Kompaktní klasika má svá lákadla. Test Samsungu Galaxy S26
Základní samsung řady Galaxy S má na trhu své pevné místo. Slouží tradičně jako vstupní brána do světa vlajkových modelů Samsungu a je to jeden z nejvážnějších konkurentů základního iPhonu. Letošní Galaxy S26 prošel oproti předchůdci spíše drobnými úpravami, což je nicméně v této kategorii vlastně úplně běžné.
Samsung Galaxy S26
Povedený kompaktní smartphone padne skvěle do kapsy a po stránce výkonu i softwaru se může rovnat těm nejlepším. Trochu však ztrácí u foťáku a nabíjení.
Samsung u něj především trochu zvětšil displej, přesto telefon zůstává neochvějně ve třídě malých (na dnešní poměry) smartphonů. Právě tady má S26 zásadní konkurenční výhodu, protože ze všech soupeřů rozhodně působí v ruce nejmenším dojmem. Nic to přitom nemění na jeho špičkovém zpracování ani na dobré výbavě.
I ta víceméně odpovídá tomu, co umí konkurence. Zatímco S26 Ultra už v některých ohledech na další extrémně nadupané smartphony ztrácí, S26 je svým konkurentům rovnocenným soupeřem.
Testy a recenze na jednom místě
Zajímavý model se konkurence nebojí. Vyzkoušeli jsme Huawei Watch Fit 5 Pro
VIDEO Novinka od výrobce Huawei, Watch Fit 5 Pro, je nenápadným, avšak veskrze prémiovým sportovním...
Nejmenší 100W USB-C nabíječka na světě se vejde do dlaně a utáhne notebook
VIDEO Vyzkoušeli jsme nejmenší USB-C nabíječku s výkonem 100 wattů na trhu. Nabízí ji česká značka Epico...
Nový procesor AMD jsme vyzkoušeli v notebooku Legion, potlesk si nezaslouží
Na trh pomalu přicházejí další procesory nových generací a my se po Ultra X7 od Intelu tentokrát...
Se slevou těžko hledá konkurenta. Test Poco F7 Ultra
Vůbec poprvé se do nabídky značky Poco dostal model s přívlastkem Ultra. Je to v podstatě první...
Test iPhonu 16e: Je to mistr kompromisů, ale některé verze nedávají smysl
Nový Apple iPhone 16e možná není ten levný iPhone, který mnozí očekávali. Ostatně, cena startující...
Jak obstál repráček Ikea ve srovnání? Toto dostanete za svých 129 korun
VIDEO Recenze levného repráčku Ikea vyvolala velký čtenářský zájem a myšlenku nějak ukázat rozdíl mezi...
Klade důraz na soukromí a nenápadná vylepšení. Test Samsungu Galaxy S26 Ultra
Letošní špičkový model Samsungu opět prošel oproti minulé generaci spíše postupnou evolucí. Dostal...
Znáte Brno včetně těchto míst? Z těchto pohledů ho nebudou znát ani místní
Historicky bylo toto město jedním z prvních, které pokryl mobilní signál. Dva vysílače tehdejší sítě NMT byly v Praze, třetí pak v Brně, respektive na vysílači v jeho těsné blízkosti. Dnes již O2,...
Nové iPhony prozrazené dlouho před premiérou. Akce bude jiná než doposud
Apple představuje nové modely iPhonů tradičně v září a letošek nebude výjimkou. Přesto bude letošní premiéra jiná než v minulosti. Apple by měl přejít na jiný rozvrh modelů a navíc se chystá úplně...
Takový iPhone své doby. Před 30 lety Češi kupovali tento GSM telefon
Před 30 lety v Česku odstartoval provoz první GSM sítě. Zprovoznil ji tehdejší Eurotel (dnes O2) a do jeho nabídky tehdy zamířila řada nových mobilních telefonů. Byl mezi nimi i Dancall HP 2711,...
Sklo a ocel vyměnili za klasiku. Teď mají z kanceláře výhled snů
Návštěva kampusu společnosti Huawei je pro Evropana něco nevídaného. Na 120 hektarech zde najdete malé repliky mnoha evropských měst, které kryjí kanceláře a zázemí pro desítky tisíc zaměstnanců této...
Tak to bude pořádné zdražení. Ceny nových iPhonů vystřelí na nevídanou úroveň
Jakmile šéf Applu Tim Cook připustil, že ani Apple není vůči současné paměťové krizi imunní a že bude muset zdražovat, hned se objevily propočty, o kolik by to mohlo být. A pro zákazníky to není...
Kompaktní klasika má svá lákadla. Test Samsungu Galaxy S26
Samsung Galaxy S26 zůstává jedním z mála kompaktních a přitom výkonných smartphonů na trhu. Zároveň je to cenově nejdostupnější špičkový samsung. Jeho kvality tkví ovšem právě v rozměrech, a to...
Dorazí mobilové „béčko“. Svérázná značka láká nové zákazníky
Po dvou letošních novinkách, které zamířily do segmentu vyšší střední třídy, chystá extravagantní značka smartphonů Nothing zřejmě vůbec nejdostupnější model. Bude se jmenovat Phone (4b) a výrobce ho...
Bez krytu a ve stínu. Extrémní teploty budou zkouškou i pro mobily
První prázdninový víkend bude v Česku tropický. Extrémně vysoké teploty představují zátěž nejen pro lidské tělo, trpět bude i elektronika, mobilní telefony nevyjímaje. Napadlo by vás třeba před...
Tak to bude pořádné zdražení. Ceny nových iPhonů vystřelí na nevídanou úroveň
Jakmile šéf Applu Tim Cook připustil, že ani Apple není vůči současné paměťové krizi imunní a že bude muset zdražovat, hned se objevily propočty, o kolik by to mohlo být. A pro zákazníky to není...
Takový iPhone své doby. Před 30 lety Češi kupovali tento GSM telefon
Před 30 lety v Česku odstartoval provoz první GSM sítě. Zprovoznil ji tehdejší Eurotel (dnes O2) a do jeho nabídky tehdy zamířila řada nových mobilních telefonů. Byl mezi nimi i Dancall HP 2711,...
Jaké je citlivé téma a proč pít paj-ťiou. Český obchodník popisuje byznys s Čínou
Jsou výjimky, ale většina příslušenství k mobilům či jiné elektronice pochází z Číny, odtamtud ostatně pochází i velká část samotných produktů. Pokud vás napadlo, že vozit toto zboží z Číny může být...
Sklo a ocel vyměnili za klasiku. Teď mají z kanceláře výhled snů
Návštěva kampusu společnosti Huawei je pro Evropana něco nevídaného. Na 120 hektarech zde najdete malé repliky mnoha evropských měst, které kryjí kanceláře a zázemí pro desítky tisíc zaměstnanců této...
Znáte Brno včetně těchto míst? Z těchto pohledů ho nebudou znát ani místní
Historicky bylo toto město jedním z prvních, které pokryl mobilní signál. Dva vysílače tehdejší sítě NMT byly v Praze, třetí pak v Brně, respektive na vysílači v jeho těsné blízkosti. Dnes již O2,...
Nové iPhony prozrazené dlouho před premiérou. Akce bude jiná než doposud
Apple představuje nové modely iPhonů tradičně v září a letošek nebude výjimkou. Přesto bude letošní premiéra jiná než v minulosti. Apple by měl přejít na jiný rozvrh modelů a navíc se chystá úplně...
Zajímavý model se konkurence nebojí. Vyzkoušeli jsme Huawei Watch Fit 5 Pro
Novinka od výrobce Huawei, Watch Fit 5 Pro, je nenápadným, avšak veskrze prémiovým sportovním modelem, který by rád zaujal i zákazníky konkurenčních značek. A to třeba řadou nadstandardních funkcí...
Pronájem bytu 1+kk, 34 m2 + parkovací stání v ceně + T 10m2, obec Sulice - Želivec, Praha - východ
Dubová, Sulice - Želivec, okres Praha-východ
17 500 Kč/měsíc
V socialistickém Československu jsme bez nich nefungovali. Dnes jsou mrtvé
V sedmdesátých a osmdesátých letech v tehdejším socialistickém Československu mobily neexistovaly. Kdo chtěl volat, musel najít telefonní budku. To už dnes neplatí, poslední zmizela před pěti lety....
I Apple má propadák, je o třetinu levnější. Víme, jak to s ním bude dál
Podle obvykle dobře informovaného novináře Apple připravuje nástupce modelu, kterému se nedaří. Jeho cena klesla o třetinu, což je u produktů Applu nevídané. Novinka by měla přijít na trh až příští...