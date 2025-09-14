Stylové véčko, které muselo ukvapeně zlevnit. Test Samsungu Galaxy Z Flip 7

Ondřej Martinů
Nové véčko Flip 7 od Samsungu je nejdospělejší verzí kompaktního ohebného telefonu, jaký firma kdy vyrobila. Styl hraje prim, výbava je také slušná. Po prvotním šoku z vysoké startovací ceny však ani ne po dvou měsících na trhu novinka zlevnila tak výrazně, že se tváří skoro jako výprodejové zařízení.
Část 1/6

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung má s véčky bohaté zkušenosti, spolu s Motorolou je předním hráčem v tomto segmentu zařízení. Letos si byl dokonce svou pozicí jistý natolik, že vedle hlavního modelu Flip 7 přidal ještě dostupnější variantu FE, aby pokryl širší rozptyl zájemců o takový telefon. Flip 7 pak vizuálně inovoval natolik, že si jej s žádným předchůdcem určitě nespletete.

Samsung Galaxy Z Flip 7
Samsung Galaxy Z Flip 7
Samsung Galaxy Z Flip 7
Samsung Galaxy Z Flip 7
55 fotografií

Dnešní test mobilu, který je na trhu stále méně než dva měsíce, bude ovšem odrážet fakt, že výrobce na podpoření jeho prodejů musel opravdu dramaticky zlevnit. A že zájemci, kteří se po novince nevrhnou v první možnou chvíli, ale jen o pár týdnů později, mohou docela znatelně ušetřit. Což je navíc u zařízení, jako je právě Galaxy Z Flip 7, docela žádoucí, jelikož teprve až za současnou sníženou cenu se dá mluvit o celkem lákavé koupi.

Bude se mi Galaxy Z Flip 7 líbit?

Na nový Galaxy Z Flip 7 bude mít uživatel dva různé pohledy. Pokud má telefon vypnutou vnější obrazovku, bude hodně připomínat předchozí modely, jelikož design samotného těla, rozložení ovládacích prvků a pozice zadních fotoaparátů jsou pořád téměř stejné. Něco jiného to však bude v případě, až se rozsvítí velký vnější displej, pak totiž najednou zjistíte, že novinka přeci jen udělala zásadní designový krok kupředu. Ale o displeji víc za chvíli.

Zatímco sourozenecký manažerský model Galaxy Z Fold 7 se letos výrazně ztenčil, tak Galaxy Z Flip 7 pořád připomíná současná véčka i celkovými rozměry, které jsou v otevřeném stavu 166,7 × 75,2 × 6,5 mm a 85,5 × 75,2 × 13,7 mm v případě zavřeného telefonu. Ačkoliv je tělo novinky zase o něco tenčí než u předchůdce, tak v zavřeném stavu se pořád ani zdaleka neblíží tomu, co předvedl právě Galaxy Z Fold 7 (8,9mm tloušťka těla).

Samsung Galaxy Z Flip 7
Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung i tentokrát telefon vybavil plochými hliníkovými boky a také tvrzeným sklem Gorilla Glass Victus 2, které najdete na zádech i vnějším displeji. Stále pak zůstává zachována certifikace odolnosti proti ponoření do vody a drobným částečkám: IP48. Čtyřka v případě odolnosti znamená, že telefon neohrozí malé částečky, které mají průměr větší než jeden milimetr. Prach telefon však stále může poškodit.

Celkově flip působí stylovým dojmem, což podtrhují třeba i zajímavé barevné varianty (červená, modrá, černá, mátově zelená) a fakt, že pořád ve složeném stavu jde o výrazně kompaktnější zařízení, které se vejde i do opravdu malých kapes. V tom je celkově třída véček pořád hodně unikátní.



Vstoupit do diskuse
Testujeme pro vás nejnovější přístroje, z oblasti spotřební i bílé elektroniky a techniky. Notebooky, mobilní telefony, tablety, sluchátka, zvukové sestavy, fotoaparáty a testy mnoha dalších přístrojů nyní můžete najít na jednom místě.

Jeden z těch nejlepších, když nechcete utrácet. Vivo X200 v testu

Vivo X200

Vivo X200 je smartphone, který míří vysoko, ale ne úplně nejvýš. To pro něj paradoxně může být u...

Šampion mezi dostupnými véčky. Otestovali jsme Motorolu Razr 60

Motorola Razr 60

Motorola i letos obnovila nabídku véček, přičemž pozornost budí levnější model. Ten totiž už začíná...

Příjemně nás překvapil, ale pak přišly kompromisy. Test Realme 14 Pro

Realme 14 Pro

Podle názvu se zdá, že modely Realme 14 Pro a 14 Pro+ se od sebe moc neliší. Jenže v praxi jsou...

Se slevou těžko hledá konkurenta. Test Poco F7 Ultra

Poco F7 Ultra

Vůbec poprvé se do nabídky značky Poco dostal model s přívlastkem Ultra. Je to v podstatě první...

Test iPhonu 16e: Je to mistr kompromisů, ale některé verze nedávají smysl

iPhone 16e

Nový Apple iPhone 16e možná není ten levný iPhone, který mnozí očekávali. Ostatně, cena startující...

Levnější a lepší? Negativa se na novém MacBooku Air hledají těžko

MacBook Air M4 2025 15"

V podstatě v superlativech jsme mluvili již o předchozí verzi, v této se mnohé zlepšilo. Největší...

Povýší poslech z telefonu i počítače a moc nestojí. Starší sluchátka nevadí

HD550 a Fiio BTR17

Svět není tak špatný, jak by se na sociálních sítích mohlo stát. Zejména milovníci hudby teď mají k...

