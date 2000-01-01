Samsung letos představil v řadě smartphonů s ohebnými displeji jednu důležitou novinku v podobě modelu Z Fold 8 s novým formátem displeje. Ale další přístroje, tedy Z Flip 8 a Z Fold 8 Ultra se od svých předchůdců na první pohled téměř neliší. Podívejte se, v čem změny tkví.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Loňské modely Samsung Galaxy Z Flip 7 a Galaxy Z Fold 7 (dva vlevo) přinesly oproti předchůdcům i významné vizuální změny. Letošní Z Flip 8 a Z Fold 8 Ultra (vpravo) ale jako by svým předchůdcům z oka vypadli, na první (a mnohdy ani ten druhý nebo třetí) pohled se od nich prakticky neliší.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Například u modelů Flip už loni Samsung sáhl po displeji, který v zavřeném stavu pokryl prakticky celou přední stranu telefonu. Stejné řešení v úplně stejném designu má i letošní Z Flip 8, přičemž i parametry displejů zůstávají shodné: úhlopříčka 4,1 palce a rozlišení 1 048 × 948 pixelů, maximální jas je 2 600 nitů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Už vnější displeje véček od Samsungu tak ukazují, že rozdíly musíme mezi letošním a loňským modelem hledat hlouběji. V případě tohoto panelu třeba v tom, co skrze něj jde ovládat: Samsung v novém One UI 9 (Android 17) opět rozšířil funkčnost předního displeje. S updatem systému by ale měl stejné schopnosti dostat i loňský model.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Konstrukce loňského a letošního véčka od Samsungu je v podstatě shodná. Stále je tu hliníkový rám a v podstatě shodné uspořádání prvků. Oba telefony také slibují odolnost podle IP48. Samsung ale malinko zapracoval na rozměrech telefonů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V zavřeném stavu má letošní model (nahoře) míry 85,7 × 75,4 × 13,1 mm, zatímco loňský (dole) vykazuje 85,5 × 75,2 × 13,7 mm. Oněch 6 desetin milimetru na tloušťku je trochu vidět i vizuálně, ale především je to poznat v ruce a telefon bude příjemněji působit i v kapse. Hmotnost novinky je 180 gramů, což je o 8 gramů méně než u předchůdce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V otevřeném stavu má novinka rozměry 166,9 × 75,4 × 6,1 mm a je to tedy nejtenčí Galaxy Z Flip všech dob. Loňský model má míry 166,7 × 75,2 × 6,5 mm, není to tedy žádný tlouštík, ale i pohledem je o něco tenčí tělo novinky (nahoře) znát.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jednou z mála vizuálních (byť stále velmi kosmetických) změn je otočení šuplíčku na SIM. Samsung ho stále zachovává, i když se čím dál víc blížíme do stavu, kdy telefony s fyzickou SIM nebudou nutností a zrovna u kompaktních véček to může být cesta jak zase ukrojit nějakou tu desetinku z jejich tloušťky. A nebo přidat na baterii.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ani v případě baterie se ale u Galaxy Z Flip 8 nekoná žádný upgrade. Kapacita akumulátoru je stále 4 300 mAh, stejně jako u předchůdce. A stejné jsou i výkony nabíjení, které také nijak neohromí: po kabelu je maximem 25 W, bezdrátově pak 15 W. Samsung ale nabíjení optimalizoval a slibuje, že teď se za 30 minut baterie nabije na 55 % kapacity, u předchůdce to je 50 %.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Uvnitř letošního modelu je novější hardware. Loňský Exynos 2500 vyráběný 3nm procesem nahradil letos pokročilejší Exynos 2600 vyráběný 2nm technologií. To by mimo jiné mělo znamenat lepší výdrž baterie a menší zahřívání telefonu při vyšším výkonu. Nicméně mnozí uživatelé v praxi asi velký rozdíl nepocítí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na první pohled na svém zůstává i hlavní displej novinky. Stále má v otevřeném stavu úhlopříčku 6,9 palce a rozlišení 2 520 × 1 080 pixelů, maximální jas ne opět 2 600 nitů. Co se ale změnilo je konstrukce kloubu, díky které je teď displej po rozevření opravdu krásně plochý a ohyb, který u předchůdce vytváří znatelnou rýhu, tu je téměř neznatelný.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na svém zůstávají i fotoaparáty, ten hlavní má 50 megapixelů, širokoúhlý pak 12. Samsung zapracoval na jejich softwaru a telefon celkově více využívá AI funkce, které pomáhají s obrazem různě kouzlit. AI je pak opět o něco lépe integrována do celého přístroje.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Funkčně zůstávají fotoaparáty v podstatě stejné i u letošního typu Fold, který se kvůli existenci provedení v novém formátu pro jistotu přejmenoval na Galaxy Z Fold 8 Ultra. Tady zůstává trojice foťáků s maximálně trojnásobným optickým zoomem, ale celkově přeci jen Z Fold 8 Ultra přináší oproti předchůdci více vylepšení než Flip.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Týká se to právě i samotných fotoaparátů. Hlavní je stále 200megapixelový a trojnásobný zoom má pořád 10 megapixelů, ovšem širokoúhlý foťák si konečně po letech polepšil z 12 na 50 megapixelů. To mimo jiné vylepšuje kvalitu makro snímků pořizovaných z bezprostřední blízkosti. Nicméně makro teleobjektivem stále Z Fold 8 Ultra moc nezvládá, stejně jako předchůdce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zpracování loňského a letošního Foldu je na první pohled opět stejné, Samsung v podstatě jen aktualizoval barevné portfolio, letos je na výběr ze tří barev. A i relativně „obyčejná“ bílá podle nás Z Fold 8 Ultra opravdu sluší. Zůstává hliníkový rám, odolnost podle IP48.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Z Fold 8 Ultra také dostal nové odolnější sklo, které kryje přední displej. Nově tu je Gorilla Glass Victus Ceramic 3 namísto loňské „dvojky“. To by mělo opět zlepšit odolnost přístroje. Velikost displeje zůstává na 6,5 palcích a rozlišení je 2 520 × 1 080 pixelů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Znatelným vylepšením prošel hlavní osmipalcový displej Galaxy Z Fold 8 Ultra. Ohebný osmipalcový panel dostal nově rozlišení 2 504 × 2 256 pixelů, takže v jemnosti zobrazení dohnal vnější displej. Předchůdce má rozlišení 2 184 × 1 968 pixelů. Navíc došlo k navýšení maximálního jasu hlavního displeje z 2 600 na 3 000 nitů. A i to je v praxi znát.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
I když to na první pohled nevypadá, má Galaxy Z Fold 8 Ultra (bílý dole) také novou konstrukci klubu. Ta znamená mírnou změnu proporcí kloubu, řešení Samsung nazývá Flex Titanium. Má přinést nejen vylepšenou odolnost a spolehlivost kloubu, ale především ruší rýhu, kterou měl v otevřeném stavu v displeji předchůdce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Efekt nového řešení kloubu je vidět i při pohledu na otevřený telefon ze spodní strany. Galaxy Z Fold 8 Ultra působí na první pohled jako skutečně otevřený do roviny, zatímco Z Fold 7 vypadá stále jakoby trochu prohnutý. Efekt umocňuje provedení rámečků displeje, v praxi není tak výrazný, ale je tu, novinka se ho skutečně zbavila.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nová konstrukce kloubu zároveň přináší zajímavý, byť v praxi nijak znatelný, efekt. V zavřeném stavu mají oba přístroje shodnou tloušťku i další rozměry: 158,4 × 72,8 × 8,9 mm. V otevřeném stavu je ale letošní model nepatrně tenčí, tloušťka je 4,1 mm namísto 4,2 mm.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dalším podstatným detailem, který Samsung u letošního modelu vylepšil, je nabíjení. A baterie. Nabíjení po kabelu posílilo z 25 W na 45, což sice stále není kdovíjak rekordní hodnota, ale už můžeme mluvit o opravdu svižném nabíjení telefonu. Bezdrátové nabíjení nově funguje výkonem až 20 W namísto 15 W.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Do tenkého těla tu tentokrát Samsung nacpal baterii s kapacitou 5 000 mAh oproti 4 400 mAh u Z Fold 7. To je citelný nárůst, který se jistě pozitivně projeví na samotné výdrži baterie. Samsung sice v tomto ohledu stále zaostává za čínskou konkurencí, ale ztráta už není tak propastná. Výrobce toho docílil přechodem na křemíko-uhlíkovou technologii baterie. Což mimo jiné znamená, že i přes nárůst kapacity baterie zůstává hmotnost telefonu na loňských 215 gramech.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Letošní model má také vylepšený hardware v podobě procesoru Snapdragon 8 Elite Gen5 v provedení For Galaxy. Kapacity uživatelské paměti a RAM zůstávají zachovány.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vloni přinesl Z Fold 7 částečnou změnu formátu, jeho předchůdci byli v zavřeném stavu užší. Z Fold 8 Ultra si tento nový formát ponechává a to včetně všech detailů designu, ale přináší množství praktických vylepšení, která posouvají jeho užitečnost o notný kus dál.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na druhou stranu si Samsung nechá za novinky pořádně zaplatit. Když seženete loňské modely, můžete dost ušetřit. Z Flip 7 v oficiální distribuci začíná na 25 000, ale cashbacky (nebo neoficiální distribuce) dovedou cenu srazit hlouběji pod 20 tisíc. A to je tu ještě levnější Flip 7 FE. Z Fold 7 pak jde pořídit za cenu i nižší než 29 tisíc. To letošní Z Flip 8 začíná na 31 990 korunách a Z Fold 8 Ultra na 53 990 korunách. V předobjednávkách lze cenu snížit výkupním bonusem, i tak bude ale dost vysoká.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz