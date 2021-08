Hodinky vám změří tělesný tuk i chrápání. A ještě s nimi zaplatíte

Vedle skládacích mobilů Z Fold 3 a Z Flip 3 ukázal Samsung na své letní akci i nové hodinky Galaxy Watch 4. Konkrétně to jsou dva modely Watch 4 a Watch 4 Classic. Technicky se od sebe neliší, výbava je stejná. Rozdíl je v designu. Watch 4 navazují na předchozí model Active a jsou to spíš sportovní hodinky.

Větší model Classic navazuje na Watch 3. Má otočnou lunetu a je dražší. Oba typy budou v prodeji ve dvou velikostech, první s 40 a 44 mm velkým pouzdrem, druhé mají pouzdra 42 a 46 mm. U obou modelů je základem bluetooth konektivita, větší velikost u obou modelů je pak možné pořídit i s LTE konektivitou (přes eSIM).

Celou nabídku najdete v tabulce včetně cen. Ty startují na částce 6 990 Kč a nejdražší Watch 4 Classic s LTE připojením a velikostí pouzdra 46 mm vyjdou na 11 490 Kč. V rámci předprodeje, který už běží, dává Samsung ke všem dvojitou bezdrátovou nabíjecí podložku v hodnotě 1 500 korun. Na trhu budou hodinky 27. srpna.

Rozdíl mezi oběma verzemi je v designu a materiálu pouzdra. Základní Watch 4 mají pouzdro hliníkové a luneta je jen digitální na okraji displeje. Model Classic má otočnou lunetu mechanickou a tělo je ocelové. O rozdílných rozměrech jsme již psali, souvisí s nimi i rozdílná velikost displeje. Ale vše ostatní je shodné pro všechny modely.

To nejpodstatnější, co nové hodinky přinášejí, je nový operační systém. Samsung používal doteď vlastní systém Tizen. Fungoval, ale byl zde problém s placením. To fungovalo jen přes vlastní platební systém Samsung Pay, jenže ten Samsung provozoval jen v omezeném počtu zemí. Třeba v Česku nikoliv.

Varianty hodinek a jejich ceny Model: Cena: Galaxy Watch 4 40 mm BT 6 990 Kč Galaxy Watch 4 44 mm BT 7 590 Kč Galaxy Watch 4 44 mm LTE 8 990 Kč Galaxy Watch Classic 42 mm BT 9 490 Kč Galaxy Watch Classic 46 mm BT 9 990 Kč Galaxy Watch Classic 46 mm LTE 11 490 Kč

Proto došlo k razantní změně, nové hodinky a všechny další do budoucna budou mít systém Wear OS od Googlu. Respektive, Samsung s Googlem na nové verzi systému spolupracoval a sám ho pojmenoval Wear OS Powered by Samsung. Stejná generace Wear OS od Googlu se jmenuje Wear OS 3 a je otázkou, nakolik se budou a jestli vůbec odlišovat.



Samsung Galaxy Watch 4

V praxi to znamená, že se startem prodeje hodinek Watch 4 na prodejnách, tedy 27. srpna, bude možné s těmito hodinkami platit přes Google Pay. Naopak u starších hodinek Samsung je velmi nepravděpodobné, že by s nimi někdy v Česku platit šlo. Pro starší Tizen Samsung žádné řešení vymýšlet nebude a aktualizace na zcela jiný systém je nepravděpodobná.



Lákadlem novinek je nový senzor BioActive, který dokáže změřit velké množství tělesných funkcí. Výrobce se vcelku logicky v poznámkách pod čarou brání, že hodinky nejsou náhrada diagnostických metod. Zároveň jsou hodinky pro funkce měření krevního tlaku a EKG registrovány na Státním ústavu pro kontrolu léčiv.

Takže hodinky (všechny verze) změří krevní tlak, natočí EKG, zjistí stav okysličení krve. Novinkou pak je funkce, která nositeli změří, kolik procent jeho tělesné stavby tvoří kosterní svalstvo, voda či tuk, případně jak mu funguje bazální metabolismus. To už je docela slušný „doktor“ na zápěstí.

Samozřejmostí jsou fitness funkce, tedy měření nejrůznějších sportovních aktivit včetně aktuální tepové frekvence. Hodinky změří i kvalitu spánku, a to včetně hladiny kyslíku v krvi a nebo chrápání.

Samsung Galaxy Watch 4 a Watch 4 Classic

V rámci hardwaru mají hodinky především zcela nový procesor Exynos W920, tedy vlastní konstrukce Samsungu. Je zajímavý především tím, že je vyrobený nejnovějším a nejmodernějším 5nm výrobním procesem. Operační paměť má 1,5 GB, uživatelská pak 16 GB.



Displeje mají úhlopříčky od 1,2 palce (Watch 4 40 mm a Watch 4 Classic 42 mm) do 1,5 palce (Watch 4 44 mm a Watch 4 Classic 46 mm). V prvním případě je rozlišení 396 × 396 pixelů, v druhém 450 × 450 pixelů. Displej je typu AMOLED a kryje ho sklo Gorilla Glass.

Velikost hodinek má vliv i na baterii a výdrž. Menší velikosti (Watch 4 40 mm a Watch 4 Classic 42 mm) mají článek s kapacitou 247 mAh, větší (Watch 4 44 mm a Watch 4 Classic 46 mm) pak 361 mAh. Nabíjení je bezdrátové. Výdrž výrobce udává až na 40 hodin, což bude zřejmě platit pro větší velikosti. Půl hodina nabíjení dodá 10 hodin provozu.