Nejčtenější

Apple odhalil nejtenčí iPhone a špičkové modely v zářivých barvách

Apple v úterý večer představil novou generaci iPhonů s pořadovým číslem 17. Nejočekávanější novinkou v portfoliu je ultratenký model Air, překvapivě bez číselného označení. Dočkali jsme se i nových...

Nové iPhony 17 Pro udělaly krok zpět, aby byly opět nejlepší

Modelová řada iPhonů 17 má oficiálně jen tři členy: špičkové modely 17 Pro a 17 Pro Max a také základní iPhone 17. Model Air je podle Applu tak výjimečný, že ho číslem neopatřil. Novinky doznaly řady...

KVÍZ: Svátek Applistů je za rohem, otestujte své znalosti iPhonů

iPhony jsou moderní fenomén v technologickém světě. Pokud nějaký model od Applu už požíváte, nebo se brzy chystáte si nějaký pořídit, v našem kvízu si můžete otestovat znalosti ohledně funkcí a...

Apple dnes představí nové iPhony. Očekávají se zásadní změny

Apple dnes představí novou řadu iPhonů 17. Čtveřice modelů bude trochu jiná než loni. Jeden model přibude, jiný z nabídky definitivně zmizí. Apple by měl představit i nové hodinky, sluchátka a...

Ohromná smartphonová cihla má na zádech překvapivou věc

Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Už jsme si zvykli, že výrobci odolných smartphonů mnohdy vymýšlejí až bizarní prvky výbavy, kterými osadit prázdnou plochu na zádech těchto mobilových obříků. Tentokrát jsme měli možnost prohlédnout...

Stylové véčko, které muselo ukvapeně zlevnit. Test Samsungu Galaxy Z Flip 7

Nové véčko Flip 7 od Samsungu je nejdospělejší verzí kompaktního ohebného telefonu, jaký firma kdy vyrobila. Styl hraje prim, výbava je také slušná. Po prvotním šoku z vysoké startovací ceny však ani...

14. září 2025

Tato vychytávka může být docela praktická. Jen ostatní to nebudou chápat

Příslušenství k mobilům je díky čínským výrobcům nepřeberné množství. Ať už jde o praktické, či to zcela zbytečné. I to si však nějaké příznivce nakonec najde. Zejména v asijských zemích si na různé...

13. září 2025

Výrobci chtějí vytáhnout z lidí víc peněz. Doplatí na to populární modely

Premium

Letošní premiéry to jasně naznačují a uvidíme, jak tomu bude příští rok. Ale u tradičních prémiových značek smartphonů dochází ke změně nabídky v portfoliu top modelů. Výrobci čím dál častěji...

13. září 2025

Google nemusí prodávat Android. Soud mu však uložil omezení

Americkému gigantu Google hrozilo, že by možná musel kvůli svému monopolnímu postavení na trhu prodat operační systém Android nebo prohlížeč Chrome. Rozhodnutí soudu však tuto hrozbu zažehnalo,...

12. září 2025  7:02

Internet si utahuje z Applu. Za poutko k novému iPhonu chce nesmyslně moc

Tradičním jevem v blízkosti každoroční konference Applu je hledání čehokoliv zvláštního či nesmyslného na novinkách firmy a následné utahování si z toho. Ani letos internetoví kritici a vtipálci...

12. září 2025

Apple ukázal nový levný model chytrých hodinek. Mají vylepšenou výbavu

Celá nabídka chytrých hodinek Apple Watch má nové přírůstky, od těch nejlevnějších modelů až po nejdražší. Od příštího týdne pořídíte jak novinku za šest tisíc korun, tak luxusní odolný model do...

11. září 2025

Překvapení, základní iPhone je levnější než loni. Přitom dostanete bonus

Ceny letošních iPhonů 17 se nijak zásadně neliší od startovních cen loňských modelů. Rozdíl je především v tom, že letos už žádný iPhone nemá paměť jen 128 GB. Začíná se na 256 GB i u základního...

10. září 2025

Nové iPhony 17 Pro udělaly krok zpět, aby byly opět nejlepší

Modelová řada iPhonů 17 má oficiálně jen tři členy: špičkové modely 17 Pro a 17 Pro Max a také základní iPhone 17. Model Air je podle Applu tak výjimečný, že ho číslem neopatřil. Novinky doznaly řady...

10. září 2025

Revoluční tenký iPhone překvapuje. Je nejodolnější a poráží tenký samsung

Apple letos zcela přepracoval svou nabídku iPhonů. Zásadní novinkou je model iPhone Air, nejtenčí smartphone od Applu všech dob. I přes svou malou tloušťku slibuje novinka nebývalou odolnost a také...

9. září 2025  21:42

Apple odhalil nejtenčí iPhone a špičkové modely v zářivých barvách

Apple v úterý večer představil novou generaci iPhonů s pořadovým číslem 17. Nejočekávanější novinkou v portfoliu je ultratenký model Air, překvapivě bez číselného označení. Dočkali jsme se i nových...

9. září 2025,  aktualizováno  20:28

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Apple dnes představí nové iPhony. Očekávají se zásadní změny

Apple dnes představí novou řadu iPhonů 17. Čtveřice modelů bude trochu jiná než loni. Jeden model přibude, jiný z nabídky definitivně zmizí. Apple by měl představit i nové hodinky, sluchátka a...

9. září 2025

Novinka od Googlu je nejlepší fotomobil, který nepochází z Číny

Google má opět jeden z nejlepších fotomobilů současnosti. Jeho Pixel 10 Pro XL patří k tomu nejlepšímu v hodnocení organizace DxO Mark. Na druhou stranu v porovnání s předchůdcem je posun až nečekaně...

9. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.