Dostupný a odolný. Galaxy XCover 5 je smartphone trochu ze staré školy

Móda tenkých rámečků, displejů přes celé čelo, mnohanásobných fotoaparátů a pevné konstrukce, kvůli které mizí z telefonů třeba i sluchátkový konektor, je v poslední době v plném proudu. Jen málo smartphonů se trendům vymyká. K takovým patří třeba Samsung Galaxy XCover 5, výbavou vcelku základní přístroj, který ale připomíná smartphony ze staré školy: rámečky má výrazné a zadní kryt baterie lze snadno sejmout a baterii tak vyměnit. Přesto, nebo právě proto nabízí odolnou konstrukci.

Pro zákazníka, který hledá moderní smartphone s co největším displejem, který přitom dobře padne do kapsy, určitě nebude XCover 5 ideálním řešením. Na druhou stranu ale přístroj podle nás skutečně zaujme i některé zákazníky, pro které bude jeho lehká odolnost spíš příjemný bonus než vyhledávaná vlastnost: velmi konzervativní uživatele, kteří jsou na tradiční konstrukci a výměnnou baterii zvyklí a z nějakého důvodu obojí vyžadují. Ti dnes na trhu mnoho možností nemají a XCover 5 je pro ně možným kandidátem.

Vzhledem k jednoduchým tvarům a konstrukci jsme si při testu Samsungu Galaxy XCover 5 vzpomněli na legendární Samsung Galaxy SII – dodnes podle nás jeden z nejpovedenějších chytrých telefonů Samsungu v jeho historii (samozřejmě vztaženo k dané době). Jasně, mezi oběma telefony je spousta rozdílů, ale také sdílejí společné znaky.

Jak je to s tou odolností?

Samsung Galaxy XCover 5 nepatří k opravdu drsným outdoorovým modelům, od toho jsou tu asi jiné přístroje jiných značek. Samsung ale chce nabídnout solidní odolnost při zachování celkově rozumných parametrů přístroje. Tělo je z tvrzeného plastu, který působí skutečně bytelným dojmem, přitom telefon s rozměry 147,1 x 71,6 x 9,2 mm není žádný přerostlý obrněnec. I hmotnost 172 gramů se drží relativně nízko, Samsung přitom všem slibuje mechanickou odolnost podle standardu MIL-STD-810H a také odolnost vůči vodě a prachu odpovídající IP68.

Plusy a mínusy Proč koupit? odolná konstrukce

výměnná baterie

solidní fotoaparát

Proč nekoupit? vyšší cena

menší displej

nemá čtečku otisků

Kdy? V prodeji Za kolik? 7 499 Kč

Obojí jsou parametry, které splní i některé smartphony bez zjevně odolné konstrukce, na druhou stranu provedení XCover 5 dodává uživateli určitou jistotu navíc: rám skutečně něco vydrží a šrámy na něm nebudou tak vidět, navíc vystupuje mírně nad rovinu displeje a tím chrání displej před poškrábáním i naštípnutím z rohu při pádu na zem. Samozřejmě pokud telefon při pádu zamíří k zemi displejem přímo a trefí třeba kamínek, bude po něm tak jako tak – ale oproti dnešním někdy až příliš křehkým přístrojům má XCover 5 při jakékoli nehodě násobně vyšší šanci na přežití bez výrazné úhony. V tom se rozhodně liší od zmíněné letité legendy Galaxy SII, kterou nám trochu připomíná – její konstrukce byla přeci jen křehčí.

Jakou má výbavu?

V podstatě poměrně základní, a když to vezmeme do důsledku, tak se právě v této oblasti od legendárního špičkového Samsungu zas tak neliší – tedy na první pohled. Ten druhý ukáže, jakou cestu za deset let (S II pochází z roku 2011) smartphony urazily. XCover 5 je totiž v dnešním kontextu telefon s velmi základní výbavou, ovšem i tak je na tom mnohem lépe než deset let starý top model. Ano, foťák je tu jen jeden, ale má dvojnásobné rozlišení (16 megapixelů) a samozřejmě propracovanější software, displej má úhlopříčku 5,3 palce a dnes základní rozlišení 1 480 x 720 pixelů, ale oproti 4,3 palce a 800 x 480 pixelům u deset let staré špičky je to zásadní posun.

Pochválit musíme čitelnost displeje za všech podmínek, i když jde o IPS panel, i na slunci funguje dobře. Ale chybí tu pokročilejší funkce jako Always-On a další detaily. XCover 5 dokonce ani nemá čtečku otisků prstů, lze tu nastavit jen odemykání obličejem. Telefon má solidní 4 GB RAM a 64 GB uživatelské paměti, jeho osmijádrový Exynos 850 má na zařízení dané třídy dostatek výkonu (a mnohanásobně víc než dvoujádro u letitého S II).

Jak fotí?

Fotoaparát vcelku základního Samsungu docela příjemně překvapí. Jasně, nedává různé kreativní možnosti, má prostě jen jeden objektiv a s ním si musí uživatel vystačit, ale to, co dělá, dělá vlastně překvapivě dobře. Horší snímky z něj „lezou“ ve špatném světle, ale ani tady to není žádná tragédie, která by se možná dala očekávat. Ano, foťáku zcela chybí noční režim (a i manuální Pro se omezuje na kompenzaci expozice, vyvážení bílé a ISO, dobu expozice nastavit nelze), ale noční scény s alespoň nějakým světlem se vyfotit dají. Nebude to prosvětlený snímek z moderních super-fotomobilů, ale fotografie jsou vlastně docela věrné, byť s výrazným šumem.

Trochu mdlý nám připadal blesk, v noční žárovkou osvětlené místnosti se ale foťák obejde bez něj a snímky mají stále docela solidní detaily. Nejlepší výkon pak fotoaparát předvádí venku ve dne za hezkého světla. Tady potěší, že velmi dobře zvládá kontrasty, poradí si i s protisvětlem a dalšími obtížnými situacemi, výsledné snímky mají přirozené barvy a překvapivě dobré detaily. Tohle opravdu není špatné (a zase trochu vzpomínáme na to, co s jednou čočkou dovedl před deseti lety Galaxy S II, dobu hodně předběhl).

Jaká je výdrž baterie?

Výměnná baterie, kterou je mimochodem nutné vyjmout pro výměnu SIM nebo microSD karty (i když ty nejsou pod baterií, ale vedle ní – a sloty na SIM jsou dva a oddělené od toho na kartu), má solidní kapacitu 3 000 mAh. To znamená, že s výdrží nemá tento outdoorový kousek žádný problém, dva dny na jedno nabití by neměly být nijak nedosažitelné, na druhou stranu více bychom neočekávali.

Mám si ho pořídit?

Samsung Galaxy XCover 5 je zajímavý odolný smartphone, který potěší méně náročné uživatele ze dvou táborů: konzervativce a ty, kdo opravdu chtějí alespoň trochu odolný mobil. Možná je to zajímavé řešení pro první smartphone pro děti, i když je otázkou, jak s ním v kolektivu „uspějí“. Trochu potíž je ale s cenou: Samsung si nechá za ony dobré vlastnosti ze staré školy pořádně zaplatit. Telefon stojí 7 499 korun a na rozdíl od moderních modelů řady Galaxy A nemá Samsung v podstatě důvod dávat na něj nějakou slevu. Takže výrazně vybavenější a mnohem modernější Galaxy A32 seženete bez problémů za šest tisíc korun.

A u konkurence pořídíte telefony s výbavou XCover 5 asi i za zhruba polovinu jeho ceny. Jenže oproti nim nám připadal XCover 5 alespoň dobře vyladěný, což by mohlo znamenat, že telefon nebude svého uživatele po roce štvát a nutit k výměně za nový, což jinak u levných smartphonů tak bývá. Určitá solidnost je odolnému Samsungu vlastní. Takže cena nemusí být samozřejmě jediným kritériem.