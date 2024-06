Véčko od Samsungu bude výkonnější. Dočká se i lepšího fotoaparátu

Samsung představí nový skládací model Galaxy Z Flip 6 ve středu 10. července, nicméně už nyní jsou známy jeho hlavní přednosti. Jestliže velký skládací model Galaxy Z Fold 6 by mnoho nového dostat neměl, tak flip se dočká výrazného vylepšení.

Oproti stávajícímu modelu Galaxy Z Flip 5, který má procesor Snapdragon 8 Gen 2, novinka dostane stále nejlepší procesor pro smartphony se systémem Android, tedy Snapdragon 8 Gen 3. Kolegové ze serveru Smartprix dále dodávají, že výrazného vylepšení se dočká i fotoaparát.

Zatímco současný model má dvojici dvanáctimegapixelových fotoaparátů, tak Galaxy Z Flip 6 dostane hlavní 50Mpix snímač se světelností f/1,8, který Samsung doplní dřívějším ultraširokým 12Mpix snímačem se světelností f/2,2 Selfie kamerka zůstane stále 10Mpix.

Novinka by také měla vylepšit svou výdrž. Flip původní 3 000mAh baterii vymění za baterii s kapacitou 4 000 mAh. To není příliš mnoho, pokud novinka postupně dostane vylepšenou umělou inteligenci Galaxy AI, i tak vyšší kapacita potěší.

Co se týče displejů, ty by podle všeho měly zůstat zachovány ze současného modelu. Stejně tak by měla zůstat shodná i ostatní výbava. Úložiště by mělo mít tedy nadále kapacitu 256 GB, nebo 512 GB. I rozměry a hmotnost telefonu zůstanou shodné.

Galaxy Z Flip 6 s pamětí 256 GB má stát 1 099,99 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 25,5 tisíce korun bez místní americké daně. Verze s pamětí 512 GB by měla vyjít na 1 219,99 dolarů, což by v přepočtu vycházelo na zhruba 28,5 tisíce korun. Současný model s větší pamětí se na českém trhu nyní oficiálně prodává za 22 990 korun.

Stylový telefon s lepší výbavou bude nabízen ve čtyřech barevných verzích: elegantní mint, žluté, modré a stříbrno-šedé.

Samsung Galaxy Z Flip 5: