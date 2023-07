Toto bude nový hit. Samsung Galaxy Z Flip 5 dostal velká vylepšení

Samsung je průkopníkem na poli smartphonů s ohebnými displeji, ale minimálně co se týče telefonů takzvané véčkové konstrukce, ho v poslední době konkurence docela předběhla. Třeba úžasná Motorola Razr 40 Ultra s displejem přes celou přední stranu ukázala, co telefony této konstrukce dovedou. A všichni očekávali, že by se měl v tomto ohledu „vytáhnout“ i Samsung, jehož starší véčka, včetně dosavadního Galaxy Z Flip 4, měla právě na přední straně displej miniaturní.

A Samsung tentokrát volání uživatelů vyslyšel, novinka Galaxy Z Flip 5 je v podstatě přesně taková, jak si mnozí přáli. Pravda, displej tu není úplně roztažený přes celé čelo, tedy včetně foťáků jako u odvážnější motoroly, ale i tak je vnější displej s úhlopříčkou 3,4 palce obrovským posunem kupředu (a to vážně doslova). Obzvlášť, když je skutečně praktický.

Podobně jako u konkurence totiž není vnější displej jen o tapetách a widgetech vybraných aplikací. Některé aplikace tu fungují skutečně téměř plnohodnotně, jde třeba o kalendář, Google Mapy, ale i některé aplikace pro textovou komunikaci. Na velkém displeji je totiž dobře použitelná i klávesnice. Pravda, pro text nad ní moc místa nezbývá, ale pro rychlou odpověď na zprávu je toto skvělé řešení. Pracovat tu lze snadno s notifikacemi nebo přepínači v horní liště. Praktická je i podpora YouTube na vnějším displeji: u starších modelů totiž po zavření telefonu přestala aplikace hrát (pokud nemá uživatel zaplacenou službu Premium, pak hraje i zavřený telefon). Fajn to může být třeba pro poslech různých podcastů nebo hudby.

Navíc Samsung slibuje i podporu spouštění plnohodnotných aplikací třetích stran. Zatím jen v experimentálním režimu Labs, je to nutné pustit v menu v telefonu, ale rozhodně to přináší uživatelům mnohem širší možnosti, jak telefon využívat i v zavřeném stavu.

Nová konstrukce

Displej ovšem není jedinou zásadní inovací nové generace véčka Samsungu s ohebným displejem. Galaxy Z Flip 5 má i zbrusu novou konstrukci kloubu, která přináší další významnou změnu: bytelnější a tenčí provedení bez mezery mezi oběma polovinami telefonu. Ty teď v zavřeném stavu k sobě přiléhají naprosto přesně, klínovitá mezera z předchozích generací je ta tam. V praxi tato mezera neměla zásadní funkční dopady, ale někomu mohla přijít nevzhledná a možná vzbuzovala obavy ohledně trvanlivosti displeje (třeba kvůli vniku předmětu mezi obě poloviny).

Nové řešení skládá displej víc do vnitřní části kloubu, zároveň přináší větší mechanickou odolnost celého displeje – ten byl totiž v místě kloubu náchylnější na poškození v zavřeném stavu. Když telefon dostal (třeba při pádu) velkou ránu na kloub, mohlo dojít k poškození displeje uvnitř. Teď jsou tu nicméně i tlumící materiály, které spolu s novou konstrukcí riziko poškození snižují.

Celkově pak musíme konstatovat, že Z Flip 5 teď působí bytelněji a zároveň elegantněji než předchůdce. A telefon o něco lépe vklouzne do kapsy, tloušťka v zavřeném stavu je teď 15,1 mm, zatímco u předchůdce to bylo v místě kloubu dokonce 17,1 mm a v nejtenčím místě 15,9 mm. Půdorysné rozměry v otevřeném stavu přitom zůstávají prakticky stejné jako u předchůdce, konkrétně je to 165,1 × 71,9 × 6,9 mm. Hmotnost je 187 gramů, tedy opět shodná s předchozí generací.

Zůstává i kapacita baterie 3 700 mAh, zachovány jsou i všechny možnosti nabíjení (kabelem maximálně 25 W, bezdrátově 15 W, bezdrátové nabíjení jiných zařízení maximálně s výkonem 4,5 W). Díky procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (ve variantě For Galaxy) by ovšem přeci jen mohlo dojít k určitému nárůstu praktické výdrže baterie, byť je otázkou, co s výdrží v praxi udělá vnější displej s rozlišením 720 × 748 pixelů. Hlavní displej mimochodem zůstává u úhlopříčky 6,7 palce a Dynamic AMOLED 2x techniky (obnovovací frekvence 1 – 120 Hz).

Zdánlivě „na svém“ zůstává i dvojice fotoaparátů. Opět je tu hlavní a širokoúhlý foťák, vždy s rozlišením 12 megapixelů, světelnost je f/1,8 a f/2,2. Čipy uvnitř jsou nicméně podle prohlášení zástupců Samsungu nové, takže by v kombinaci s výkonnějším procesorem mělo dojít k viditelnému posunu v kvalitě snímků. Díky velkému vnějšímu displeji pak Samsung telefon propaguje jako mistra selfie snímků. Vnitřní desetimegapixelová kamera je určena spíš jen pro videohovory a další podobné příležitosti (videohovory lze ovšem vést i na vnějším displeji).

Víc než konkurenceschopný

Už tato samotná vylepšení podle nás dávají Samsungu Galaxy Z Flip 5 potenciál prodejního hitu. Samsung u novinky navíc takříkajíc „zkrotil“ cenovou politiku, takže i v rostoucí konkurenci na poli véček s ohebným displejem je novinka víc než konkurenceschopná.

Cena totiž začíná na 28 499 korunách, což je o 1 000 korun víc, než na kolika začínal loňský Z Flip 4. Ovšem letos má novinka v základu 256 GB uživatelské paměti, zatímco vloni měl základní typ kapacitu 128 GB. Verze s 256 GB vloni začínala na 28 999 korunách, byla tedy o 500 korun draží, než kolik teď stojí novinka. U té si mohou uživatelé připlatit i za provedení s 512 GB paměti, to pak stojí 30 999 korun, tedy o tisíc korun méně, než vloni.

Ovšem v předobjednávkách ho lze získat právě za cenu standardního modelu. Nabídka platí do 10. srpna. K tomu zákazník získá pojištění telefonu proti rozbití Samsung Care+ na rok zdarma (je k tomu nutná registrace) a využít jde i výkupní bonus ve výši 3 500 korun. Po započtení těchto bonusů tak zákazník, který si telefon předobjedná, získá novinku s velkou porcí paměti za 24 999 korun, což je podle nás hodně lákavá nabídka. Navíc můžeme předpokládat, že Samsung bude v průběhu roku ve slevových akcích různě pokračovat. Aktuální cena „výprodejového“ Z Flip 4 klesla na ceníkových 22 990 korun a nejspíš bude i nadále klesat.

Atraktivní novinka bude v prodeji v celkem pěti barvách: grafitové, krémové, zelené, fialové a šedé, která je exkluzivní pro e-shop Samsungu. Výrobce také slibuje celou řadu příslušenství, zejména různých ochranných krytů, včetně krytu, který v sobě má vložené destičky s NFC čipem, které automaticky designu krytu přizpůsobí i tapety na displejích telefonu. Na českém trhu bude ovšem nabídka asi trochu omezená, v zahraničí bude výběr krytů bohatší.