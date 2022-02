Nové tablety Samsungu jdou po krku špičkovým notebookům s Windows

Své notebooky v Česku Samsung už nějakou dobu neprodává, nicméně již několik let je tu alespoň částečná náhrada v podobě špičkových tabletů řady Galaxy Tab S. Ty teď přicházejí v nové generaci S8, která se částečně inspirovala u špičkové modelové řady Galaxy S22. A nově je schopna ještě více konkurovat tradičním laptopům s Windows.

Podobně jako u smartphonů totiž tentokrát Samsung přichází s trojicí modelů odstupňovaných podle velikosti a také funkcí. Základem nabídky je tak typ Galaxy Tab S8 s jedenáctipalcovým displejem, dále je tu typ S8+ s displejem o úhlopříčce 12,4 palce a nakonec špičkový Galaxy Tab S8 Ultra s panelem o úhlopříčce 14,6 palce. Jak sám Samsung poznamenává, je to ten největší tablet, jaký značka vyrobila.

Stejně jako u špičkových chytrých telefonů Galaxy S22 mají i tablety řady Tab S8 společný základ: design vychází už z loňské řady Tab S7 a na jeho minimalismu se toho změnilo pramálo, aktualizován byl především hardware a různé funkce. Společný je trojici tabletů například procesor (Samsung to neuvádí, ale mělo by jít o Snapdragon 8 Gen 1), shodně tu je 8 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti, u špičkového modelu Tab S8 Ultra si budou zákazníci moci připlatit za 12 GB RAM a 256 GB uživatelské paměti (tato verze půjde do prodeje později). Paměť jde vždy rozšířit kartami microSD.

U všech tří tabletů je na výběr mezi pouze wi-fi verzí a provedením i s podporou 5G sítí mobilních operátorů. Ke každému z tabletů dostane uživatel v balení pero S-Pen (BLE verzi), které magneticky drží na zádech tabletu nebo na jeho horní hraně. Shodná je v podstatě i sestava fotoaparátů: zadní mají rozlišení 13 a 6 megapixelů (šestimegapixelový je širokoúhlý), čelní je dvanáctimegapixelový. Provedení Ultra má vpředu dvanáctimegapixelové fotoaparáty dva, jeden ultraširokoúhlý jako u ostatních dvou modelů a jeden s menší šířkou záběru.

Samsung u tabletů klade důraz například na kvalitu a komfort u videohovorů a konferencí. Kromě speciálních funkcí čelního foťáku (zejména Auto Framing, která zoomuje obraz tak, aby se do záběru vešli všichni před obrazovkou) jsou tu tedy třeba tři mikrofony pro co nejkvalitnější zachycení zvuku nebo vizuální upozornění na to, že jsou kamera či mikrofon využívány.

Ultra jako tabletový vrchol

V některých detailech se samozřejmě výbava tabletů liší. Je tomu tak logicky třeba u kapacity baterie, nejmenší model disponuje kapacitou 8 000 mAh, verze plus má 10 090 mAh a Ultra varianta 11 200 mAh. Kromě úhlopříčky displejů se liší i jejich rozlišení a někdy i technologie. Základní Tab S8 tak dostal IPS panel s rozlišením 2 560 x 1 600 pixelů, i když je to IPS displej, stále má k dispozici vysokou obnovovací frekvenci až 120 Hz, jen čtečka otisků prstů musí být ve vypínacím tlačítku na boku. Tab S8+ už dostává Super AMOLED panel s integrovanou čtečkou a rozlišením 2 800 x 1 752 pixelů, Tab S8 Ultra pak navyšuje rozlišení na 2 960 x 1 848 pixelů.

Zajímavou možností je možnost použít tablety jako externí monitor pro počítače Samsung Galaxy PC, toho si ale uživatelé v Česku moc neužijí, jelikož počítače tu Samsung neprodává. Na druhou stranu by mohla existovat cesta, jak stejnou funkci využit i na jiných strojích s Windows, Samsung si celkově na konektivitě a propojení dává docela záležet. Na druhou stranu má i největší tablet pouze jeden USB-C konektor, což je vzhledem k pracovnímu zaměření trochu škoda. Třeba když chcete nabíjet telefon, nebo z něj kabelem přenášet soubory, tablet současně nabíjet nemůžete.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Všechny tři tablety jsme si již mohli prohlédnout a krátce vyzkoušet. Působí velmi elegantně a robustně a skutečně si dovedeme představit, že u některých uživatelů mohou nahradit konvertibilní notebooky. Ostatně, v kombinaci s přídavným krytem s klávesnicí je hmotnost tabletů takovým zařízením poměrně blízká. Základní Galaxy Tab S8 má příjemnou hmotnost lehce přes půl kilogramu (503 gramy u wi-fi verze, 507 u 5G provedení), přídavný kryt s klávesnicí ale tuto hodnotu zvedne někam asi nad 800 gramů.

