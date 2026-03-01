Na veletrh MWC do Barcelony jsme vyrazili mimo jiné vyzbrojeni i nejnovějším top modelem od Samsungu, smartphonem Galaxy S26 Ultra. A během našeho pobytu ve městě, které čeští turisté milují, jsme vyzkoušeli jeho fotoaparát. Ten se možná nesnaží o nijak zvlášť líbivé snímky, ale skvěle zachycuje atmosféru a výborně zoomuje.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Hned druhý snímek ukazuje, že širokoúhlý foťák v kvalitě za tím hlavním nijak nezaostává. A že když se sejde dobré světlo a zajímavá scéna, vypadají fotky fantasticky. Snímek je pořízen na „starém“ výstavišti Fira Barcelona, kde se veletrh MWC konal v minulosti.
Zpod věží výstaviště Fira Barcelona má návštěvník na dlani náměstí Plaça d’Espanya, které bývalo pulzující vstupní branou na veletrh. Dnes mu dominuje nákupní centrum postavené z bývalé arény pro býčí zápasy. Zde je náměstí zachycené širokoúhlým objektivem telefonu S26 Ultra.
Toto je snímek stejného místa pořízený hlavním fotoaparátem S26 Ultra, který má rozlišení 200 megapixelů a vytváří běžně 12megapixelové snímky. Uprostřed snímku mezi „arénou“ a hotelem si můžeme všimnout věže na vrchu Tibidabo. Na tu se zaměříme.
Toto je pohled na náměstí pořízený s dvojnásobným digitálním zoomem, tedy výřezem z hlavního fotoaparátu. Pixelů má snímač dostatek, takže úbytek detailů se rozhodně nekoná.
Zde opět stejná scéna, tentokrát pořízená trojnásobným zoomem, který obstarává první ze dvou teleobjektivů telefonu. Rozlišení snímače je v tomto případě 10 megapixelů, ale detailů je opět dost, telefon si pomáhá i daty z hlavního foťáku.
A teď pětinásobný zoom. O ten se stará druhý z teleobjektivů telefonu, který má tentokrát rozlišení 50 megapixelů, ale opět vytváří primárně 12megapixelové snímky. Díky tomu má tato úroveň zoomu dobré detaily a zároveň dává prostor k dalšímu přibližování scény.
Tady už je desetinásobný zoom, který hezky ukazuje telekomunikační věž Torre de Collserola. Kvalita zoomu je až překvapivá.
Samsung Galaxy S26 Ultra ovšem umí zoomovat i za tuto hranici. Stále velmi dobře použitelný je třicetinásobný zoom, který je v uživatelském prostředí telefonu předposlední přednastavenou volbou.
Tou poslední volbou je zoom stonásobný. Podobné maximum nabízí i řada soupeřů, Samsung za nimi nijak rozhodně nezaostává. Ano, detaily už se ztrácejí, ale jednotlivé objekty jde na snímku rozpoznat z až neuvěřitelné dálky.
Když jsme se trochu přemístili po výstavišti, mohli jsme u tamní fontány Font Màgica de Montjuïc vyzkoušet, jak si vede Galaxy S26 Ultra v protisvětle. Širokoúhlý foťák si se scénou poradil velmi dobře.
Hlavní fotoaparát pak věrně zachycuje atmosféru, která byla daná jakýmsi jemným jarním oparem, který v Barceloně během naší návštěvy v ovzduší panoval.
A i teleobjektiv s trojnásobným přiblížením si vede v protisvětle velmi dobře, scéna má opět dobré detaily i barvy: nejsou přehnaně syté a odpovídají víceméně reálnému vnímání scény.
Pětinásobné přiblížení ovšem vypadá v takových podmínkách o něco lépe, je vidět, že teleobjektiv s 50 megapixely dodává algoritmům dostatek dat na dopočítání hezké fotografie.
Desetinásobný zoom už ukazuje hezky v detailu vodopády na terasách pod tamním palácem.
A třicetinásobný zoom je opět i v této situaci překvapivě použitelný, snímky stále mají dobré detaily a jsou hezky ostré.
Stonásobný zoom je už spíše doplněk, na druhou stranu nechybí mnoho a postavy na ochozech by šlo rozeznat podle obličeje.
U magické fontány jsme si vyzkoušeli i nějaké ty běžné snímky. Tady tedy ukázka, jak si poradí foťák S26 Ultra s dynamickými vodotrysky.
Zoom umožňuje dostat se ke stříkající vodě hezky blízko a přitom ji zachytit krásně v detailu a ostrou. Toto je opět konkrétně pětinásobné přiblížení.
A tady desetinásobný zoom, který stále zachová spoustu detailů a stříkající vodu „zastaví“ v daném okamžiku.
Fotografování ve špatném světle jsme zkoušeli především na výstavišti veletrhu, tedy novém výstavišti Fira Gran Vía - a to přímo na stánku Samsungu, který tu měl tuto světelnou instalaci. Zde je zachycena širokoúhlým foťákem.
Nejpůsobivěji vypadá instalace zaznamenaná hlavním fotoaparátem, tady se ukazuje i síla barev - opět se Samsung Galaxy S26 Ultra nesnaží o kdovíjak syté podání, scéna vypadá hezky věrně.
Trojnásobné přiblížení přineslo trochu boj s konkrétním proměnlivým osvětlením této scény, ale foťák si s ním poradil opět velmi dobře.
Pětinásobný zoom už umožňuje prohlédnout si jednotlivé prvky, jako by úlomky ledu, v detailu. Vše je příjemně ostré i v obtížných světelných podmínkách.
Desetinásobné přiblížení odhaluje právě onu obtížnost podmínek, kdy se světlo v „krystalech ledu“ odráží do všech směrů. Foťák v tomto opět obstál na výbornou.
Třicetinásobný zoom už v horším světle je trochu loterie – záleží na konkrétní povaze světla, tady je vidět, že velmi specifická scéna už je na hranici možností smartphonu.
Na svém stánku na veletrhu MWC vystavoval Samsung samozřejmě modely nové řady S26 Ultra. Zde jsou zachyceny a ukazují, jak obtížné je v daných podmínkách vyvážení bílé.
A ještě pár klasických nočních snímků. Scéna bez oparu a nečekaných světelných kreací vypadá přirozeně a ukazuje široký dynamický rozsah fotoaparátu.
Opět ukázka noční fotografie, tentokrát v někdejším olympijském přístavu. Mimochodem, Samsung byl partnerem Olympiády už v době konání té barcelonské v roce 1992.
A tady pobřeží z jiného místa ve dne. Opět je snímek zahalený oním oparem, který ale nezpůsobuje fotoaparát, nýbrž samotná atmosféra v Barceloně. Tu S26 Ultra zachytil věrně.
Mimochodem, všimli jste si na předchozím snímku věže se stanicí lanovky. Tady je v hezkém detailu s desetinásobným zoomem.
A ještě několik snímků ve dne. Zde bývalá aréna pro býčí zápasy se sluncem za zády.
A v podstatě ze stejného místa snímek v protisvětle, věže, které jsou vstupní branou na „staré“ výstaviště.
A ještě jedna barevná kreace od známého umělce Joana Miró v parku za arénou. Snímek opět ukazuje přirozené podání barev v základním nastavení fotoaparátu Galaxy S26 Ultra.
