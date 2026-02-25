Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Asi největší novinkou špičkového Samsungu Galaxy S26 Ultra je jeho nový design. Zatímco dosud byly Ultra modely v řadě Samsungu designově spíš následovníky před lety zrušené řady Note, teď konečně Samsung design sjednotil a Galaxy S26 Ultra má tvary shodné s menšími a méně vybavenými sourozenci.
Celkově jde o drobnou evoluci stávajícího designového jazyka Samsungu. Všechny tři modely mají rovné boky, hezky zaoblené rohy, oproti předchozím generacím se snaží minimalizovat tloušťku a mají designově trochu přepracovanou sestavu fotoaparátů. Jenže na první pohled u novinek změny asi nepoznáte. A i na to, že Ultra má teď jinak koncipovaný rám než předchozích několik generací, se musíte trochu soustředit, změna skutečně není nijak dramatická.
Velmi konzervativní byl Samsung i při volbě barev novinek, v podstatě do portfolia nezařadil žádnou veselejší a odvážnější barvu, což je trochu škoda. Navíc se domníváme, že design s jemnou změnou odstínu barvy podle úhlu dopadajícího světla a „frosted“ provedením zadního odolného skla je už trochu z módy. Trochu překvapivým krokem může být, že letos mají všechny modely řady S26 hliníkový rám, zatímco model Ultra v předchozích letech vsázel na titan. Důvod je jednoduchý: chlazení.
Důraz na AI
Samsung u nových telefonů dává velký důraz na AI funkce. Výrobce říká, že je to jeho první „multiagentní“ telefon, tedy přístroj, který je připraven na to pracovat prakticky s kteroukoli AI platformou. Modely S26 jsou tedy schopny v systému spolupracovat nejen s vlastní AI Bixby (ta neumí česky), ale především s Gemini (to je u nás standardem) nebo třeba s Perplexity a dalšími aplikacemi.
Nejinovativnější funkce ale nebudou v systému fungovat v českém jazyce: kdo je chce používat, musí mít telefon přepnutý do angličtiny – a ideálně v ní i komunikovat. Pak je totiž třeba přístroj schopen v aplikacích se zprávami (v těch nejpopulárnějších – tedy systémové vestavěné, ve WhatsAppu, Signalu, Instagramu a dalších) schopen „číst“ obsah a rovnou k němu navrhovat potřebné akce: když vám tedy někdo do zprávy pošle třeba adresu, telefon automaticky v liště nad klávesnicí Samsung (ta je podmínkou využití této funkce) nabídne rovnou otevření map. Uživatel tak nemusí překlikávat a hledat aplikace ani kopírovat text.
AI funkce pak obsahují další pokročilé možnosti úprav obrázků, tentokrát s textovými prompty, možnost tvorby vlastních AI nálepek, pokročilou funkci Audio Eraser (funguje v reálném čase v oblíbených aplikacích – vyčistí tedy třeba i zvuk v nekvalitním YouTube videu) nebo pokročilý skener dokumentů. Ten vypadá obzvlášť dobře použitelně.
Zajímavá vylepšení
Další zajímavá vylepšení přináší především model Galaxy S26 Ultra. Ten má jednu novinku v podobě displeje ochraňujícího soukromí: když uživatel zapne funkci Privacy Display, je displej čitelný jen z přímého pohledu, ale ne ze stran. Jak jsme si mohli vyzkoušet, funguje to vcelku dobře, na druhou stranu stoprocentní soukromí to nezaručí.
Při využívání funkce mírně poklesne maximální rozlišení displeje i jeho maximální jas, ale v zásadě nejde o žádné dramatické nedostatky a funkce je dobře použitelná; 6,9palcový panel modelu Ultra má nadále matnou povrchovou úpravu a vypadá opravdu skvěle. Výtečné jsou ale i displeje „obyčejnějších“ modelů.
Ultra fotoaparát
Lepší budou i fotoaparáty, i tady opět vede S26 Ultra. Rozlišení všech snímačů zůstává shodné jako loni: modely S26 a S26+ tak mají hlavní 50megapixelový foťák, širokoúhlý 12megapixelový a trojnásobný zoom s 10 megapixely. Ultra má objektivy čtyři: hlavní ukrývá opět 200megapixelový snímač, ale tentokrát za zcela přepracovanou optikou se světelností f/1,4.
To by mělo výrazně navýšit množství zachyceného světla a zvýšit kvalitu snímků napříč situacemi, především pak v noci. Širokoúhlý foťák tu je 50megapixelový a pak jsou tu dva teleobjektivy: trojnásobný zoom s 10 megapixely a pětinásobný s 50 megapixely. I tady došlo k výraznému mezigeneračnímu vylepšení světelnosti, ta teď činí f/2,9.
Vylepšené je i nabíjení telefonů. Ultra se teď umí nabíjet výkonem 60 W a tak zvládne naplnit 75 % své 5 000 mAh baterie za 30 minut, zrychlené je i bezdrátové dobíjení. K nárůstu výkonu došlo i u menších modelů.
Roste i výkon procesorů. Model Ultra dostává Snapdragon 8 Gelite Gen5 ve verzi For Galaxy, S26 a S26+ mají vlastní procesor Exynos 2600. Jde mimochodem o první čipset vyráběný 2nm technologií. Standardní S26 bude podle specifikací k dispozici i se 128 GB paměti, ale na našem trhu bude vždy základem 256 GB.
Ceny
Ceny novinek zůstávají v podstatě na stabilní úrovni. S26 vyjde od 23 999 korun, což znamemá, že meziročně se nic nemění. Ale pozor, letos se začíná na vnitřní paměti 256 GB, pak platí výše uvedené. Loni byla k dispozici i verze 128 GB, která byla o dva tisíce levnější. Plusko už stojí přes 30 000 v základu a model Ultra začíná na 35 699 korun, což je zhruba stejně jako loni. Cenám se budeme věnovat v samostatném textu. Kde popíšeme i systém bonusů a slev. A právě letos to bude pro mnohé zákazníky extra výhodné.
Vedle nových telefonů představil Samsung i nová sluchátka Galaxy Buds 4 a Buds 4 Pro. Mají nový elegantní design s kovovou „nožkou“ a samozřejmě vylepšný zvuk. Buds 4 vyjdou na 4 399 korun, Buds 4 Pro na 6 199 korun.