U provedení Tab S8+ roste hmotnost jen docela mírně, činí 567 (wi-fi) nebo 572 (5G) gramy. Ovšem ochranný kryt s klávesnicí hmotnost opět navýší. Na modely S8 a S8+ pasují kryty pro předchozí generaci modelů a ochranný kryt s klávesnicí pro typ S8+ má tedy hmotnost 345 gramů. Kdo bude chtít pokročilý kryt s klávesnicí a touchpadem a také libovolně polohovatelným stojánkem s vybráním pro pero S-Pen na zadní straně, musí počítat se zhruba 505 gramy.

Hmotnost celé sestavy se tak bude pohybovat kolem 1,1 kilogramu, což není v říši dvanáctipalcových notebooků nic neobvyklého. Otázkou je ale dostupnost takového krytu, protože Samsung v oficiálních materiálech coby příslušenství pro modely S8 a S8+ uvádí pouze ochranné pouzdro, ochranný kryt s klávesnicí, ochranné polohovací pouzdro, průhledné pouzdro Note View nebo zadní kryt s poutkem, kryt s klávesnicí a touchpadem ve výčtu chybí (a ani pro generaci S7 u nás dostupný není, byť v katalogu se nachází). Nicméně od zástupců Samsungu se nám dostalo ujištění, že v distribuci by kryt být měl, byť nejspíš ne u všech prodejců a ve všech prodejních kanálech.

Špičkové klávesnicové pouzdro s touchpadem a zadním libovolně polohovatelným stojánkem si s jistotou užijí uživatelé nejlepšího modelu Galaxy Tab S8 Ultra, i k němu jej Samsung coby příslušenství představil. Toto pouzdro působí velmi komfortním a praktickým dojmem, při práci na stole skutečně dovede sestava nahradit komfortem tradiční notebook. Při práci na klíně to stále nebude ono, polohovatelný stojánek totiž tradiční pevný kloub plně nenahradí, ale využitelné řešení to bude, minimálně v nezbytně nutných případech. Taková sestava už ale není zrovna lehká: k 726 (nebo 728 u 5G verze) gramům hmotnosti tabletu bude potřeba připočíst ještě pouzdro, které hmotnost sestavy zhruba zdvojnásobí.

Mobilita nových tabletů je tak velkým lákadlem, ale „v plné“ polní není Galaxy Tab S8 Ultra úplně zařízením, se kterým bychom chtěli pracovat takříkajíc za pochodu. Na druhou stranu k takovým účelům ani špičkové provedení určeno není, je to spíše opravdová pracovní stanice, kterou lze kompletně zapojit do ekosystému dalších zařízení Galaxy a využívat doma i v kanceláři spoustu funkcí, které nabízí (třeba možnost využít při kreslení perem tablet jako plátno a telefon S22 Ultra coby barevnou paletu). Menší a levnější verze tabletu budou z hlediska mobilního využití praktičtější.

V předobjednávkách s klávesnicí

Nové tablety řady S8 začne Samsung na českém trhu prodávat 24. února. Do té doby si je mohou zákazníci předobjednávat a jak už to tak bývá, dostanou v předobjednávkách ke svým přístrojům bonus. Tím je právě kryt s klávesnicí – u verzí S8 a S8+ klasický kryt s klávesnicí, u typu S8 Ultra právě pokročilý kryt s klávesnicí, touchpadem a zadním stojánkem. Samsung uvádí, že hodnota tohoto bonusu je až 8 999 korun, což by tedy měla být ceníková cena tohoto špičkového krytu. Klávesnicový kryt pro stávající S7+, který by měl být s modelem S8+ kompatibilní, pak dnes v e-shopu Samsungu vyjde na 4 190 korun.

Tablety jako takové pak nejsou rozhodně levné a ceny (alespoň ty základní) v podstatě odpovídají lepším notebookům a konkurenčním tabletům od Applu nebo Microsoftu (Surface). Galaxy Tab S8 vyjde ve wi-fi verzi na 19 499 korun, 5G varianta pak na 22 999 korun. Provedení Galaxy Tab S8+ stojí podle provedení 24 499 nebo 27 999 korun. Nejvybavenější Samsung Galaxy Tab S8 Ultra pak začíná na 29 999 korunách, za 5G verzi zákazník zaplatí 33 499 korun.

Za provedení s 12 GB RAM a 256 GB paměti pak bude potřeba připlatit 2 500 korun – ovšem tato verze se objeví v prodeji až koncem března, takže se na ni nevztahuje ani předobjednávkový bonus, což znamená, že kdo bude chtít kryt s klávesnicí, zaplatí za něj dalších devět tisíc. Podobně se bez bonusu budou muset obejít zájemci o druhou barevnou variantu menších verzí tabletu. Od počátku budou všechny tři varianty dostupné v grafitově černém provedení, od konce března se pak budou modely Tab S8 a Tab S8+ dát koupit i ve stříbrném barevném provedení.