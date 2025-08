První se provalily změny u Applu. Tedy samozřejmě se stále pohybujeme v rámci spekulací, ale ačkoliv změny mají být významné, tak to celé dává smysl. Takže Apple má od letošního podzimu (premiéra iPhonů 17 proběhne zřejmě v září) zrušit model Plus.

Ten nahradí tenký model s pravděpodobným označením iPhone 17 Air. Zůstane základní iPhone, stejně jako dvojice modelů Pro a Pro Max. Příští rok pak bude změn ještě víc. Přibude totiž skládací model se zatím neznámým označením, čímž by portfolio hlavní nabídky nabobtnalo na pět modelů.

A to se zřejmě Applu nelíbí, takže podle úniků produktových map na další roky by se měl z hlavní premiéry odstranit základní model iPhone 18 (a pak další v následujících letech). Tím by pro zářijovou premiéru zůstala čtveřice modelů: iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a skládačka (označení modelů je zatím nutné brát s rezervou jako pracovní).

Základní iPhone 18 neskončí, jen se jeho premiéra přestěhuje na jarní termín. Pokud tomu tak bude, tak výše uvedené hlavní modely řady 18 budou představené v září 2026 a základní iPhone 18 by se dočkal premiéry až na jaře 2027. Premiéru by měl mít společnou s odlehčeným modelem 18e (nástupce letos představeného iPhonu 16e, který nahradil dřívější modely SE).

Samsung, jako hlavní rival Applu, už s proměnou portfolia hlavní modelové řady začal letos. V lednu naznačil a v květnu představil tenký model Galaxy S25 Edge. Ten se v Česku oficiálně neprodává, ale celkově to zřejmě nebude příliš úspěšný model. Samsung s ním však počítá nadále, a tak se zřejmě dočkáme i Samsungu Galaxy S26 Edge.

Premiéru můžeme očekávat tradičně na začátku příštího roku, zřejmě v lednu. Tentokrát se už model Edge začne prodávat hned s dalšími novinkami a zřejmě bude mít lepší výbavu než letošní první pokus. Podstatnější je, že Samsung z portfolia odstraní kvůli tenkému Edgi model Plus (mnohdy značený jen znaménkem +).

Jeho prodeje dlouhodobě zaostávají za základním přístrojem řady a za modelem Ultra. Vlastně je to stejná situace jako u Applu, ostatně koncepčně si jsou Samsung Plus a iPhone Plus hodně podobné. Ale i tato informace mobilním světem už nějaký ten týden koluje, takže šokující překvapení to není.

S tím však přišel aktuálně web Android Authority, který zveřejnil data z neveřejné databáze systému One UI 8. Tam tradičně bývají kódové i finální názvy modelů. Alespoň zatím to sedělo. Jenže pro rok 2026 chybí základní model řady S, tedy S26. Naopak tam je S26 Edge i S26 Ultra.

Místo základního modelu S26 je v databázi model s označením S26 Pro. Tedy podle označení úplně nový model. Jenže on to úplně nový model být nemusí, spíš je pravděpodobné, že Samsung z marketingových důvodů změní označení základního S26 na S26 Pro. Tím by zákazníkům ukázal, že výbava je lepší než u modelu Edge. Který sice bude asi dražší, ale je to spíš stylovka a minimálně v letošní generaci uvedené platí.

S blížící se premiérou modelů S26 se jistě budou objevovat další informace. Premiéra by měla proběhnout v lednu 2026, předběžně lze očekávat zhruba polovinu měsíce.