náhledy
Letošní Samsung Galaxy S26 Ultra je opět evolucí loňského modelu. Změnou však prošel jeho design, který se od tvarů předchůdce odpoutal. Přesto vlastně změna není tak výrazná, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zatímco vzhled loňského Samsungu Galaxy S25 Ultra ještě vycházel z kořenů někdejší zrušené řady Note, vzhled modelu S26 Ultra se přizpůsobil zbytku modelů řady S26.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Změnou je tedy zejména zaoblení rohů telefonu: to má u letošního modelu (vpravo) trochu větší poloměr, což malinko ubírá z plochy displeje, ale na druhou stranu přidává na komfortu při držení v ruce.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Změna zaoblení rohů telefonu je ovšem velmi decentní, i proto se vlastně celkový výraz S26 Ultra oproti předchozímu S25 Ultra zásadně nemění.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Na zadní straně je změna patrná také, ale víc se proměnila sestava fotoaparátů. Základní uspořádání sice zůstává zachováno, ale nově je trojice objektivů umístěna na společném výstupku a pak vystupuje zvlášť.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nový vzhled sestavy fotoaparátů také vychází z obyčejnějších modelů řady Galaxy S, působí na nás elegantněji a vlastně méně výrazně.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Záda telefonu zůstávají v decentním matném provedení s velkou rovnou skleněnou plochou, to se nezměnilo. Samsung však kromě změny designu sáhl u letošní novinky k jiným změnám konstrukce.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Rám telefonu je totiž u S26 Ultra (v detailu vlevo) z hliníku, což představuje po dvou letech návrat k tomuto materiálu. S25 Ultra má rám titanový.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Hliník i titan jsou v obou případech v matném provedení, ale vizuálně je mezi nimi jasný rozdíl. Hliník působí hladším dojmem a umožnil důkladnější barevné přizpůsobení rámu telefonu k barvě zad.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Uspořádání rámu i ovládacích prvků zůstalo zachováno, v tomto pohledu je vidět, že titanový rám u S25 Ultra je náchylnější na zachytávání otisků prstů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Kvůli otiskům však rám Samsung neměnil. Hlavním důvodem je snazší chlazení telefonu s hliníkovým rámem, důvodem možná budou i výrobní náklady.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Spolu s rámem se tak lehce změnily proporce telefonu. S26 Ultra je teď výrazně tenčí, je to opravdu znát, tloušťka klesla z 8,2 na 7,9 mm, pocitově ale i více. Na druhou stranu je S26 Ultra vyšší a širší (163,6 × 78,1 vs. 162,8 × 77,6 mm). V ruce se lépe drží novinka.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Drobná evoluce proběhla u displeje. Oba panely však zachovávají základní parametry: úhlopříčku 6,9 palce, Dynamic LTPO AMOLED 2X techniku s obnovovací frekvencí až 120 Hz a rozlišení 3 120 × 1 440 pixelů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oba panely mají také matnou povrchovou úpravu a maximální špičkový jas 2 600 nitů. Oba displeje kryje odolné sklo Gorilla Glass Armor 2 s tvrdostí podle Mohsovy stupnice na úrovni 6.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Antireflexní úprava displejů minimalizuje odlesky, víc se to daří loňskému S25 Ultra. Letošní S26 Ultra totiž dostal novou funkci Privacy Display, která výrazně zhorší čitelnost panelu z úhlů (a má tak znemožnit odezírání z displeje) – což ovšem paradoxně z nějakého důvodu v běžném režimu trochu podpoří odlesky.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Galaxy S26 Ultra také stále zachovává minimalistickou čelní kameru v průřezu displeje. Zatím ji tu Samsung nezkusil schovat pod displej. Rozlišení přední kamery stále zůstává na 12 megapixelech.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ani u sestavy fotoaparátů na zadní straně telefonů nedošlo vlastně na kdovíjaké změny. Stále tu jsou čtyři čočky a technika pro laserové ostření. Rozlišení fotoaparátů se meziročně nezměnilo: hlavní má 200 megapixelů, teleobjektiv s trojnásobným přiblížením má 10 megapixelů, pětinásobný zoom dostal opět 50 megapixelový čip a širokoúhlý foťák má opět rozlišení 50 megapixelů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Optika i čipy však přece jen prošly dílčími upgrady. Hlavní foťák má nově skvělou světelnost f/1.4 (loni f/1.7), první teleobjektiv má nový čip (který je ovšem menší než předchůdce), druhý zase zlepšenou světelnost (f/2.9 oproti f/3.4), jen širokoúhlý foťák zůstal na svém.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Výsledkem je samozřejmě posun v kvalitě snímků. Na druhou stranu by Samsung mohl ještě na mnohém zapracovat: s foťákem se pracuje dobře, ale napříč objektivy by mohla být lepší vyváženost barev a trochu se také zhoršily schopnosti makro fotografie.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Charakteristickým prvkem modelů Ultra je jejich dotykové pero, které právě podědíly po dřívější řadě smartphonů Note. Mají ho tedy jak S25 Ultra, tak S26 Ultra.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pero se v obou případech ukrývá na tradičním místě v rohu těla přístroje.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Samsung tvarům přístroje v tomto místě přizpůsobil i tvarování hlavy pera S-Pen. Už na první pohled tak nejsou pera zaměnitelná. Pero S26 Ultra je o něco štíhlejší, předchozí provedení tak působí v ruce trochu jistějším dojmem.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Technika pera zůstává stejná. Už u modelu S25 Ultra odebral Samsung z pera Bluetooth pro funkci vzdušných gest. A u S26 Ultra ji nevrátil.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Dotykové pero každopádně zůstává zajímavým nadstandardním prvkem výbavy smartphonu. Na druhou stranu pero uvnitř těla zabírá místo jiným důležitým komponentům, třeba baterii.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ta tak u S26 Ultra stále zůstává u kapacity 5 000 mAh jako u předchůdce. Konkurence umí mnohem víc, ale výdrž vlastně není špatná, Samsung dobře vyladil nový Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy. Potěší také výkonnější nabíjení: 60 (místo 45) W přes USB-C a 25 (místo 15) W bezdrátově.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Samsung Galaxy S26 Ultra tak nepřináší dramatické upgrady, ale oproti S25 Ultra je to opět o něco vyváženější a všestrannější smartphone. Oficiálně novinka stojí od 35 690 korun, loňský model má teď u Samsungu oficiální cenu od 31 490 korun. V praxi se v oficiální distribuci dá s výkupním bonusem dostat u S26 Ultra k 31 tisícům Kč, S25 Ultra lze mít už za necelých 25 tisíc.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz