologicky nejpokročilejší samsung vlastně v oblasti fotoaparátu „nestíhá“ loňské modely značky.

Špička žebříčku fotomobilů DxO Mark 136 – Huawei Mate 40 Pro

133 – Xiaomi Mi 10 Ultra

132 – Huawei P40 Pro

130 – Apple iPhone 12 Pro Max

128 – Apple iPhone 12 Pro

128 – Xiaomi Mi 10 Pro

127 – Vivo X50 Pro+*

126 – Oppo Find X2 Pro

126 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

125 – Honor 30 Pro+*

124 – Apple iPhone 11 Pro Max

123 – Huawei Mate 30 Pro 5G*

122 – Apple iPhone 12

122 – Honor V30 Pro*

121 – Huawei Mate 30 Pro*

121 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra*

121 – Xiaomi Mi 9CC Pro Premium Edition (Mi Note 10 Pro)*

120 – Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition*

120 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

120 – Google Pixel 5

118 – OnePlus 8 Pro

118 – Samsung Galaxy S20+*

117 – Samsung Galaxy Note 10+*

116 – Samsung Galaxy Note 10+ 5G*

116 – Samsung Galaxy S10 5G*

116 – Huawei P30 Pro*

115 – Oppo Reno 10x Zoom

115 – Asus Zenfone 7 Pro*

114 – OnePlus 7T Pro*

114 – OnePlus 7 Pro*

113 – Google Pixel 4

113 – Motorola Edge+*

113 – Honor 20 Pro*

113 – Samsung Galaxy S10+*

112 – Huawei P40

112 – Huawei Mate 20 Pro*

111 – Google Pixel 4a

111 – Huawei Mate 20X*

110 – Xiaomi Mi 9*

109 – Samsung Galaxy Z Fold 2

109 – Huawei P20 Pro*

108 – OnePlus Nord

* telefony označené hvězdičkou mají skóre ještě podle staré metodiky (toto skóre je obvykle nižší než podle nové)

Tento fakt může mít dva důvody. Tím prvním je samotná metodika. Starší modely Samsungu v žebříčku figurují se skóre podle starší metodiky a i když u novějších modelů přinese nový test většinou vyšší skóre, ne vždy tomu tak je. I tak by však rozdíl neměl být příliš dramatický a pro Galaxy Z Fold 2 to nevypadá příliš lichotivě. Možné je, že se konstruktéři a inženýři tentokrát u fotoaparátu moc nestrefili.

Z Fold 2 má sice sestavu, která z té loňské vychází, ale prošla řadou změn: hlavní snímač je výrazně větší než u loňských modelů, širokoúhlý přešel z 16Mpix rozlišení na 12 megapixelů. A pokud ladění nevěnovali u Samsungu tolik pozornosti jako u jiných top modelů, je deficit poměrně nasnadě: nová technika a menší pozornost logicky přinesou horší výsledky.

Na druhou stranu z praxe víme, že Galaxy Z Fold 2 fotí velmi dobře a není třeba se o kvalitu snímků nijak obávat. Nás foťák nijak ve využívání tohoto smartphonu neomezuje a kvalita snímků je rozhodně dostačující. Z Fold 2 se také v žebříčku DxO Mark nachází ve společnosti jiných smartphonů, u kterých je obecně foťák považován za pozitivum: třeba levného Google Pixel 4a (111 bodů), OnePlusu Nord (108 bodů) nebo Huaweie P40 (112 bodů). Chápeme však, že majitelé špičkového smartphonu mohou být trochu nervózní z toho, že mnohem levnější loňské modely Samsungu fotí o trochu lépe.

Nám se to těžko posuzuje a s fotoaparátem Z Fold 2 jsme spokojeni, čísla v testu DxO Mark jsou ovšem neúprosná. Nicméně tentokrát můžeme porovnávat vlastně jen s letošním špičkovým Galaxy S20 Ultra 5G, který má stejně jako Z Fold 2 skóre rovněž podle nové metodiky.

U samotného fotografování získal Z Fold 2 celkem 108 bodů, zatímco Galaxy S20 Ultra bodů 128. Na nejlepší fotomobil Samsungu v hodnocení DxO Mark ztrácí model s ohebným displejem v mnoha disciplínách: expozici, kresbě, vadách i náhledu na displeji – ale tady nejde o velké drama. Mnohem větší ztrátu však má u ostření (73 vs. 96 bodů), nočního režimu (42 vs. 56), bokeh efektu (60 vs. 75), ale především u šumu (68 vs. 96 bodů).

Ano, Galaxy S20 Ultra má pokročilejší čipy fotoaparátu, ale zejména ztráta u šumu a v nočním režimu ukazuje, že Galaxy Z Fold 2 chybí určité softwarové vyladění: nový větší čip (oproti loňským modelům) by se takto úplně chovat neměl a měl by mít naopak špičkovému hardwaru blíže než loňské typy.

Jsme zvědavi, zda to například Samsung nenapraví s chystanou aktualizací na Android 11. A mimochodem, DxO Mark (stále) neuvádí, s jakou verzí softwaru test probíhal. Přitom Galaxy Z Fold 2 dostal od svého uvedení na trh už celou řadu aktualizací a mnohé z nich se týkaly i fotoaparátu.

Pojďme dál. Že bude Galaxy Z Fold 2 ztrácet v disciplíně zoomu, se dá čekat, jeho dvojnásobný zoom logicky na čtyřnásobný periskopický (a desetinásobný hybridní) typu S20 Ultra mít nemůže. Na druhou stranu skóre 63 bodů v této oblasti není špatné.

Nejmenší odstup na špičku má Galaxy Z Fold 2 u natáčení videa: tady skóre činí 102 bodů, což znamená ztrátu jen čtyř bodů na Galaxy S20 Ultra a příslušnost k širší elitě v této disciplíně. Je vidět, že hardware foťáku má na to podávat o něco lepší výkony, jen to chce trochu více péče v oblasti softwaru.