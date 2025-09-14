Samsung má s véčky bohaté zkušenosti, spolu s Motorolou je předním hráčem v tomto segmentu zařízení. Letos si byl dokonce svou pozicí jistý natolik, že vedle hlavního modelu Flip 7 přidal ještě dostupnější variantu FE, aby pokryl širší rozptyl zájemců o takový telefon. Flip 7 pak vizuálně inovoval natolik, že si jej s žádným předchůdcem určitě nespletete.
Dnešní test mobilu, který je na trhu stále méně než dva měsíce, bude ovšem odrážet fakt, že výrobce na podpoření jeho prodejů musel opravdu dramaticky zlevnit. A že zájemci, kteří se po novince nevrhnou v první možnou chvíli, ale jen o pár týdnů později, mohou docela znatelně ušetřit. Což je navíc u zařízení, jako je právě Galaxy Z Flip 7, docela žádoucí, jelikož teprve až za současnou sníženou cenu se dá mluvit o celkem lákavé koupi.
Bude se mi Galaxy Z Flip 7 líbit?
Na nový Galaxy Z Flip 7 bude mít uživatel dva různé pohledy. Pokud má telefon vypnutou vnější obrazovku, bude hodně připomínat předchozí modely, jelikož design samotného těla, rozložení ovládacích prvků a pozice zadních fotoaparátů jsou pořád téměř stejné. Něco jiného to však bude v případě, až se rozsvítí velký vnější displej, pak totiž najednou zjistíte, že novinka přeci jen udělala zásadní designový krok kupředu. Ale o displeji víc za chvíli.
Zatímco sourozenecký manažerský model Galaxy Z Fold 7 se letos výrazně ztenčil, tak Galaxy Z Flip 7 pořád připomíná současná véčka i celkovými rozměry, které jsou v otevřeném stavu 166,7 × 75,2 × 6,5 mm a 85,5 × 75,2 × 13,7 mm v případě zavřeného telefonu. Ačkoliv je tělo novinky zase o něco tenčí než u předchůdce, tak v zavřeném stavu se pořád ani zdaleka neblíží tomu, co předvedl právě Galaxy Z Fold 7 (8,9mm tloušťka těla).
Samsung i tentokrát telefon vybavil plochými hliníkovými boky a také tvrzeným sklem Gorilla Glass Victus 2, které najdete na zádech i vnějším displeji. Stále pak zůstává zachována certifikace odolnosti proti ponoření do vody a drobným částečkám: IP48. Čtyřka v případě odolnosti znamená, že telefon neohrozí malé částečky, které mají průměr větší než jeden milimetr. Prach telefon však stále může poškodit.
Celkově flip působí stylovým dojmem, což podtrhují třeba i zajímavé barevné varianty (červená, modrá, černá, mátově zelená) a fakt, že pořád ve složeném stavu jde o výrazně kompaktnější zařízení, které se vejde i do opravdu malých kapes. V tom je celkově třída véček pořád hodně unikátní.